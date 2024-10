Camilo Pardo de ‘F*cks News’ se destapó sobre el contenido de sus chistes: “Se muere alguien y pienso dónde está lo chistoso”

Camilo Pardo se refirió a las críticas que recibe por el contenido del que hablan en 'Fake News' - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

Camilo Pardo, conocido como ‘el Mago’ en el programa F*cks News, es un comediante que se ha hecho viral en repetidas ocasiones por cuenta del humor negro en sus publicaciones.

Además, ha sido blanco de críticas por los comentarios que realizó en contra de la DJ Valentina Trespalacios, asesinada por su pareja John Poulos.

Las opiniones están divididas entre sus seguidores y los haters, quienes se ríen a carcajadas y en ocasiones estallan de la ira, ya que sus puntos de vista en ocasiones son considerados inapropiados e insensibles.

El Mago estuvo como invitado en el pódcast de Diva Rebeca, en el que habló sobre su vida personal y por qué se expresa de la manera que lo hace, logrando unir a muchos en redes por el contenido que publica.

Según dijo el comediante, existe un límite para cada persona sobre los chistes que hacen - crédito @camilopmagia/Instagram

De acuerdo con Pardo, aseguró que como ocurre en diferentes momentos, todo depende de los ojos con los que el público ven sus chistes, incluso, de cómo se acerquen a su humor negro. Asimismo, dijo que con el tiempo ha aprendido que existen límites para todo, pero eso mismo depende de cada persona que ve el show y que “hay que buscar esa línea donde nos encontramos”.

Y agregó: “La gente que dice que nos odia, pues tiene el límite distinto a nosotros. No nos estamos burlando de las tragedias. Nunca van a entender. Nadie les está obligando a que se ría de estas barbaridades. Pero es verdad que el público a veces tiene el límite más corrido que nosotros”.

Del mismo modo, muchos de los comentarios fuertes del comediante para varios de los seguidores del contenido que comparte, sobrepasan el límite del dolor que sienten las personas sobre una tragedia. Sin embargo, en medio de la conversación con el personaje de Diva Rebeca, aseguró que ese es el plus que encuentra en su trabajo.

Los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sanchez de Fucks News, recibieron una orden de tutela por presunta violación de derechos fundamentales a menores de edad - crédito @camilopmagia/Instagram

Agregó que en ocasiones las personas solo quieren reírse porque quieren formar parte de un movimiento, teniendo en cuenta que cuando un chiste con el paso del tiempo va perdiendo gracia. “Lo hicimos porque pasó … ¿Por qué no hablar de las cosas que pasan? Hay temas delicados de los que nadie habla. Es muy fuerte lo que decimos, pero hay gente que lo necesita”, contó Pardo al programa.

Para finalizar, Pardo rompió el silencio y aseguró que este tipo de conductas lo han afectado desde niño, por lo que aprendió a defenderse, ya que considera que en ocasiones ha sido salvaje con él. También dijo que las tragedias no le duelen, porque desde que se entera está pensado en el chiste que hará al respecto.

“Todo me da risa en eventos como los velorios. Ya me he dedicado tanto a tratar de encontrarle chiste a lo que no es chistoso. El trabajo de un comediante es sacarle chiste a lo que no es chistoso. Ahí está la magia, lo entretenido de la comedia. Se muere alguien y pienso enseguida dónde está el detalle que lo hace chistoso”, concluyó Pardo.

La amenaza que recibió por muerte de joven en festival de música

Camilo Pardo recibió amenazas de parte de uno de sus seguidores en redes sociales - crédito @CamiloPMagia/X

A finales de mayo de 2024, Pardo se pronunció en sus redes sociales con un comentario sobre la muerte de un joven en el Festival de música electrónica - Baum, al afirmar que Carlos Ruiz Molina asegurando que era un “aguafiestas”. En vista del mal chiste para algunos, recibió una amenaza por X: “Ojalá no me lo encuentre en la calle, porque aun sin conocer a ese pelado o a su familia hasta a mi me dan ganas de volverlo mier… si lo veo, hiju…”, fue lo que dijo el usuario en cuestión.