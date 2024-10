Original vs. remake: películas de terror para ver durante Halloween en Colombia

El género de terror abarca desde el cine slasher hasta la comedia de terror, atrayendo a una comunidad fiel - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Freepik

Halloween, una celebración que ha evolucionado a lo largo de los siglos, se ha convertido en una festividad popular en Colombia, donde cada año miles de niños, niñas, jóvenes y adultos salen a las calles el 31 de octubre para pedir dulces o a fiestas conmemorativas de la festividad. Aunque esta tradición no forma parte de las raíces culturales del país, ha sido adoptada con entusiasmo.

Según un articulo publicado por la Universidad Sergio Arboleda, en 2011, aunque algunas personas en Colombia critican la celebración por sus supuestos vínculos satánicos, la tradición sigue ganando adeptos. Los disfraces de superhéroes y villanos modernos se suman a los clásicos como Freddy Krueger, Jason, Drácula, entre otros. A su vez, se han incorporado nuevas costumbres, como disfrazar a las mascotas y organizar concursos de disfraces.

A pesar de las críticas, Halloween en Colombia se ha convertido en una oportunidad para que las familias celebren juntas, siempre tomando las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los niños. La fiesta, que ha dejado atrás su sentido diabólico, se centra ahora en la diversión y el disfrute colectivo.

Sin embargo, otra de las actividades que convoca Halloween, centrado en los horrores de lo misterioso y lo fantástico, son las películas de terror. Es por eso, que durante este mes, la demanda de producciones se ven reflejadas en las parrillas de programación de los canales y en las aplicaciones de streaming.

En la industria del cine existe una alta variedad de largometrajes del género que van desde el horror corporal, el cine slasher, el cine gore, la comedia de terror, el terror sobrenatural y el terror psicológico, que ha logrado atraer a un nicho especial. No obstante, esto no es lo único.

A lo largo de los años, los seguidores de estos subgéneros del terror han logrado crear todo una comunidad, que en lenguaje popular es denominado: fandom. A partir de eso, son varios los largometrajes que se han convertido en culto, ya sea por su trascendencia en el género o simplemente por el año en la que se estrenó.

Tanto fue el éxito y la acogida lograda por estas películas, que la industria buscó darle nueva vida para un público más joven, que en contexto cinematográfico se denomina remake. Partiendo de eso, y como parte de la celebración del Halloween en el país, Infobae Colombia comparte a continuación una serie de producciones de terror, tanto originales como remake, para el disfrute de los amantes del horror.

Original vs. remake de terror

Para guiar de la mejor manera a nuestros lectores, la lista estará construida a través de una línea de tiempo, iniciando en 1922 con Nosferatu, una producción dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, con una duración de una hora y 34 minutos. Lo curioso de comenzar con esta obra, es que para finales de 2024 se tiene previsto el estreno de su remake, dirigido por Robert Eggers, con la actuación de importantes actores como lo son Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson y Willem Dafoe.

La historia de Nosferatu se originó cuando Murnau y sus productores decidieron crear una película inspirada en Drácula de Bram Stoker, pero sin adquirir los derechos de la novela. Para evitar problemas legales, realizaron cambios en los nombres de los personajes y algunos detalles de la trama.

La película original de 1922 enfrentó una demanda que resultó en una orden judicial para destruir todas las copias, debido a la infracción de derechos de autor. Sin embargo, algunas copias sobrevivieron y fueron restauradas después de la muerte de la viuda de Stoker, cuando los derechos de autor expiraron. Esta nueva adaptación busca revivir el terror gótico del siglo XIX en Alemania, manteniendo la esencia del relato original mientras introduce nuevos elementos para una audiencia contemporánea.

La masacre de Texas

Esta producción independiente producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper; protagonizada por Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Danzinger, Paul A. Partain, Jim Siedow y Teri McMinn, en 1974; cuenta la historia de cinco adolescentes que visitan la tumba profanada del abuelo de uno de ellos.

Al llegar a lugar, en que encuentran un siniestro matadero, los jóvenes optan por tomar una jugosa carne que se encontraba en una gasolinera, que sin pensarlo sería su última cena, debido a que vivirían la peor pesadilla de sus vidas. Este largometraje nos presenta por primera vez a uno de los personajes más populares del subgénero de Terror Slasher Gore: Leatherface.

En 2003, dirigida por Marcus Nispel y producida por Michael Bay, la nueva versión fue objeto de críticas mixtas de quienes les gustó la nueva a puesta, así como quienes las consideraron como la peor película de la historia, tal como es el caso del crítico Roger Ebert que argumentó que la cinta “recicla las mismas herramientas agotadas de las películas de suspense que ya han dejado la sustancia en incontables filmes anteriores de mejor calidad”.

No obstante, la aceptación por parte de la audiencia permitió el 6 de octubre de 2006 llegara a la gran pantalla la secuela “The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning”. Esa nueva entrega está ambientada varios años antes de los eventos de la película de 2003 y explora los orígenes del infame personaje Leatherface.

Otras entregas de Leatherface en la gran pantalla:

Orden cronológico “original” The Texas Chain Saw Massacre (1974) The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986) Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III (1990) The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994)

Orden cronológico reinicio The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006) The Texas Chainsaw Massacre (2003)

Orden cronológico “segunda parte” Leatherface (2017) The Texas Chain Saw Massacre (1974) Texas Chainsaw 3D (2013)

Orden cronológico “tercera parte” The Texas Chain Saw Massacre (1974) Texas Chainsaw Massacre (2022)



The Hills Have Eyes - El Despertar del Diablo

Alexandre Aja, director conocido por su trabajo en Alta tensión, llevó a cabo una reinterpretación de la película de 1977 Las Colinas Tienen Ojos o español latino El Despertar del Diablo, originalmente dirigida por Wes Craven. La nueva versión se caracteriza por su extrema brutalidad. Aja utiliza estos elementos para sorprender a los espectadores y presentar una crítica a los horrores del sueño americano.

La película original de Craven fue un reflejo de su tiempo, abordando miedos y ansiedades sociales a través del horror. Aja, por su parte, utiliza el mismo marco para explorar temas actuales, como la descomposición del sueño americano y la creación de monstruos por parte de la sociedad. Esa reinterpretación no solo rinde homenaje a la obra de Craven, sino que también la actualiza para una nueva generación de espectadores.

Halloween: John Carpenter vs. Rob Zombie

Michael Myers, el icónico villano de la saga Halloween, ha dejado una marca indeleble en el género del cine de terror. Con su máscara blanca y su cuchillo de cocina, Myers es el protagonista de una serie de películas que han redefinido el género slasher desde su debut en 1978. La franquicia, que ha recaudado aproximadamente 620 millones de dólares a nivel mundial, se sitúa como la segunda saga de terror más taquillera, solo superada por The Conjuring.

La historia de Halloween comienza con la primera película dirigida por John Carpenter, donde Myers, tras pasar quince años en un hospital psiquiátrico por el asesinato de su hermana mayor, escapa y continúa su ola de crímenes. Esta película no solo estableció a Myers como un ícono del terror, sino que también lanzó la carrera de Jamie Lee Curtis, quien interpretó a Laurie Strode, un personaje que se convertiría en un pilar de la serie.

En 2007, el director Rob Zombie presentó una nueva versión de Halloween que exploró más a fondo la psicología de Myers. Esta adaptación, protagonizada por Malcolm McDowell como Samuel Loomis y Scout Taylor-Compton como Laurie Strode, buscó responder a la pregunta de qué impulsa a Myers a matar, un aspecto que la película original de Carpenter dejó en el misterio. Zombie también dirigió una secuela, Halloween II, continuando con su enfoque en el trasfondo del asesino.

La saga Halloween ha evolucionado a lo largo de los años, con un total de once películas hasta la fecha. La undécima entrega, producida nuevamente por Carpenter, actúa como una secuela directa de la película original de 1978, situándose 40 años después de los eventos iniciales.

Orden de la franquicia de Halloween

Franquicia original La noche de Halloween (1978) Halloween II: Sanguinario (1981) Halloween III: El día de la bruja (1982) Halloween IV: El regreso de Michael Myers (1988) Halloween V: La venganza de Michael Myers (1989) Halloween VI: La maldición de Michael Myers (1995)

Segunda parte La noche de Halloween (1978) Halloween II: Sanguinario (1981) Halloween H20: Veinte años después (1998) Halloween: Resurrection (2002)

Reinicio zombi Halloween: el origen (2007) Halloween II (2009)

Tercera parte La noche de Halloween (1978) La noche de Halloween (2018) Halloween Kills (2021) Halloween: el final (2022)



La Profecía

En el mundo del cine de terror, La Profecía se destaca como una obra que explora el tema del anticristo en un entorno familiar. La película, dirigida por Richard Donner en 1976, narra la historia de Robert Thorn, un diplomático estadounidense que, tras la muerte de su hijo recién nacido, decide adoptar a un bebé huérfano sin conocer su oscuro origen. Este niño, llamado Damien, es en realidad el hijo de Satanás, lo que desencadena una serie de eventos aterradores.

El relato comienza con el nacimiento de Damien en un hospital de Roma, donde Robert, para proteger a su esposa Kathy del dolor de perder a su hijo, acepta la oferta de un sacerdote de adoptar al bebé huérfano. Sin embargo, la felicidad de la familia Thorn se ve empañada cuando, en el quinto cumpleaños de Damien, su niñera se suicida de manera impactante. Este evento marca el inicio de una serie de muertes misteriosas y violentas que rodean a la familia.

A medida que la trama avanza, un sacerdote intenta advertir a Robert sobre el peligro que representa Damien, pero muere en un accidente antes de poder revelar toda la verdad. La creciente cantidad de muertes y eventos inexplicables lleva a Robert a investigar el origen de su hijo adoptivo. Finalmente, descubre que Damien es el Anticristo y que su llegada a la Tierra está destinada a cumplir una terrible profecía.

La película fue lo suficientemente impactante como para inspirar un remake en 2006, dirigido por John Moore, que buscó revivir el terror original para una nueva generación de espectadores. La historia de Damien y su conexión con el mal absoluto sigue siendo un tema fascinante para los amantes del género de terror, explorando el miedo a lo desconocido y el poder del mal en el mundo cotidiano.

Esta escalofriante historia cuenta con una saga cinematográfica que ha dejado huella en el género del terror, que comenzó su recorrido en 1976. Sin embargo, para verlas de manera cronologico, según la historia, hay que empezar por la última entrega y el más reciente estreno: ‘La Primera Profesía’, que nos detalla la concepción de Damien por parte de una fracción de la iglesia como parte de una estretegia para volver a traer a los creyentes y castigar a lo impuros.

Despues de la Profesía 1, la historia continua con La Profecía 2 o La maldición de Damien, lanzada en 1978, que retoma la historia años después. Damien, ahora un adolescente, vive con sus tíos y comienza a explorar los poderes que le ha otorgado el infierno. La trama se centra en la creciente amenaza que representa Damien y la pregunta de si alguien podrá detenerlo.

En 1981, La Profecía 3 presenta a un Damien adulto, interpretado por Sam Neill, conocido por su participación en Jurassic Park. En esta entrega, Damien busca alcanzar un alto poder político y evitar la llegada de un nuevo Mesías, llevando la saga a un desenlace que mezcla elementos fantásticos con el terror clásico.

La saga también incluye una cuarta entrega, que no logró el mismo impacto que sus predecesoras. La Profecía 4 se centra en la hija de Damien, que hereda sus poderes y comienza a causar estragos. Esta película fue criticada por ser una repetición de la original sin aportar novedades significativas.

Viernes 13

En 2009, la franquicia de terror Viernes 13 lanzó su duodécima entrega, un reinicio dirigido por Marcus Nispel y escrito por Damian Shannon y Mark Swift. La película, que se estrenó el 13 de febrero de ese año, fue producida por New Line Cinema, Paramount Pictures, Platinum Dunes y Crystal Lake Entertainment, y distribuida por Warner Bros. Pictures en Estados Unidos y Paramount Pictures a nivel internacional. A pesar de recibir críticas negativas, logró recaudar 92,7 millones de dólares en taquilla, superando su presupuesto de 19 millones.

La trama sigue a Clay Miller, interpretado por Jared Padalecki, en su búsqueda de su hermana desaparecida, Whitney, interpretada por Amanda Righetti, que es capturada por el icónico asesino Jason Voorhees. Este personaje, conocido por su máscara de hockey, ha sido el centro de la franquicia desde su inicio en 1980. La historia original, escrita por Victor Miller y dirigida por Sean S. Cunningham, presentó a Jason como un niño que se ahogó en el Campamento Crystal Lake debido a la negligencia del personal, lo que desencadenó una serie de asesinatos en el lugar.

La película de 2009 fue concebida inicialmente como una historia de origen, pero finalmente se convirtió en una reinvención de las primeras cuatro películas de la saga. El personaje de Jason fue rediseñado para ser un asesino más ágil y con una historia de fondo que busca generar cierta simpatía, sin perder su amenaza.

La película original de 1980 introdujo a la madre de Jason, Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer, como la asesina que busca vengar la muerte de su hijo. En la secuela de 1981, Viernes 13 Parte 2, se revela que Jason está vivo y se convierte en el principal antagonista, protegiendo el campamento de intrusos y continuando con la serie de asesinatos.

La franquicia ha dejado una marca indeleble en el género de terror, con la máscara de hockey de Jason convirtiéndose en un símbolo reconocible en la cultura popular. A lo largo de sus doce películas, Viernes 13 ha explorado diversas narrativas y estilos, manteniendo a Jason Voorhees como una figura central del horror cinematográfico.

Chucky

Child’s Play, conocida como El muñeco diabólico, es una película de terror de 2019 que reimagina la clásica saga de terror creada por Don Mancini. Dirigida por Lars Klevberg y escrita por Tyler Burton Smith, esta nueva versión presenta a Chucky, un muñeco de alta tecnología que se vuelve asesino tras un fallo en su sistema. La película fue estrenada el 19 de junio de 2019 en los Estados Unidos por Orion Pictures a través de United Artists.

El personaje de Chucky ha sido un ícono del terror desde su creación, inicialmente como un muñeco poseído por el alma del asesino en serie Charles Lee Ray. En la versión original, Ray transfiere su alma al muñeco mediante magia vudú tras ser abatido por el detective Mike Norris. Este muñeco es comprado por Karen Barclay para su hijo Andy, quien descubre que Chucky está vivo después de que el muñeco asesina a su niñera.

La película de 2019, protagonizada por Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry, y con la voz de Mark Hamill como Chucky, se centra en una familia aterrorizada por un muñeco que desarrolla conciencia propia. El desarrollo de esta nueva versión fue anunciado en julio de 2018, y el rodaje se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de ese año en Vancouver, Canadá. A pesar de las opiniones divididas, Child’s Play fue un éxito en taquilla, recaudando 45 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de 10 millones.

El guionista Tyler Burton Smith reveló que se inspiró en la película de ciencia ficción de 1982, E.T., el extraterrestre, para crear esta nueva narrativa. La película recibió críticas mixtas a positivas, destacándose por sus actuaciones, la combinación de terror y humor negro, y sus efectos visuales, aunque el diseño y movimiento del muñeco fueron objeto de críticas.

Pesadilla en la calle Elm

En 2010, se lanzó un remake de la icónica película de terror A Nightmare on Elm Street’, que logró un notable éxito en taquilla, aunque no alcanzó la frescura y profundidad del filme original de 1984, según la crítica especializada. La nueva versión fue escrita por Eric Heisserer y Wesley Strick, dirigida por Samuel Bayer, y producida por Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller. El actor Jackie Earle Haley asumió el papel del temido Freddy Krueger, reemplazando al veterano Robert Englund, que había interpretado al personaje en las siete películas anteriores de la saga.

La película original, escrita y dirigida por Wes Craven, se convirtió en un hito del cine de terror al presentar a Freddy Krueger, un asesino que ataca a sus víctimas en sus sueños. Protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon, Ronee Blakley, y un joven Johnny Depp en su debut cinematográfico, la trama sigue a cuatro adolescentes de la ficticia ciudad de Springwood, Ohio, quienes son acechados por Krueger. Ese personaje, interpretado por Englund, se convirtió en un símbolo de la década de los 80 y revitalizó el género slasher, que estaba en declive en ese momento.

En el remake de 2010, se buscó rediseñar el rostro de Krueger para que se asemejara más a una víctima de quemaduras reales. Sin embargo, el equipo de producción decidió no hacer el diseño demasiado realista para evitar causar repulsión en la audiencia. El equipo de efectos especiales, que había trabajado en The Dark Knight, utilizó una combinación de CGI y maquillaje para crear el aspecto final de Krueger, con prótesis diseñadas por Andrew Clement.