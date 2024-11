Francisco Barbosa le dio lecciones a Gustavo Petro sobre cómo avanzar en el proceso de paz con las disidencias: “Caso error”

Francisco Barbosa señaló que el presidente Petro incurrió en un error al creer que "por su pasado, los grupos armados ilegales iban a acceder a firmar la paz" - crédito Colprensa y Reuters

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa lanzó duras críticas al manejo del proceso de paz por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de su cuenta en X, cuestionó la falta de coherencia y efectividad de las propuestas del Ejecutivo hacia las guerrillas, señalando que incluso los grupos armados ya no consideran serias las iniciativas del comisionado de Paz, Otty Patiño.

Barbosa expresó que la incoherencia del Gobierno en su enfoque hacia los grupos armados ha generado desconcierto. Según sus palabras, “la falta de coherencia del Gobierno es tal que ya ni siquiera la guerrilla se toma en serio las propuestas que hace el comisionado de Paz”. Esta afirmación refleja el creciente escepticismo que se ha instalado tanto dentro como fuera del Gobierno respecto a la efectividad de las actuales negociaciones.

En un mensaje directo al presidente Petro, Barbosa no dudó en criticar su enfoque, asegurando que su experiencia previa no le ha otorgado la influencia esperada sobre los grupos armados: “Creyó que por su pasado, los grupos armados iban a salir corriendo a firmar acuerdos. Caso error”.

Según el exfiscal, la historia ha demostrado que avanzar en la paz requiere un enfoque más estructurado, basado no solo en buenas intenciones, sino en una estrategia bien definida.

Para Barbosa, afrontar la paz requiere “metodologías decantadas, tener un control del territorio y una clara ventaja militar operativa con esas organizaciones”. Además, subrayó la necesidad de “tener un norte claro y definido” para poder lograr acuerdos reales y sostenibles.

En sus palabras, la actitud inicial del presidente Petro, quien había afirmado en campaña que en tres meses el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desaparecería, fue un error. “Hoy esa guerrilla se ha fortalecido. Mientras tanto, en los territorios el deterioro de la seguridad es gravísimo. El Estado perdió el control”, aseguró Barbosa.

La disposición del Gobierno de continuar con los diálogos

Estas críticas de Barbosa surgen como respuesta a las declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, que el 21 de noviembre reiteró la disposición del Gobierno nacional para continuar los diálogos con las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Márquez. En una entrevista con Caracol Radio, Patiño expresó que el Gobierno sigue comprometido con el proceso de paz, a pesar de las dificultades actuales.

“Nada, seguimos, seguimos y ojalá aparezca y aparezca bien. Hay dos posibilidades, o que él quiera un diálogo aparte, que también estamos dispuestos a hacerlo, o que se junten de nuevo para poder hacer un diálogo y un proceso conjunto. En cualquiera de los dos estamos dispuestos”, señaló el comisionado sobre el futuro de las negociaciones con alias Iván Márquez.

Además, destacó que la ruptura entre la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, los Comandos de la Frontera, y el líder guerrillero no debería interpretarse como una parálisis del proceso. “Eso es lo más valioso, que el proceso sigue y sigue bien”, afirmó Patiño, refiriéndose a las conversaciones en curso con otras facciones guerrilleras.

Según el funcionario, el Gobierno ha propuesto continuar con las negociaciones basadas en las exigencias de las comunidades, y la participación de los grupos armados en el proceso dependerá de los acuerdos que se logren con estos territorios.

Sin embargo, la incertidumbre sigue marcando el panorama del proceso de paz. Recientemente, se ha cuestionado la autenticidad y el origen de unas cartas atribuidas a alias Iván Márquez, líder de las disidencias de las Farc, que sugieren un distanciamiento con las facciones de la Segunda Marquetalia.

En una misiva, Márquez habría desautorizado una reunión con el gobierno y ordenó que no se siguiera utilizando el nombre de la Segunda Marquetalia. Como consecuencia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico anunciaron que abandonarían esa denominación, pero continuarían con el proceso de paz.

Ante esta situación, Otty Patiño expresó su preocupación por la falta de evidencia clara sobre la autoría de las cartas y el hecho de que no existiera una comunicación directa ni auditiva con el líder guerrillero: “De todos estos mecanismos de comunicación audiovisuales, pues los mensajes hayan sido escritos de tal manera que no hay ni siquiera una comunicación ni siquiera auditiva menos audiovisual de tal manera, que siempre hay la duda ellos dicen que es el lenguaje que se expresa en las cartas no es el lenguaje de Márquez”.