La reacción de Marbelle con la presentación del exnovio de su hija Rafaela en ‘La Descarga’

El programa musical La descarga se ha convertido en una de las producciones más vistas en el país.

En su fase inicial, llamada ‘Todo o nada’, los participantes deben enfrentarse a la evaluación rigurosa de los cuatro mentores para asegurar su paso a la siguiente etapa.

Cada noche, las emociones han estado a flor de piel, y en uno de los últimos capítulos de esta fase, un concursante captó la atención del público y de los mentores, en especial de Marbelle.

Camilo Cuervo, un joven músico que se dio a conocer en parte por su relación con Rafaela Chávez, hija de la cantante de tecnocarrilera Marbelle, fue uno de los participantes que buscó ocupar uno de los últimos tres cupos disponibles en la siguiente fase del concurso.

Su aparición generó expectativa, no solo por su talento musical, sino también por el vínculo personal que lo une a la familia de Marbelle, lo que añadió un nivel extra de tensión en el escenario.

La interpretación que no dio la talla

Cuervo subió al escenario para interpretar la popular canción Hawái, de Maluma, una elección ambiciosa que requería destreza vocal y presencia escénica.

Sin embargo, a medida que avanzaba su actuación, los nervios empezaron a jugarle en contra, y su interpretación no logró convencer a los mentores. El encargado de darle la retroalimentación fue Santiago Cruz, quien se mostró comprensivo, pero firme en su decisión de no dejarlo avanzar.

“Los nervios pueden jugar en contra; siento que eso fue lo que te pasó, porque te conozco hace un montón de años, mi hermano. Me sabe fatal, pero tengo que ser coherente, y Hawái me parece un temazo que requiere unos juegos vocales muy bonitos que a mí me quedaron faltando”, explicó Cruz, quien conoce a Cuervo desde hace años por haber trabajado juntos en la música.

La relación profesional entre Cuervo y Cruz

Camilo Cuervo y Santiago Cruz comparten una historia en común en la industria musical. Ambos han colaborado en proyectos anteriores, lo que hizo que el mentor se sintiera aún más incómodo al tener que dar un veredicto negativo sobre la actuación del joven cantante.

Cruz destacó que Cuervo es un artista emergente con mucho potencial y que su enfoque en apoyar nuevos talentos es algo que él mismo comparte. No obstante, el jurado se mostró claro al señalar que la presentación de “Hawái” no estuvo a la altura de lo que esperaba de Cuervo en esta fase tan decisiva del programa.

La relación de Cuervo con Rafaela Chávez y su ruptura

La participación de Camilo Cuervo en La descarga fue seguida con especial interés debido a su pasado sentimental con Rafaela Chávez, hija de Marbelle. La relación entre ambos comenzó en 2022 y duró hasta inicios de 2024, periodo en el cual su romance fue objeto de atención mediática.

Aunque la ruptura de la pareja fue igualmente sonada, especialmente cuando una foto filtrada en redes sociales generó rumores de maltrato por parte de Cuervo hacia Rafaela durante un concierto. Estos rumores fueron desmentidos por la propia hija de Marbelle, quien aclaró que ese no había sido el motivo de su separación.

Poco después de su ruptura, Cuervo ofreció una entrevista a la revista 15 Minutos en la que explicó las razones detrás del fin de su relación con Rafaela.

“Tenemos lenguajes de amor completamente distintos; no supimos manejar los escenarios y nuestra relación”, confesó el joven cantante, añadiendo que ambos habían aprendido mucho de su tiempo juntos, aunque también se enfrentaron a situaciones que no habían experimentado con otras parejas.

A pesar del desenlace de su relación, ni Cuervo ni Rafaela han hecho declaraciones que sugieran malos términos entre ellos, y la participación de Cuervo en La descarga no fue marcada por tensiones directas con Marbelle, aunque la cantante, conocida por su fuerte carácter y estilo franco, no ocultó ciertos gestos de incomodidad durante la actuación del joven.