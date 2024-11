Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol responde ante polémicas por presuntas irregularidades en campaña Petro, su apartamento y su novio

Acusaciones recientes en torno a su gestión desatan una serie de acciones legales y comentarios en contra - crédito Colprensa

Ricardo Roa enfrenta una serie de interrogantes relacionadas con la compra de su apartamento en Bogotá por un valor significativamente inferior al de otras propiedades similares en la zona, sobre su participación en irregularidades en la campaña Petro Presidente y la relación con su pareja actual, su novio Julián Caicedo.

Ricardo Roa ha estado en el centro de una controversia sobre la compra de un apartamento en Bogotá que ha generado diversas reacciones. Según una entrevista con Semana, Roa confirmó que el valor del inmueble fue de 1.800 millones de pesos, una cifra que consideró una buena oportunidad debido a que el apartamento estaba abandonado y llevaba años en venta. “Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo”, comentó Roa al medio.

El tema se complicó aún más con las denuncias sobre el costoso proceso de remodelación del apartamento, que algunos estiman en 2.300 millones de pesos.

Mientras el proceso de renovación del inmueble adquirido en Bogotá sigue bajo cuestionamiento, las cifras involucradas han suscitado tensiones y declaraciones enfrentadas - crédito Luisa González / Reuters

Sin embargo, Roa aclaró en la entrevista: “Nunca hubiéramos tomado una decisión si fuera ese el valor de la remodelación”. Esta cifra, ampliamente discutida, ha sido una fuente de conflicto con el encargado de las mejoras, Johny Giraldo, quien refutó estas palabras al afirmar, citado por Semana: “ya le pagaron 2.000 millones de pesos por la remodelación del apartamento y que hay un lío por 300″.

El interés del público también se ha intensificado debido al contexto profesional de Roa. Al momento de comprar el apartamento, Roa negó cualquier conocimiento sobre su futuro papel como presidente de Ecopetrol, ni de que el dueño del apartamento era Serafino Iacono, empresario del sector de hidrocarburos. “Nunca supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono”, afirmó Roa al medio ya mencionado

En cuanto a la relación de su pareja, Julián Caicedo, con su posición, Roa fue claro al desmentir cualquier interferencia en Ecopetrol. Aseguró que Caicedo en la compañía de energía no ejerce decisiones “Laborales, ninguna. Influye en mis decisiones personales, que si compramos esto o no, que si vamos a un sitio o a otro, pero en mis decisiones laborales, no”. Además, negó rotundamente cualquier tipo de beneficio hacia empresarios cercanos a la familia presidencial durante su gestión en Ecopetrol.

Según Ricardo Roa, su pareja Julián Caicedo no intercede en las decisiones de la compañía - crédito julianccanoc/Instagram

A lo largo de la entrevista, Roa aborda las acusaciones sobre supuestas influencias de su pareja y otros conocidos en decisiones de contratación en la compañía. En particular, resaltó su compromiso con las políticas de sucesión interna, negando favoritismos. “Nunca lo he visto. Tengo una profunda interacción con mi vicepresidenta de talento organizacional”, dijo reafirmando la seriedad de los procesos en Ecopetrol.

Por otro lado, dada la controversia y las especulaciones, Roa expresó que ha solicitado una auditoría forense para esclarecer el costo real de las mejoras realizadas en el apartamento. Durante su confesión a Semana, aseguró: “No he pagado 2.000 millones de pesos, y no los voy a pagar”.

En otro espectro, recaen sobre Roa acusaciones relacionadas con su gestión en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, Roa defendió la integridad de esta al asegurar: “La campaña se manejó de forma transparente”. También posicionó que se está trabajando con un equipo de abogados para responder adecuadamente a estas acusaciones en el CNE.

Elementos ocultos tras la compra de un inmueble reflejan caminos profesionales en las altas esferas. Se observan vínculos estrechos y decisiones discutidas en Ecopetrol - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

Conjuntamente, el futuro de Roa en Ecopetrol es una cuestión que, tal como indicó a Semana, no está contemplando interrumpir. Su posición sigue firme en medio de este entorno tumultuoso, indicando: “Sería darles gusto a personas que están queriendo enviar mensajes negativos hacia mí”.

Finalmente, Semana explora la vida personal de Roa, quien habla abiertamente sobre cómo la atención pública sobre su relación con Caicedo ha sido difícil. “Han pasado el límite. En varias oportunidades he conversado del tema con Ricardo. No me imaginaba esta experiencia de esta forma”, expresó Caicedo.

Esta reveladora entrevista ilustra tanto las perspectivas profesionales como las personales de un ejecutivo bajo escrutinio, dando una visión amplia de los desafíos que enfrenta en Ecopetrol y a nivel personal.