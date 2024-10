Colombiana en New York pidió que le ‘regalaran’ una pizza y lo hicieron: no una, sino dos veces

La colombiana quedó sorprendida con la situación - crédito @Larolitadiaz/TikTok

En Colombia, es común escuchar expresiones como “me regalas” al momento de pedir algún producto o servicio, una frase que, en otros países, suele causar confusión e incluso puede ser interpretada literalmente. Este fenómeno cultural está arraigado en la forma cordial y particular en la que los colombianos suelen expresarse.

Al decir “me regalas un café” o “me regalas una servilleta”, el uso del verbo “regalar” se emplea como un eufemismo para suavizar una petición, no con la intención de solicitar el producto sin costo.

En el contexto colombiano, estas expresiones buscan hacer la solicitud de manera más amable, evitando el tono imperativo que puede percibirse en un simple “deme”, “páseme” o “véndame”. Es una muestra de la importancia que tiene la cortesía en la cultura del país, donde se busca construir una interacción amable y respetuosa con los demás, especialmente con personas que están en roles de servicio o atención al cliente.

Una colombiana en Estados Unidos, conocida en TikTok como Larolitadiaz, subió un video que ha llamado la atención de muchos usuarios, pues pensaron que lo que contaba la creadora de contenido se trataba de una broma. La mujer se encontraba con sus amigos en un bar y pidió al bartender que ‘le regalara’ una pizza, al pasar los minutos este se la llevó sin cobrarle un centavo. “Estamos en un bar y yo pedí pizza ‘regalada’ y me la regalaron, dos veces. En serio es gratis”, dijo.

Sus amigos y ella quedaron sorprendidos por la situación, pues no esperaban que esta persona se lo fuera a tomar de manera literal, por lo que decidieron explicarle que se trata de una costumbre que tienen los colombianos a la hora de solicitar un producto que van a comprar.

Pese a que la mujer trató de decirle en varias ocasiones que iba a pagar la pizza, el bartender, Joseph, se negó y quiso tener un detalle con el grupo, ya que no solo le regaló una sino dos. Lo que le sucedió a la influenciadora pasa muy pocas veces, por lo que no pudo salir de su asombro y agradeció al hombre por haberles dado ese regalo.

El video generó una gran cantidad de comentarios por parte de los internautas, unos estuvieron de acuerdo con la situación y otros que no, pues afirmaron que la colombiana tenía un gran poder convencimiento. Algunos se atrevieron a decir que la joven se aprovechó de la nobleza de Joseph, a pesar de que ella le aclarara que iba a pagar la pizza.

“En Colombia se acostumbra a decir me regalas en vez de me vendes”, “La costumbre de decir me regalas para comprar algo. Solo pasa en Colombia”, “Como muchos colombianos, sacó ventaja de eso y no la pagó”, “Es normal decir me regala, pero es un decir”, son algunos de los comentarios que se leen.

Por otro lado, para algunos países de habla hispana, como España, México o Argentina, esta expresión puede generar sorpresa o desconcierto. Al no ser un uso común en estas regiones, la expresión “me regalas” se entiende literalmente, es decir, como una solicitud de que el producto o servicio sea entregado sin costo alguno. Esto puede generar situaciones cómicas, confusas o, en algunos casos, incluso tensas, especialmente si la persona que atiende no comprende el sentido de cortesía implícito en la frase.

Los colombianos que viajan o viven en el extranjero suelen adaptarse a la forma de hablar del lugar para evitar malentendidos, utilizando expresiones como “me das” o “me puedes traer” en lugar de “me regalas”. Esta adaptación lingüística es una muestra de cómo el lenguaje y las costumbres pueden variar significativamente dentro del mismo idioma, y cómo esas diferencias culturales pueden influir en la interpretación de ciertas expresiones.