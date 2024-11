El Sena sigue sin Internet en sus más de 200 sedes a pesar de que el nuevo proveedor estaría recibiendo el pago hace siete meses

La institución completa 14 días sin servicios de internet en todas sus sedes a nivel nacional - crédito Sena

No para la polémica alrededor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), después de que completen 14 días sin contar con el servicio de internet para sus más de 200 sedes en todo el territorio nacional, tras la decisión de cambiar de operador para “ahorrar” gastos anuales.

La crisis en el Sena inició el 27 de octubre de 2024, cuando la compañía Telefónica Movistar, que estuvo a cargo de proporcionar el paquete de, al menos, 50 servicios tecnológicos a la institución pública desde 2019, suspendiera el internet como consecuencia de la finalización de su contrato.

Aunque en su momento, la noticia salió a la luz pública porque las plataformas del Sena, incluida su página principal, dejaron de funcionar por más 48 horas, al parecer, por falta de preparación del nuevo proveedor, Interdexa, y de la institución nacional.

Pero en la mañana de este domingo 10 de noviembre se conocieron nuevos detalles del nuevo contrato para proporcionar los servicios tecnológicos en todo el país y que ha afectado a cerca de 60.000 personas, entre aprendices y trabajadores, en todo el país.

El Sena se pronunció sobre el cambio de operador de servicios de conectividad de la entidad y que permitirá restablecer toda su plataforma - crédito Sena

Según se conoció, la falta de internet en sus sedes se debe a que el Sena decidió cambiar su modelo de contratación para reducir costos, dividiendo el contrato que anteriormente gestionaba un solo operador. Aunque Internexa fue contratada para instalar los enlaces de internet, el Sena no adquirió los equipos necesarios para distribuir la conectividad en sus más de 200 sedes, lo que ha resultado en un “apagón digital”, según información conocida por la revista Cambio.

Además, la investigación del medio nacional pudo corroborar que el contrato con Internexa, valorado en 65.381 millones de pesos, estipulaba que la empresa comenzaría a operar en abril de 2024. Sin embargo, el Sena no estaba listo para la transición, lo que ha llevado a un retraso de siete meses en la implementación del servicio.

A pesar de las dificultades en la transición, fuentes de la institución aseguraron a Cambio que Internexa ha recibido pagos por sus servicios desde abril, aunque el servicio completo no ha sido puesto en marcha debido a la falta de equipos de interconexión, como switches y routers, que son responsabilidad del Sena; es decir, la institución ya había pagado al proveedor más de 14.000 millones de pesos por un servicio que no ha entrado en operación.

La crisis ha generado críticas y demandas de soluciones inmediatas por parte de la comunidad educativa, mientras que las autoridades de control investigan posibles responsabilidades y un presunto detrimento patrimonial.

Procuraduría abrió una investigación para determinar si el contrato entre el Sena e Interdexa pudo constituir un detrimento patrimonial - crédito Colprensa/Procuraduría

Por su parte, el sindicato Sindesena ha señalado que la oficina de sistemas del Sena dispone de solo 100 switches, cuando se requieren aproximadamente 5.000 para operar adecuadamente.

El Sena ha atribuido parte de los problemas a un supuesto sabotaje por parte de Telefónica Movistar, relacionado con la transferencia del dominio sena.edu.co, lo que habría afectado el funcionamiento de los aplicativos de la entidad.

Telefónica, por su parte, ha negado estas acusaciones, afirmando que cumplieron con el apagado de sus servicios al finalizar el contrato y que han enfrentado obstáculos para recuperar sus equipos. “Acá no hay ningún saboteo. Nos informaron que nuestro contrato se acabó, que no íbamos más y por eso desconectamos todo. Lo cierto es que hemos intentado recuperar nuestros bienes y no hemos podido lograrlo completamente porque el Sena ha puesto varios obstáculos. De todas formas, seguimos trabajando en ese proceso”, señaló Fabián Hernández, presidente de Telefónica Movistar.

La situación ha llevado a que cientos de colaboradores del Sena trabajen desde sus hogares, mientras la entidad asegura que ha instalado equipos en el 62% de sus instalaciones. Sin embargo, el sindicato advierte que la conectividad será muy limitada en los próximos meses, alcanzando solo el 20% de lo necesario.

Entretanto, el Sena ha defendido su nuevo modelo de contratación, afirmando que representa un ahorro de 99.000 millones de pesos anuales al país. No obstante, la falta de implementación completa del servicio ha generado dudas sobre si realmente se están ahorrando recursos, dado que Internexa ya ha recibido pagos extrafalarios por un servicio que no está funcionando al 100%.