Padre y hermano de Luis Andrés Colmenares se confesaron sobre nuevo hijo que llegó de manera inesperada a la familia

Entre Jorge Camilo y Jorge existen 27 años de diferencia - crédito @lcolmenaresr/Instagram

Ya han pasado 14 años desde el asesinato de Luis Andrés Colmenares, y su familia, entonces comprendida por Luis Alonso Colmenares (padre), Oneida Escobar (madre) y Jorge Colmenares (hermano) se dividió en dos.

Oneida conservó la esperanza de reconstruir su hogar, pero Luis Alonso encontró un nuevo amor por el camino y junto a ella, tuvo en el 2023 a su pequeño Jorge Camilo.

27 años de diferencia lo separan de su hermano mayor, el exconcejal Jorge Colmenares, que en una entrevista para su podcast ‘Vivir para entenderlo’ encaró a Luis Alonso y le preguntó cómo se siente cuidando un recién nacido tras casi tres décadas.

Esta es la primera foto de Jorge Camilo, hijo pequeño de Luis Alonso Colmenares - crédito @lcolmenaresr/Instagram

“Bueno, no estoy lleno de alegría, es decir, siento como un poco más de tranquilidad, mis angustias se han ido apaciguando un poco. Digamos que hay otro motivo para seguir luchando en esta vida, dar satisfacciones. El hecho que Jorge Camilo haya nacido, me ha transmitido también energía, me vitaliza, y yo espero de la misma manera como lo hice con Luis y contigo, acompañar también su crecimiento”.

Días antes, el padre de los Colmenares había compartido con Semana que Jorge Camilo llegó de manera inesperada, pero lo ayudó a recobrar el entusiasmo que perdió con la muerte de Luis Andrés.

“Mira, lo que te voy a confesar en este momento... Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dio la circunstancia, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos; yo entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo, así que ellos deben decidir si lo dejarán solo y los amarré ahí con el nombre de su hermano, Jorge lo sabe”.

A través de una publicación en redes sociales Jorge Andrés reafirmó su apoyo a Oneida - crédito @JcolmenaresE/X

Una noticia que, en principio, también le costó asimilar a Jorge según dijo al medio citado: “No fue fácil. La verdad no fue fácil desde que yo recibí el año pasado la noticia, porque yo me acostumbré a ser hermano menor. Luego de ser hermano menor, tuve que ser hijo único y ahora después de ser hijo único, paso a ser hermano mayor”.

Sin embargo, insistió que Jorge Camilo “va a entender que va a contar con un hermano mayor, como yo conté con un hermano mayor. Cuando lo necesite, ahí voy a estar a su disposición, pero esto no es muy fácil de asimilarlo y más después de todo lo que hemos vivido como familia”.

Su nacimiento, aunque es esperanza de vida en una familia marcada por la muerte inesperada de uno de sus miembros, también pone en entredicho la posibilidad de que Luis Alonso y Oneida vuelvan a estar juntos. De ahí el cruce de sentimientos que, adicional a su nuevo rol como hermano, Jorge se vio opbligado a enfrentar:

Jorge Colmenares junto a sus padres Luis Alonso y Oneida - crédito @jcolmenarese/Instagram

“No ha sido sencillo, y más por mi mamá también (Oneida Escobar). El hecho de comentarle, o cuando me tocó contarle que mi papá iba a tener un hijo, no fue fácil, porque siempre mi mamá ha sido una esperanzada de que su familia en algún momento se reconstruya, pero creo que a raíz de esto la familia no va a ser lo mismo que intentaba ella en su mente idealizar”.

Aunque, en el caso de Luis Alonso, Jorge Camilo es ese impulso que llevaba necesitando desde hace un tiempo y, como dijo en el podcast de su hijo: “Desde que nació Jorge Camilo yo le digo a Dios ‘permíteme si quiera verlo graduar profesional. Ese día que eso suceda, después de eso, dispón de mí’. Te lo juro que así se lo he dicho y espero que Dios me dé esa oportunidad, de la misma manera que he querido ver los éxitos tuyos, tus logros, todas tus realizaciones”.