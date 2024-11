Vicky Dávila denuncia que es víctima de interceptaciones: Fiscalía intentaría detener investigaciones de corrupción en el Gobierno

Vicky Dávila denuncia interceptaciones telefónicas de la Fiscalía - crédito Colprensa

La periodista Vicky Dávila en la madrugada del sábado 2 de noviembre denunció por medio de su cuenta de X que es víctima de interceptaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Información que le habría confirmado una de sus fuentes.

Según la comunicadora, la Fiscal Camargo estaría encabezando estas diligencias con el fin de acceder a sus fuentes y/o contactos para entorpecer su labor periodística: “Me confirman que la Fiscalía de Luz Adriana Camargo está interceptando mis llamadas. El propósito de la apertura de su noticia criminal y la “priorización” de la misma es no solo poder interceptarme para conocer mis fuentes, si no también, hacerme seguimientos, de tal manera, que me dificulta enormemente mi labor periodística”.

Explica que al parecer, uno de los motivos por los cuales estaría ocurriendo estos hechos es para tratar de intimidad y desistir de los procesos investigativos que se mantienen por corrupción en contra del Gobierno nacional:

“El pretexto que utilizan, los petrovideos, es solo una justificación para darle “legalidad” al hecho de seguir a una periodista e interceptarla. También hay un propósito claro, es que la prensa se asuste y no les haga seguimiento a los casos de corrupción pendientes de decisiones en la Fiscalía, como el escándalo de corrupción de la UNGRD, el de Nicolás Petro, el de las chuzadas a Marelbys Meza y la supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro y más. Así ellos van a lograr la impunidad. Esta es una alerta para todos”.

Denuncia actividades de interceptaciones en su contra por ordenes de la Fiscalía - crédito @VickyDávilaH/X

Publicación que no deja de generar reacciones en las redes sociales, la cuenta @Decko en X, activa en la red social con miles de seguidores, en respuesta al pronunciamiento de Dávila respondió que tras dos años del gobierno del cambio las personas que tienen diferencias de pensamiento con la institucionalidad son las primeras a las que se le abren los procesos investigativos de manera casi que automáticas, mientras que los casos de corrupción avanzan en modo tortuga.

Por si parte, tras conocerse la acusación, Jaime Arizabaleta, reconocido abogado, que en el año pasado postulo su candidatura para la Alcaldía de Cali, esta promoviendo en las redes sociales una campaña para mostrarles su apoyo con el numeral #EstamosContigoVicky: “Vicky nunca nos ha dejado solos, es hora de acompañarla”.

El abogado promueve campaña en redes sociales para apoyar a la periodista luego de su denuncia por presunto espionaje - crédito @Jarizabaletaf/X

El viernes 1 de octubre la fiscal Luz Adriana Camargo se pronuncio sobre varios temas, entre los que se encuentra la denuncia de un seguidor del gobierno de Gustavo Petro en su contra no es tema de prioridad. A lo que Vicky mando a la fiscal leer sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y pidió que no continúe mintiéndole al país:

“El 19 de octubre publicamos la portada “NOS JODIMOS” con las pruebas inéditas que comprometen a Nicolás Petro y 4 días después le asignaron fiscal al caso, Yo denuncie lo que me están haciendo el sábado 28 de octubre y la Fiscalía de Camargo asignó el caso unas horas después a un nuevo fiscal y dio orden de “priorización”.

Pruebas sobre la priorización del caso en su contra por persecución - crédito @VickyDávilaH/X

Finalmente, y a modo de advertencia la periodista en una publicación se dirigió a la fiscal pidiéndole que en vista de la denuncia de interceptaciones hecha esta madrugada, continuara con el seguimiento a su persona para que se pudieran revelar los casos de corrupción que hay al interior del Gobierno Petro, y explicó que así haya sido un orden del presidente no la van a callar.

Sobre esta denuncia se espera que el las próximas horas se pronuncien las instituciones involucradas y le den una respuesta a Dávila por los hechos de persecución y espionaje de los que dice ser victima.