El Partido Verde pide cancelar nombramiento de Diego Cancino por acusaciones de acoso sexual

De acuerdo con el senador Ávila, Cancino debe apartarse inmediatamente del partido - crédito Concejo de Bogotá.

El Partido Verde le solicitó al Gobierno nacional detener el nombramiento de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), debido a las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Según informó La FM, estas denuncias han generado una fuerte controversia política, especialmente después de que una funcionaria del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, lo señalara por presunto acoso.

El senador Ariel Ávila confirmó que Cancino ya no forma parte del Partido Verde, destacando que su comportamiento dentro de la colectividad fue inadecuado.

Ávila enfatizó que Cancino, que fue concejal, se distanció del partido al asumir un cargo en el Gobierno, y que su conducta fue de total oposición a la administración de la colectividad.

“El señor Diego Cancino debe apartarse de su cargo, él ya no hace parte del partido, fue concejal, pero desde que asumió en el Gobierno, pues ya no hace parte del partido. Fue una persona que se portó muy mal dentro del partido, hizo una total oposición en la administración de esta colectividad”, fueron las palabras exactas de Ávila.

Además, el senador instó al Gobierno a considerar no solo las denuncias de Vargas, sino también las versiones de otras personas que podrían haber sido víctimas de Cancino. “Ese señor debería renunciar a la SAE inmediatamente”, afirmó el congresista.

El Partido Verde espera que Cancino no sea recibido nuevamente en caso de que intente regresar para aspirar a un cargo de elección popular. Asimismo, se espera que las autoridades avancen en las investigaciones penales relacionadas con estos hechos.

“Si él quisiera volver al partido yo esperaría que no le dieran aval a ese señor. Cuando deje su cargo, él podría pedir aval para lanzarse y volver a integrarse y yo esperaría que no. Tiene que haber una investigación y saber si el señor es culpable o inocente, pero independiente de eso, él no podría estar en el cargo en el que lo acaban de nombrar”, finalizó Ávila.

Por su parte, Cancino ha negado las acusaciones de acoso. Sin embargo, la presión política y social para que se retire de su cargo en la SAE sigue en aumento, mientras se aguardan los resultados de las investigaciones oficiales.