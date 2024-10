Profesor de skateboarding habría abusado sexualmente de varios menores en Bogotá: impactante relato de una de sus víctimas

La denuncia, hecha desde el Concejo de Bogotá, señala que el profesor acechaba a sus alumnos de distintas formas - crédito ANdina

Una denuncia que hizo pública el concejal de Bogotá Juan Manuel Díaz prendió las alarmas en la capital por el presunto abuso sexual de menores de edad deportistas. De acuerdo con lo conocido por el cabildante, más de seis menores de edad han denunciado haber sido víctimas de su instructor de skate, Diego Hernández, fundador del club ‘Los Angeles Team Skateboarding’.

A pesar de los procesos en curso en la Fiscalía, Hernández sigue en libertad, lo que ha generado indignación y preocupación entre los padres de familia y la comunidad.

El modus operandi del presunto abusador

Según las denuncias, Hernández se ganaba la confianza de los niños mediante su posición de autoridad y su relación cercana con ellos. Luego, aprovechaba los entrenamientos y los viajes a torneos para abusar de ellos carnalmente, utilizando tácticas como embriagar a los menores, ubicar cámaras escondidas en los baños y acosarlos a través de redes sociales.

La vícitma aseguró que el agresor intentó tocarlo en varias oportunidades - crédito Juan Manuel Díaz prensa Concejal

Una de las víctimas compartió su experiencia en un audio. “Yo tenía 15 años de edad cuando lo conocí. Con el tiempo me entusiasmaba más con el hecho de salir con el dueño de una de las mejores marcas de Colombia. Después de un tiempo saliendo a patinar y ganarse mi confianza, normalmente hablábamos por Instagram, ya que decía que no le gustaba hablar por chat, sino por fotos. Yo le creía, hablábamos de esta manera, mandaba dos emojis, unos ojos y un pan. Yo le preguntaba qué significaba eso, a lo que él me respondía que yo sabía a qué se refería”.

Además, contó su experiencia al ingresar a la escuela de skateboarding Los Ángeles Clan en 2003-2004: “Compartí con varios del equipo viajes, concursos y en la mayoría de veces terminaban en fiestas donde consumíamos bastante alcohol y fui víctima cuando él trató de sobrepasarse conmigo, me manoseó en varias ocasiones hasta que reuní a otros amigos y les comenté que es lo que estaba pasando; y ellos me dijeron que pasaba lo mismo y tomamos la decisión de reunirnos con él y hablar, él aceptó y dijo que el problema era el alcohol y que vulgarmente se le mojaba la canoa”.

La víctima aseguró que en un viaje a una competencia nacional de skateboarding, Diego Hernández abusó de su confianza sin que nadie se diera cuenta y en la flota en la que viajaban, abusó de él: “(...) yo estaba intentando dormir y comenzó a tocarme e intentarme abusar. Estaba tan asustado que me quedé callado y no me movía, no hice nada”.

La vícitma indicó que varios compañeros de la escuela de skateboarding también le comentaron que fueron abusados por su entrenador - crédito Juan Manuel Díaz prensa Concejal

Agregó: “Al llegar al sitio donde nos íbamos a quedar, en Pereira, él volvió a abusar de su confianza y por segunda vez no pude hacer nada. Simplemente tenía mucho miedo y no pude hacer nada. Intentando tocar mis partes íntimas y bajarme los pantalones, el abuso de mí”.

Los padres de familia están desesperados y frustrados por la falta de justicia, pues algunas de las víctimas aún son menores de edad, y otras tuvieron que salir del país por temor.

Según cifras recogidas por el concejal Juan Manuel Díaz, la capital del país enfrenta una crisis alarmante en relación con los abusos contra menores. En lo que va del 2024, se han registrado 1.100 casos de abuso infantil, y el 53% de los casos involucran a familiares de las víctimas.

Denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han mostrado un preocupante aumento del 8% en lo que va de 2024 - crédito iStock

En Colombia, el panorama no es menos preocupante, la jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional destacó que los menores de 6 a 12 años son los más afectados, constituyendo 40.026 de las víctimas. A su vez, los menores de 12 a 17 años y los de 0 a 5 años también presentan cifras preocupantes.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha afirmado que la situación de desprotección de la niñez es grave y que se deben tomar medidas urgentes para proteger a los niños, pues las cifras de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han mostrado un preocupante aumento del 8% en lo que va de 2024, alcanzando un total de 78.124 reportes, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023.