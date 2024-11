Riesgo de deslizamiento en Ciudad Bolívar: habitantes han hecho cercos con láminas y tapas de cerveza

En distintos puntos de la capital se han presentado deslizamientos y hay riesgo de más (imagen de referencia) - crédito Personería de Bogotá

Las intensas lluvias que se han presentado en Bogotá en noviembre han dejado a miles de personas afectadas en todo el país. Una de las consecuencias que esto ha generado alrededor del territorio nacional es el deslizamiento de terrenos montañosos a los costados de las carreteras y cerca de urbanizaciones ubicados en los espacios que se ven vulnerados por el desprendimiento de tierras.

Las zonas más afectadas por estos deslizamientos son barrios en Usaquén y Ciudad Bolívar, donde los habitantes de estos sectores han solicitado apoyos a las alcaldías locales y a las autoridades presencia y actuación para evitar la destrucción de sus viviendas y que la tierra siga cayendo hacia el resto de las viviendas ubicadas más abajo en las faldas de las montañas.

Los deslizamientos de tierra ocurre cuando masas de roca, lodo o escombros descienden por una pendiente. Habitantes han grabado y compartido imágenes en las que se observa como este fenómeno natural ha tumbado árboles y postes, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

Los deslizamientos han afectado a habitantes de Usaquén y Ciudad Bolívar - crédito Idiger

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Bogotá (Idiger, por sus siglas) informó que se encuentran estudiando 21 puntos de ladera en la capital en los que hay riesgo de deslizamiento. El barrio Álvaro Bernal Segura, Ciudad Bolívar, es uno de ellos y vecinos han denunciado que varias casas se han convertido en escombros por su caída luego de un derrumbe.

Por esta razón, muchos de los habitantes del sector mencionado han tomado latas, tablas, clavos, laminas, y según documento Caracol Televisión, tapas de botellas de cerveza para crear cercos de seguridad y evitar que la tierra y plantas sigan cediendo y generen más estragos de los que ya se han registrado.

Ya las autoridades han evacuado a familias que vivían en seis de las casas en el barrio mencionado que se han visto afectadas, pero los vecinos aseguran que faltan garantías para que ellos no pierdan lo que han construido durante años.

Las lluvias en la capital han generado inundaciones y deslizamientos - crédito Bogotá Tránsito

El medio citado entrevistó a Filemón Ocasio, uno de los habitantes del barrio La Estrella Baja, también en Ciudad Bolívar, que construyó con diferentes materiales su propio cerco con el fin de evitar más afectaciones en su vivienda. En las imágenes tomadas por el medio mencionado, se puede ver que instaló maderos y metales desde las paredes de su casa hasta la vivienda vecina. Según mencionó: “Provisionalmente, porque no tengo más material. Falta madera gruesa, me faltan láminas. Uno no está tranquilo, en cualquier momento de la noche se puede derrumbar esto”.

En su voz se escucha la preocupación que tiene por el riesgo que presenta la situación en su barrio. Pero no es el único, Olga Quito afirmó al medio televisivo que su casa se ha visto gravemente afectada por esta situación, ella vive con su esposo y dos hijos y asegura que teme que colapse la vivienda con la caída de la tierra, pues viven cerca de un abismo.

Una roca gigante se desprendió de una de las montañas y afectó a ciudadanos en Ciudad Bolívar (imagen de referencia) - crédito montaje realizado con pantallazos de la emisión de Arriba Bogotá

Ella aseguró ante las cámaras del medio citado que “sentimos miedo por los niños más que todo. Cuando llueve es peor, porque se filtra el agua en las partes de atrás y ya está corriendo la casa prácticamente”.

Es importante indicar que funcionarios del Idiger hacen visitas a hogares que necesitan evacuación preventiva con el fin de salvar vidas. Este proceso lo están llevando a cabo con miembros de la Secretaría de Integración Social. Muchas familias se han visto afectadas por la caída de rocas, ejemplo de ello es el hecho registrado la madrugada del 16 de noviembre de 2024, cuando 6 personas quedaron heridas luego de que un pedrusco cayera sobre una vivienda, también en Ciudad Bolívar.