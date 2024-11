Así triunfo un empresario colombiano en Medio Oriente con un negocio de cocinas ocultas

Dazza consiguió desarrollar un modelo adaptado que ofrecía múltiples propuestas gastronómicas bajo un mismo espacio - crédito: Sergio Acero/Colprensa/@camilodazza/Instagram

Los sitios instalados exclusivamente para preparar platos que se ordenan a través de las aplicaciones de domicilios más conocidos como cocinas ocultas se convirtieron en un negocio que crece cada día a nivel mundial.

Son miles los emprendedores que le apuestan a este tipo de trabajo para capitalizarse y montar sus empresas, entre ellos destaca Camilo Dazza, que decidió irse de Colombia a buscar suerte en Medio Oriente y consiguió construir un conglomerado que opera en toda la región.

El colombiano diversificó su negocio y ha sido reconocido por su éxito en las cocinas ocultas, que montó durante la pandemia del Covid-19. Su constancia lo llevó a tener sucursales de comida rápida en varios países como Jordania, Arabia Saudita, Qatar, India y Georgia.

El empresario colombiano Camilo Dazza es CEO del Dazza Holding Group, un conglomerado que opera en múltiples sectores económicos - crédito: @camilodazza/Instagram

Según el empresario, en diálogo con W Radio, el secreto de su notoriedad fue desarrollar un sistema que lograra dar a los clientes variedad de preparaciones gastronómicas sin importar las restricciones impuestas por las medidas en contra del coronavirus.

“Yo no conocía el concepto, es uno muy clásico: es un ‘coworking’ de restaurantes, un lugar grande donde diferentes restaurantes tienen sus marcas y elementos, y pagan un arriendo”, explicó el empresario sobre el modelo inicial, que fue implementado en 2019 y, particularmente en Omán, no funcionó.

A pesar de su primer intento fallido, aprovechó el fenómeno de restaurantes virtuales durante la pandemia y proyectó su idea con la que amasó una gran fortuna. “Como las personas estaban encerradas en Omán (que tuvo la segunda cuarentena más larga del mundo, después de Argentina), nos fue bastante bien y aprendimos bastante del modelo”, agregó al medio citado.

Después del gran éxito de este modelo de negocio, Dazza decidió vender sus acciones para enfocarse en otros sectores como el agrícola y energético.

Así funcionan las ‘cocinas ocultas’ que estarían operando ilegalmente en Bogotá

Las cocinas ocultas han sido investigadas por no cumplir con las medidas de salubridad impuestas por el Estado - crédito Rayner Pena R/Efe

La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló cómo funcionan las cocinas ocultas en Bogotá, sitios instalados exclusivamente para preparar platos que se piden a través de las aplicaciones de domicilios.

De acuerdo con la investigación, estas cocinas hacen presencia, en su mayoría, en barrios residenciales de la capital del país y han traído problemas de salubridad, por ejemplo, ratones, malos olores y exceso de ruido.

Además, estas cocinas ocultas son usadas por empresas reconocidas y cadenas de restaurantes para acelerar el servicio y poder llegar a varios sitios de Bogotá, muchas no cumplen con los requisitos mínimos de funcionamiento. Sin embargo, pese a las denuncias de políticos y residentes de las zonas afectadas, las cocinas siguen creciendo sin un control estricto de las autoridades competentes.

La pandemia por Covid 19 hizo que los domicilios se volvieran fundamentales, por lo que las aplicaciones que prestaban estos servicios tuvieron gran acogida. Sobre las cocinas ocultas, Rappi, la plataforma más importante de domicilios del país respondió los cuestionamientos del diario capitalino.

Según directivos de la plataforma, en Colombia hay 150 cocinas ocultas, “estos locales están ubicados en sitios donde el arriendo tiene costos más cómodos y al no tener atención al público no necesitan personal diferente al de la cocina, además de no ser necesaria la adecuación del lugar para atención al público”.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud señaló que “los establecimientos denominados ‘cocinas ocultas’ son inspeccionados, vigilados y controlados como sitios de preparación y expendio de alimentos. Y como tal deben cumplir los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria, Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás reglamentación que se dicte sobre la materia enmarcada en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM)”.