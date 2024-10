Reclaman a Shakira por no invitar a Karol G a su fiesta de ‘divas latinas’ ni tampoco al video de ‘Soltera’

Seguidores de Karol G la extrañaron en la fiesta de Shakira en las que estuvieron varias divas latinas - crédito @karolg y @shakira/Instagram

Shakira no para de ser tendencia mundial con el estreno del video de su nuevo sencillo Soltera y el anuncio de las nuevas fechas que abrió para su gira Las mujeres ya no lloran tour, tanto en México como en Colombia. Este éxito lo está compartiendo la cantante barranquillera con algunas de sus amigas y colegas más cercanas.

Este último hecho ha despertado curiosidad en algunos cibernautas quienes han notado que Karol G ha sido la gran ausente en estas celebraciones, pues no fue convocada para formar parte del clip que está batiendo récords de reproducción, así como tampoco asistió a la fiesta de divas latinas que las cantantes que sí estuvieron no paran de presumir en redes sociales.

Todo parece indicar que la colaboración que hicieron Shakira y Karol G para complacer a sus fanáticos no fue suficientes, pues aunque el tema TQG está incluido en el nuevo álbum de la barranquillera que dio nombre a su tour mundial, no fue suficiente para demostrar que ambas se admiran y llevan una buena relación.

Shakira no convocó a Karol G a su fiesta de lanzamiento del sencillo 'Soltera' - crédito @faranduleandoof/Instagram

La influenciadora venezolana Lele Pons se ha convertido en una de las anfitrionas y mejores amigas de Shakira en los últimos días, pues la artista barranquillera se ha dejado ver junto a ella en casi todos los contenidos que las dos publican. No obstante, la cantante colombiana se ha rodeado de varias figuras del espectáculo para fortalecer su presencia en el mundo digital.

Es así como a su nuevo combo se estrellas públicas se han ido sumando otras creadoras de contenido como Eliane Gallero, al igual que las supermodelos como Winnie Harlow, Karolina Kurkova y la Miss Universo Sheynnis Palacios.

Sin embargo, lo que para muchos resulta ser una estrategia en la que Shakira está tratando de rodearse de la fama de otras, no quedó en solo mujeres del mundo de las redes sociales, ya que a la barranquillera también la han acompañado otras cantantes cuya lista encabeza la brasilera Anitta.

Shakira no invitó a Karol G a su video clip de 'Soltera' - crédito @masquefarandulaof/Instagram

Natti Natasha, Belinda y las colombianas Fariana y Greeicy Rendón también han sido convocadas por la misma intérprete de Soltera, pues una videollamada mostró cuando Shakira se comunicó con cada una de ellas para extenderles la invitación.

Tras hacerse virales las imágenes de estas figuras latinas compartiendo con Shakira, muchos notaron que Karol G, quien ya terminó su gira y presentaciones en vivo, no está presente en este importante momento de la artista colombiana que tituló: “Amistad y coleguismo”.

“Claramente le tiene envidia y quiere ser el centro de atención”, “Shak no quiere ver brillar a otra igual o más famosa que ella”, " solo llevó a cantantes desocupadas”, “Karol G tiene sus compromisos”, “es evidente que no se reconciliaron”, “esta es la prueba de que Shakira no tiene en cuenta a Karol para nada”, “no la invitó para no sentirse incómoda como siempre se le ve a su lado”, estas son parte de las reacciones que dejó la controversia entre los seguidores de ambas artistas colombianas.

El modelo australiano coquetea con la cantante barranquillera y se quita la ropa en una escena - crédito @harryjowsey/Instagram

Estos fueron los mejores momentos en la fiesta de ‘solteras’ que organizó Shakira

Miami fue la sede de la famosa fiesta de solteras de la colombiana que fue transmitida a través de su cuenta de Instagram —donde acumula más de 90 millones de seguidores— y que tuvo varios momentos que quedaron grabados para la posteridad. Lele Pons, esposa del cantante puertorriqueño Guaynaa, fue la anfitriona de la noche de solo mujeres.

La colombiana sorprendió a sus seguidores al tener como invitadas a importantes figuras del entretenimiento musical y digital - crédito @shakira/IG

Todo inició con la llegada de Shakira en su lujosa camioneta Lamborghini Urus de color morado, la cual se vio por primera vez en el video oficial de Soltera, mientras era recibida por su combo de ‘lobas’ en la puerta de su casa.

El encuentro contó con varios momentos que llamaron la atención de los cibernautas como por ejemplo, el arribo de Shakira con pizza en mano. La casa estuvo decorada con bombas de colores pastel y en la que destacaban algunas frases de su sencillo: “Se pasa rico, soltera”. Posteriormente, fue recibida con honores por parte de la supermodelo checa, que le entregó un obsequio y la describió como “la mejor cantante Latinoamericana con la mejor canción”.

Shakira regaló a cada una de las asistentes un collar con un dije en forma de loba, así cómo otros detalles que hacen alusión a su música: “Con amigas así, quien necesita un marido” fue la frase de la barranquillera que se robó el show. Además, contó con una figura de la barranquillera hecha completamente en globos, que retrató uno de los atuendos que llevó durante las grabaciones para el video de su último sencillo.