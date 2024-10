Las celebridades colombianas que vencieron el cáncer de mama: así fueron sus procesos

Cáncer de mama triple negativo

Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama, con el fin de generar conciencia sobre esta enfermedad.

En Colombia se diagnostican en promedio más de 17.000 nuevos casos de cáncer de mama al año, lo que lo convierte en el tipo de cáncer más común en el país, según comentó Juan Carlos Velásquez, jefe del Servicio de Oncología de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Otro detalle importante del diagnóstico es la relación que tiene con la edad, pues el riesgo de contraerla incrementa después de los 40 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque la enfermedad también puede presentarse en hombres, es más recurrente en las mujeres, reportándose 2,3 millones de casos a nivel mundial durante 2022. Por eso no es casualidad que varias figuras del entretenimiento nacional tuvieran que pasar por el tratamiento y las dificultades que representa esto para el cuerpo y la mente.

La reacción de las figuras de la televisión colombiana tiende a variar frente al tema: algunas buscan hacer de su situación un motivo para difundir el día a día de su enfermedad en rede sociales, mientras otras prefieren llevar su proceso en privado. Infobae Colombia repasa varios de estos casos.

Kristina Lilley

Kristina Lilley superó hasta en dos ocasiones el cáncer de mama - crédito @kristililley/Instagram

La actriz reconocida por su papel antagonista en Pasión de gavilanes, superó hasta tres diagnósticos de cáncer, de los cuales dos fueron en el seno. Tras la detección temprana de cáncer de cuello uterino en 2010, la actriz reveló que durante un autoexamen en 2013 se percató de que sufría cáncer de seno, tras lo cual se hizo la cirugía y se sometió a 16 sesiones de radioterapia para superar la enfermedad.

El diagnóstico más reciente lo dio a conocer la actriz en diciembre de 2022, utilizando su popularidad y las redes sociales para documentar el día a día de su enfermedad con el fin de generar conciencia sobre la misma, hasta confirmar en mayo de 2023 que nuevamente su cuerpo quedó libre del cáncer.

Lorena Meritano

Lorena Meritano fue uno de los casos más públicos y notorios de la lucha contra el cáncer de mama - crédito Lorena Meritano/Instagram

La otra villana de Pasión de gavilanes atravesó un duro momento en su vida por cuenta del cáncer de mama que se le detecó en 2014. Al igual que ocurrió con Lilley, la argentina documentó cada momento del tratamiento, ganando resonancia en plataformas digitales por compartir su testimonio con sus seguidores.

Tras el diagnóstico, se sometió a las sesiones de quimioterapia, pero la agresividad de la enfermedad la llevó a someterse a la explantación de sus dos senos, con el fin de erradicar por completo el cáncer de su cuerpo. En medio de ese complejo momento se produjo su separación del presentador venezolano Ernesto Calzadilla.

Flavia dos Santos

La psicóloga y sexóloga brasileña, radicada en Colombia, asumió un enfoque algo diferente para generar conciencia sobre el cáncer de mama - crédito Carlos Ortega/EFE

La sexóloga brasileña, hoy radicada en Colombia, confirmó en 2014 que padecía de cáncer de seno. Debido a su rápida detección, fue intervenida rapidamente, pero pocas semanas después recibió una llamada de su doctor. “Pese a que después de la primera cirugía todo quedó chuleado, 15 días después fui al médico y me dijo que tenía que operar de nuevo. Debo confesar que ese fue un momento en que quería tirar la toalla porque pensé que todo se había perdido al considerar que dos cirugías no era lo normal. Para mí ese fue el peor momento”, comentó en 2014 durante una entrevista en Noticias RCN.

Pese a ello, la sexóloga y presentadora superó la enfermedad con éxito. y desde entonces no solo busca generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de seno, sino que reflexiona sobre la complejidad que representa socialmente lidiar con la enfermedad, particularmente en las familias y en la concepción que se suele tener de los pacientes como “guerreros”, terminó que rechazó de manera tajante durante una entrevista con Publimetro en 2023.

“Tenemos una tendencia horrible de llamar a los pacientes de cáncer como guerreros, a tratar como superhumanos a personas que estaban muertas de miedo, que están sufriendo y que necesitan ser humanizadas. Estas personas viven una angustia muy grande y es el miedo, el dolor, la necesidad de no poder expresar todo lo que están sintiendo, porque sé que las probabilidades para superarlo son muy escasas”, manifestó.

Amparo Peláez

La periodista vallecaucana, especialmente reconocida por su estilo directo y confrontativo durante los años 80 cuando formaba parte del noticiero 24 Horas, tuvo que lidiar con el cáncer de mama en 2002 cuando se le detectó por primera vez. Su caso es especialmente complejo, debido a la agresividad de la enfermedad en su cuerpo, al punto que como reveló en diálogo para El País en 2013, las quimioterapias y radioterapias no surten efecto, por lo que lo único que puede hacer es “sacar el tumor y echarse la bendición” de manera periódica.

Durante la pandemia de covid-19, la comunicadora estuvo internada en un centro médico por una recaida, y aseguró en una entrevista en La red de Caracol Televisión que llegó a ver el tunel.

Diva Jessurum

La presentadora decidió llevar su diagnóstico alejada de las redes sociales - crédito @divajessurum/Instagram

La presentadora padeció la enfermedad en 2022, obligándola a tomar distancia de las cámaras por una temporada. Pero a diferencia de otros casos similares, prefirió mantener un perfil bajo y llevar su lucha alejada de las redes sociales.

“A mí me hicieron primero ocho quimioterapias, (…) 21 radioterapias y eso fue muy pesado. Nunca le he contado esto a nadie, pero yo quedé muda, sin voz, creí que la iba a perder, no me pasaba ni el agua y estaba completamente ronca (...) Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el cáncer hay que aceptarlo y abrazarlo”, comentó el pasado mes de marzo en su cuenta de Instagram.

Claudia López

La exalcaldesa de la capital fue diagnosticada con cáncer de mama en 2013 - crédito Colprensa

Cuando era analista política y denunció el aval de Kiko Gómez por parte de Cambio Radical para las elecciones regionales de 2011 para la Gobernación de La Guajira, fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2013 en sus primeras fases. Pero debido a que su carrera política iba en franco ascenso y se transformó en senadora en 2014, tomó la decisión de alternar el tratamiento con su carrera política, mismo que culminó con éxito luego de varios meses.

Ya como alcaldesa de Bogotá, una de sus propuestas de campaña fue la creación de un modelo territorial de salud “que tenga perspectiva de género, que busque activamente y fomente el autoexamen y la mamografía”. Esto terminó derivando en la creación, junto con la secretaría de la Mujer, de las Manzanas del Cuidado, orientadas al apoyo a las mujeres cabeza de hogar y que entre los servicios ofrecidos incluyó jornadas de prevención y detección de la enfermedad.