Colombia

Asesinaron a una pareja y dejaron herido a su bebé de cuatro meses: el atentado estaría relacionado con prácticas de brujería

La conmoción regional aumenta mientras la policía examina si el trasfondo esotérico y la violencia organizada están detrás del caso

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Panorámica de El Espinal, Tolima, municipio conocido por su gastronomía como la lechona - crédito Gobernación de Tolima
Panorámica de El Espinal, Tolima, municipio conocido por su gastronomía como la lechona - crédito Gobernación de Tolima

Un ataque armado conmocionó la noche del domingo a la comunidad de El Espinal, Tolima, con el asesinato de una pareja y las heridas graves sufridas por su hijo de cuatro meses.

Según información de El Tiempo, las autoridades del departamento han iniciado una investigación con varias hipótesis sobre el crimen, incluidas posibles conexiones con brujería en Tolima y robo.

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La policía investiga el asesinato debido a que, además del aparente robo, surgieron indicios que conectan el caso con organizaciones que utilizan prácticas esotéricas como fachada para actividades delictivas.

La región ha sido escenario de investigaciones previas sobre redes criminales vinculadas al esoterismo, por lo que las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con este tipo de estructuras.

Norvey Palacio alias -Mocho Vives-, principal cabecilla de la terraza utilizaba figuras de santería como parte de sus rituales de protección en Medellín - crédito Colprensa
Imagen de referencia. Las indagaciones preliminares incluyen la posible relación entre el ataque y organizaciones dedicadas a prácticas esotéricas que podrían servir como fachada para diferentes delitos en la región - crédito Colprensa

El ataque ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando la pareja, con su bebé, regresaba a casa en motocicleta por la avenida La Chapolera, cerca del barrio Altamira, frente al conjunto Babilonia.

Según las autoridades, al menos dos hombres armados interceptaron a la familia y abrieron fuego. Lizet Tatiana Avilés Ortiz, de 21 años, fue trasladada a un centro médico y falleció poco después; su pareja murió en el lugar. El menor resultó herido y permanece hospitalizado en Ibagué bajo vigilancia médica.

La pareja de Avilés, Juan Sebastián Quiñones Morena, de 22 años, murió en el lugar del ataque.

Las primeras versiones indican que los agresores huyeron con la motocicleta tras el crimen. Aunque el móvil inicial era el hurto, como indicó el coronel Alejandro Poveda, comandante del Distrito de Policía, algunas pertenencias de las víctimas no fueron sustraídas. Este hecho llevó a los investigadores a considerar otras hipótesis.

Hipótesis de la policía y líneas de investigación

El coronel Poveda explicó a El Tiempo que, si bien la desaparición de la motocicleta mantiene la hipótesis de robo, “también están empezando a aparecer otras hipótesis y es que posiblemente tenga que ver con algunas situaciones derivadas del ejercicio de la esotería o de la llamada brujería”.

Tarotista esotérico, adivinación espiritual, cartas del tarot, lectura mística – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades han reiterado su decisión de desarticular grupos criminales vinculados al esoterismo, tras la alarma generada por la muerte de dos adultos y las heridas graves a un menor en la localidad - crédito visuales IA

Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad y llevan a cabo análisis técnicos de los elementos encontrados en la escena.

La Policía Nacional ha conformado un equipo con el Cuerpo Técnico de Investigación y ha dispuesto recursos de inteligencia y policía judicial. Lo que se trata es de descubrir quiénes son los autores materiales e intelectuales y ver si pertenecen a una red que usa la práctica esotérica para ocultar delitos.

Redes criminales y brujería en la región

La presencia de organizaciones que emplean la brujería como fachada para actividades ilícitas ha sido señalada en el Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz, en diciembre de 2025, declaró en El Espinal que las autoridades investigan a “los llamados brujos”, conocidos en la comunidad.

En marzo de 2026, operativos en El Espinal, Ibagué y Suárez permitieron allanar al menos 13 viviendas, donde se decomisaron altares, imágenes, dinero en efectivo, celulares y documentación.

Estos hallazgos evidenciaron vínculos de las supuestas redes de “brujería” con delitos como estafas, lavado de activos y, en ciertos casos, homicidios selectivos o disputas internas violentas.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
Las recientes operaciones en la región han permitido incautar grandes cantidades de dinero, objetos rituales y documentos, fortaleciendo la hipótesis de una conexión entre prácticas esotéricas y delitos violentos - crédito Policía Nacional

La gobernadora Matiz remarcó que las acciones buscan desarticular estructuras criminales con presencia en distintas localidades del departamento, mientras las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar si el ataque está relacionado con dichas redes.

El alcalde Wilson Gutiérrez confirmó a El Tiempo la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y las fuerzas públicas para identificar y capturar a los responsables. Anunció la creación de una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quienes faciliten información relevante que lleve a esclarecer el crimen y localizar a los autores materiales o intelectuales.

Esta medida pretende incentivar la colaboración de la ciudadanía y avanzar en el esclarecimiento de un suceso que ha causado preocupación y dolor en El Espinal y en todo el Tolima.

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