Mexicano en Colombia no reconoció los aguacates, el pollo ni las papas por sus diferencias con las del centro del continente

La coloración y el tamaño de algunos alimentos representativos de ambas culturas varían considerablemente - crédito @thekidgal / TikTok

Una de las mayores sorpresas para el bailarín y creador de contenido conocido en redes como The Kid Gal, en su paso por Colombia, fue el aspecto de alimentos clave para la gastronomía de su país: México.

Empezando por el color de las carnes: “El pollo que se venda allá en México es de color amarillo, todo completamente es de color amarillo. Y el pollo que se vende aquí en Colombia, si se dan cuenta. No lleva tantos colorantes. Porque en México lo pintan y muy mal ahí estarlo pintando con cosas artificiales. Aquí se ve más natural, más fresco y eso es genial”.

De acuerdo con Gal en el país norteamericano suelen agregarle colorantes que lo hacen ver amarillo, incluso estando crudo - crédito @thekidgal / TikTok

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su acompañante en caldos y sudados; es decir, la papa, también logró confundir al tiktoker y es que, en el país, se producen cerca de 32 especies de este tubérculo, aunque los más comunes son la papa pastusa, que notó por su extraña coloración: “Wow, esto está súper raro. La papa de aquí es como de color morado, está súper rara y un poco deformada. Tradicionalmente la papá mexicana es de color blanco y esta de aquí se ve muy extraña, pero, la verdad, me encanta que sea así, diferente”.

En el país se producen hasta 32 variantes de este tubérculo - crédito @thekidgal / TikTok

Y la papa criolla, que confundió con la papa cambray, puesto que son prácticamente iguales, aunque la segunda es de color blanco: “Tenemos a las mini papas. Son súper pequeñas y creo que se llaman papa cambray, pero aquí las conocen como criollas”.

Sin embargo, el alimento que más llamó su atención y logró despistarlo, a pesar de que el guacamole no falta en las mesas mexicanas, es el aguacate, que, al principio, comparó con una pera: “Son aguacates, no puedo creerlo, ni siquiera parecen aguacates, pero están super grandes. Están más grandes que mi mano. Me encantan”.

Su tamaño es bastante más grande que el de la versión mexicana - crédito @thekidgal / TikTok

Alemana se enamoró de las frutas que rara vez se consiguen en el viejo continente, pero son del día a día en Colombia:

En el viejo continente, algunas de ellas suelen tener 1/3 del tamaño que en Colombia - crédito @blusandia / Instagram

Laura Blu, una creadora de contenido y migrante alemana, ha utilizado las redes sociales para destacar la riqueza de las frutas colombianas, describiendo al país como “el paraíso de las frutas”. En uno de sus videos, compartió: “Colombia es hogar de más de 1.000 especies de frutas y durante todo el año puedes disfrutar de cientos de ellas. Decidí mostrarles algunas de mis favoritas. Sois muy afortunados, colombianos”.

Su recorrido comenzó con el zapote, al que calificó como dulce, con un interior de color naranja intenso y textura suave. Continuó con el maracuyá, una fruta que mencionó conocer de Europa, pero destacó que en Colombia su tamaño es tres veces mayor. En la misma línea, incluyó la curuba, que disfruta especialmente en jugos, y el tomate de árbol, cuyo sabor genera opiniones divididas, según explicó.

Laura presentó también las distintas variantes de platano que hay en Colombia - crédito @blusandia / Instagram

En un segundo video, la creadora afirmó: “Juro que podría hacer cientos de estos videos y seguiría encontrando frutas nuevas. Colombia, te amo”. Entre las frutas que siguió explorando se encuentran el murrapo o banano bocadillo, que presentó a sus amigos europeos, y el plátano maduro. Además, degustó la granadilla y cerró con la feijoa, admitiendo su dificultad para pronunciar el nombre, aunque ya la disfruta con maestría.

Los comentarios en las publicaciones muestran entusiasmo por las frutas del país. Entre ellos se leen frases como: “La curuba en jugo de leche es mi favorita”, “El tomate de árbol es el mejor de todos”, y recomendaciones para probar frutas más exóticas como el chontaduro. Para muchos, la variedad y sabor de las frutas en Colombia son una verdadera delicia.