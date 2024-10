Limpiavidrios en Cartagena se hizo viral por video en el que organiza a sus hijos para el colegio en el cambio de semáforo: “La cruda realidad de muchas mujeres”

45,4% de los hogares tendrían como principal responsable a una mujer - crédito @ColombiaOscura_ / X

Para el 2022, tres de cada diez niños en edad escolar no asistían al colegio, pero este no es el caso de los dos pequeños que se hicieron virales, luego de que su madre, una limpiadora de vidrios informal, los alistara en el cambio de semáforo para enviarlos a estudiar.

La escena, captada en video por un habitante de Cartagena, fue blanco de elogios en las redes sociales, donde, rápidamente, logró viralizarse luego de que decidieran compartirla junto a la descripción: “Si crees que la vida es difícil, sal y observa el mundo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Su compromiso con la educación de los menores la hizo viral en redes sociales - crédito @ColombiaOscura_ / X

Y es que, en medio de la adversidad y los tropiezos del trabajo informal, la joven madre dejó en claro que sigue siendo una prioridad el estudio para los miembros más jóvenes de su familia.

Un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales: “Multitasking nivel mamá. Limpia vidrios y prepara el futuro al mismo tiempo”, “Hermosa y trabajadora, quiere que sus hijhos estudien”, “Este video es una belleza”, “Apoyen a esa mujer. Se merece el cielo por su entrega con los niños”, “Es un caso más en el que se romantiza la pobreza, lamento decirlo, pero en semejantes condiciones lo mejor que podría haber hecho era no tener hijos y ya”, “Un verdadero ejemplo de amor y sacrificio. No importa la situación, una madre siempre encuentra la manera de cuidar y educar a sus hijos”.

En cerca de la mitad de los hogares en Colombia una mujer está a cargo:

Según el DANE, el 45,4% de los hogares en Colombia, equivalente a 8,2 millones, está encabezado por mujeres. Esta cifra revela un aumento histórico en la jefatura femenina, situación que requiere el desarrollo de políticas públicas específicas para estos hogares. Un análisis de la Fundación WWB Colombia titulado “Aumento de la jefatura femenina en Colombia: una mirada más allá de las cifras”, destaca la urgencia de crear estrategias que mejoren la calidad de vida en estos hogares, dado que el 40,3% de ellos tiene menores de edad y el 34,5% incluye adultos mayores, lo que incrementa las responsabilidades de cuidado.

La encuesta nacional de 2023 muestra que la proporción de hombres jefes de hogar respecto a mujeres ha disminuido significativamente, pasando de 160 hombres por cada 100 mujeres en 2019 a 120 hombres en la actualidad. Además, las mujeres predominan en hogares monoparentales, representando el 44,8%, mientras que solo el 7,1% de los hombres lidera este tipo de hogares.

Madres cabeza de familia superan el 40% en Colombia - crédito Pixabay

Otro aspecto relevante es la diferencia en los ingresos: los hogares con jefatura masculina tienen un ingreso per cápita promedio de $1′338.390, en comparación con los $1′123.251 en hogares liderados por mujeres. Además, el 43,2% de los hogares femeninos indicó que sus ingresos apenas cubren los gastos mínimos, frente al 37,1% de los hogares masculinos.

En cuanto a la percepción económica, el 49,5% de las mujeres jefas de hogar se consideran en estado de pobreza, en contraste con el 45,5% de los hombres. Esta disparidad también se refleja en la satisfacción con la vida diaria, donde las mujeres obtuvieron puntajes más bajos que los hombres en aspectos como trabajo e ingresos, según la Fundación WWB Colombia.

Los resultados de la encuesta fueron obtenidos por el Dane en 2023 - crédito Cuartoscuro

En lo que respecta a la brecha de género en el acceso a productos financieros, Asobancaria señala que en 2022, el acceso fue del 88,7% para las mujeres y del 95,6% para los hombres. Asimismo, el uso de estos productos mostró una brecha, siendo del 74,9% para las mujeres y del 79% para los hombres. La fundación subraya la importancia de fortalecer el liderazgo femenino para mejorar la inclusión financiera y reducir estas disparidades.

Finalmente, la directora del DANE, Piedad Urdinola, indicó que el aumento de la jefatura femenina se observó tanto en las cabeceras como en las zonas rurales, donde se evidenció un cierre de brechas entre lo urbano y lo rural, al pasar del 41,6% al 47,9% en cabeceras y del 28,3% al 36,7% en zonas rurales.