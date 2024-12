Estos son otros actores y celebridades que se sumaron a los mensajes para darle el último adiós a Sandra Reyes

La actriz recibió una gran cantidad de mensajes después de conocerse su muerte - crédito @canalrcn/ Instagram

Tras conocerse la inesperada muerte de la actriz Sandra Reyes después de haber perdido la batalla por un cáncer de seno, los mensajes de sus colegas actores y otras celebridades no se hicieron esperar.

Pese a que celebridades como Robinson Díaz, Andrea Guzmán, Miguel Varoni, Alina Lozano, entre otros, fueron los primeros en pronunciarse tras la triste noticia, otras celebridades se han unido con sentido mensajes en los que recuerdan y lamenten la partida de la actriz.

Una de las que recientemente se pronunció fue la actriz y compañera de set en Rigo, Ana María Estupiñán, quien compartió un mensaje en el que confesó estar afectada por la muerte de su compañera.

Ana escribió un sentido mensaje tras enterarse de la muerte de su colega - crédito @anamestupinan / Instagram

El mensaje fue acompañado con una foto a blanco y negro de Sandra. “Estoy triste, muy triste... Esta noticia me deja el corazón roto; me cuesta creer que ya no estas. Cada momento por chiquitito que tuve para compartir contigo fue especial, eras una mujer absolutamente única. Estoy segura de que el cielo celebra tu llegada porque en este mundo llenaste nuestras vidas”, escribió Ana.

Por otro lado, Susana Torres, actriz recordada por su trabajo en Distrito Salvaje, también compartió un conmovedor mensaje en el que confesó haberse conocido cuando tenían 18 años.

La actriz mantuvo una larga amistad con Sandra desde que trabajaron 'Clase aparte' - crédito @susanatorres / Instagram

“Despedirse de un ser amado, de alguien con quien has tenido tanta historia, es difícil, doloroso y un duro recordatorio de que la vida es un ratico. Sandra y yo nos conocimos cuando ella tenía 18 años y yo 19. Cuando hicimos Clase Aparte ya éramos amigas, ya nos habíamos encontrado”, dijo la actriz.