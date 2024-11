Marcela Reyes explicó las razones por las que no le gusta estar soltera: “Eso tan íntimo”

Marcela Reyes contó por qué no le gusta estar soltera después de su separación con B-King - crédito @buendiacolombia/Instagram

La DJ de guaracha y creadora de contenido Marcela Reyes confirmó su separación del cantante de música urbana B-King tras varios meses de especulaciones.

En una entrevista reciente con Los 40 Principales, Reyes expresó que la decisión fue difícil, ya que se casó con la intención de que fuera para toda la vida. A pesar de la separación, mencionó que aún existe amor entre ellos, lo que complicó aún más la decisión.

La DJ dijo que prefiere estabilidad en sus relaciones amorosas- crédito @Marcelareyes/Instagram

La empresaria paisa también compartió que no le gusta estar soltera y que prefiere la estabilidad en sus relaciones.

Esta revelación se destacó en sus redes sociales y sus seguidores, y en una dinámica de preguntas y respuesta en su cuenta de Instagram, le cuestionaron al respecto. “¿Por qué no le gusta estar soltera? Lo mencionaste en una entrevista. Te quiero mucho”, escribió una fanática de la DJ.

Ante esta duda, Reyes contó las razones por las que no le gusta estar soltera: “Les voy a dar muchas razones, creo que este video va a ser más largo. La primera razón es que cuido muchísimo mi energía sexual. Aquí donde me ven, que la gente podrá pensar otra cosa, soy rechapada a la antigua con la sexualidad, no me gusta que todo el mundo me ande conociendo lo que ya sabemos, eso tan íntimo”.

La influenciadora criticó el enfoque moderno hacia las relaciones entre parejas - crédito @Marcelareyes/Instagram

Asimismo, la influenciadora se describió como una mujer de hogar que prefiere estabilidad en las relaciones.

“Lo otro es que prefiero una estabilidad al llegar a mi hogar. Cuando ustedes me ven en eventos o en rumbas, es mi trabajo, a mí me están pagando por estar ahí, o en eventos públicos, es porque me están pagando por estar ahí o porque hay algo importante que yo encuentro ahí para mi carrera, pero no es que mi plan sea un fin de semana: ‘¡Ay!, vámonos a una discoteca’, cero, prefiero la estabilidad, un arunchis, pedir un domicilio, comer algo, irme de viaje con mi pareja o con mi familia”.

Además, Marcela criticó cómo la sociedad maneja las relaciones de pareja destacando que no se identifica con las tendencias actuales: “Hoy en día la sociedad está muy fuerte, ya está muy abiertas que a los tríos, que hacer de mente abierta, consumo de drogas, alcoholismo en su máximo nivel y de verdad que yo soy anti todo eso, soy súper hogareña. Por mí, de verdad, yo me preferiría quedar en mi hogar, yo salgo porque tengo que trabajar y me toca, pero una estabilidad no cambió eso por absolutamente nada”.

Marcela Reyes prioriza su vida como madre y profesional sobre la soltería - crédito @marcelareyes/Instagram

La paisa reveló que aunque en la actualidad esté soltera, prefiere llevar una vida como si estuviera casada, enfocada en su hijo y su trabajo: “Y aunque esté soltera créanme, o sea, créanme que sigo llevando vida de casada, o sea, enfocada en mi trabajo, en mi hijo, en sacar mis cosas adelante, en cuidar mi energía, en seguir creciendo como persona, como mamá, como empresaria, como artista, entonces esas son las razones y siempre van a ser y siempre voy a preferir una estabilidad. Me encanta, no soy de andar de cambiando de novios, ni rotando el novio, o sea, esa no soy yo”.

Esta separación se suma a una serie de rupturas previas entre la pareja. Antes de casarse en febrero de 2022, Reyes y B-King terminaron su relación en tres ocasiones en un período de tres años. Sin embargo, en esta ocasión, la separación parece ser definitiva.

Tras la ruptura, la DJ ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes le han expresado mensajes de cariño y fortaleza en este momento difícil: “Marce hermosa love you, desde siempre apoyándote en todo❤️”; “Eres la guerra y niña consentida de Dios ! Para adelante que eres merecedora de todo lo que sueñas y desees ❤️❤️”; “Te queremos Marce! Eres una berraca, te felicito por todo lo que has logrado”; “Fuerza mi Marce 🙁 todo se te juntó este mes pero tranquila siempre vuelve a salir el sol ✨”, son algunos comentarios de los fanáticos de la influencer en las redes sociales.