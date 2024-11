Unidad de Víctimas insta al ELN y Clan del Golfo a diálogo por crisis humanitaria en el Chocó

Foto de archivo. Un rebelde de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muestra su brazalete en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

En un reciente comunicado, la Unidad para las Víctimas expresó su “rechazo” ante el paro armado promovido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Chocó y extendió un llamado a este grupo armado, junto al Clan del Golfo, a un ejercicio de “diálogo” para mejorar la situación en la región.

En el mensaje, la entidad instó a que ambas organizaciones dialoguen con las comunidades y permitan la intervención de la Unidad y otras autoridades para proteger a las poblaciones afectadas y garantizar el libre acceso a la ayuda humanitaria en esta zona del Pacífico colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostienen una bandera del grupo rebelde en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 30 de agosto, 2017. REUTERS/stringer

El comunicado oficial señala: “Invitamos a los mandos del ELN y el Clan del Golfo en la zona a que en un ejercicio dialógico con las comunidades, a instancias de la Unidad y demás autoridades, aparte de respetar los canales de transporte y entrega de ayuda humanitaria, se integren de forma sincera y proactiva a la prospección social, económica y política que permita a los colombianos de esos territorios superar la vulnerabilidad histórica”.

Este llamado cobra especial relevancia dado el impacto del paro armado, que coincide con una temporada invernal y constantes inundaciones, complicando aún más la situación humanitaria de las comunidades en Chocó.

Además, la Unidad para las Víctimas anunció que trabajará en conjunto con otras entidades y autoridades locales para coordinar esfuerzos en la atención de las poblaciones afectadas, señalando que estas comunidades han sido “históricamente víctimas del conflicto armado”, lo que hace aún más urgente brindarles protección y asistencia en este contexto de emergencia.

La entidad también emitió un llamado específico a los actores armados en el Pacífico colombiano para que no involucren a la población civil en lo que describieron como una “estrategia de guerra”, subrayando la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas que residen en las zonas en conflicto y proteger su integridad en medio de la crisis.

Duras críticas contra el ELN

El 7 de noviembre de 2024, la delegación de paz del Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sostuvieron reuniones en Caracas, Venezuela, con el propósito de encontrar un nuevo camino para el proceso de paz, que se encontraba suspendido por un ataque del grupo armado en Arauca.

Al encuentro no asistió José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), e integrante de la delegación de paz del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su columna de opinión, Lafaurie lanzó duras críticas contra la guerrilla, que, mientras dialoga con el Ejecutivo, en el Chocó anunciaron un paro armado.

El presidente Fedegan aseguró que el anuncio del paro armado fue una sorpresa, motivo por el cual indicó que el ELN no está dispuesto a construir la paz en Colombia.

“De cumplirse el paro, sería un acto de ‘perfidia’, expresamente proscrita en los acuerdos firmados, no solo por el hecho mismo de un hostigamiento injustificado a poblaciones vulnerables, sino porque se anuncia justo después de la reunión de Caracas para evaluar la crisis de las negociaciones y acordar nuevos términos. ¿Por qué? ¿No será porque no cumplieron ninguno de los anteriores?”, indicó.

Por tal motivo, cuestionó que el pasado 7 de noviembre el Ejército de Liberación Nacional haya dado a conocer una postura de reanudar los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

“Esos nuevos términos, declarados por el ELN ante los delegados del Gobierno nacional, de los países garantes y acompañantes, del enviado especial del secretario general de la ONU y ante la Conferencia Episcopal, incluyen los ‘principios básicos’, entre otros la buena fe, cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades y decir la verdad al país. ¿No se sonrojaron siquiera?, me pregunto, pues mientras declaraban buena fe y pretendían borrar dos años de incumplimientos, su Frente de Guerra Occidental anunciaba amenazante el paro armado”, precisó José Félix Lafaurie.