⁠Viajeros compartieron sus tips “infalibles” para lograr pasar migración México: “a los colombianos se la ponen dura”

Solo en los primeros dos meses del 2024, 7.868 colombianos fueron inadmitidos en territorio azteca - crédito @danielbajoelpalmar / TikTok

Nuevamente, el creador de contenido paisa y emprendedor Daniel Bohío compartió sus impresiones como turista, aunque esta vez desde un aeropuerto en México en el que, junto a su prometida, Valeria Ochoa, concluyó que algunos nacionales “la tienen como cuando uno goleaba lapicero en el colegio”.

De ahí que hicieran un listado con “tips para lograr pasar migración México fácil y, ¡ojo!, porque a los colombianos se las ponen dura... impresionante, es intimidante la cosa”, insistió la feliz pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Lo primero”, explicaron “es traer todo impreso: boletos de avión, itinerarios, reservas, todo y grábense las cosas, porque ellos lo intentan corchar a uno preguntando con todo y fechas. Nosotros dijimos que íbamos a quedarnos hasta el domingo y nos preguntaron qué fecha era el domingo y en qué hotel nos íbamos a hospedar... no empiecen a gaguear porque chao”.

10% de los colombianos son inadmitidos, según cifras de la Cancillería - crédito @Danielbajoelpalmar / TikTok

Aprenderse su itinerario en México, las fechas y ciudades a visitar sería vital para generar confianza en los oficiales de migración, pues, deben reconfirmar las intenciones de los viajeros que ingresan al país.

Por eso, Ochoa y Bohío estructuraron un itinerario de lo que buscaban “hacer, sobre todo en Cancún. Escríbanlo en un Excel para que lo puedan imprimir, por si les llegan a preguntar, porque le estaban preguntando a todo el mundo qué planes tenían”.

Pero la actitud, también dice mucho de quienes llegan al país de los mariachis y las tortillas: “Hay que manejar la calma, porque esa gente está entenada para leerlos, para oler el miedo y así uno no deba nada, es normal ponerse nervioso”; tanto, que para algunos usuarios en redes sociales parece no valer la pena, entendiendo que podrían perder su dinero en pasajes y estadía de ser inadmitidos:

“El mejor tip es no ir a México”, “Prefiero evitarme la mala experiencia y viajar a otros países, sin tanto rodeo”, “¿Para qué ir donde no se es bien recibido?”, “Se cancela el viaje a México. No estamos para malos tratos”, se lee en algunas d elas reacciones a la publicación de su video.

Bohío se hizo viral al resaltar Bogotá, por encima de su ciudad natal: Medellín

El joven David, un creador de contenido paisa, publicó a mediados de septiembre un video en la plataforma TikTok titulado “Factos de Bogotá”, donde comparaba a Medellín y Bogotá. En su publicación, que rápidamente se viralizó, el también empresario compartió elogios y cr´tiicas hacia ambas ciudades, generando una amplia reacción en redes sociales. Entre los comentarios más destacados, mencionó que el aeropuerto El Dorado de Bogotá es el único “decente” del país, comparando el resto de los aeropuertos con simples “terminales de buses”. También criticó los elevados precios en Medellín, asegurando que “estar en Bogotá ya es barato” en comparación.

El video se volvió viral y muchos criticaron al antioqueño por sus declaraciones - crédito danielbajoelpalmar/X

En cuanto a la oferta gastronómica, elogió la de la capital colombiana, pero fue duro con los restaurantes de Medellín, afirmando que priorizan la apariencia para atraer a personas que buscan sacarse selfies, cobrando sumas exageradas por ello. A pesar de sus críticas, no dejó de señalar aspectos negativos de Bogotá, como el comportamiento de los conductores de Uber y taxis, así como la atención en los bancos.

David también expresó su gusto por Bogotá, destacando su multiculturalidad y la calidad de la comida, lo que atrajo comentarios favorables de internautas, quienes elogiaron su visión positiva de la capital. Varios usuarios, tanto bogotanos como antioqueños, apoyaron sus puntos de vista. Un comentario en particular señaló que “no todo en la vida es fiesta y reguetón”, resaltando la diversidad de experiencias que Bogotá ofrece en comparación con Medellín.

El joven respondió con un mensaje de calma y pidió no pelear por las ciudades, pues las dos tienen mucho que ofrecer - crédito danielbajoelpalmar/X

La publicación provocó tal controversia que David tuvo que subir un segundo video para responder a las críticas, sobre todo las relacionadas con su acento. En este nuevo video, reflexionó sobre el regionalismo en Colombia y llamó a poner fin a la rivalidad entre las ciudades, enfatizando la amabilidad que ha encontrado tanto en Bogotá como en Medellín.

A pesar de la polémica, el debate sobre cuál ciudad es mejor sigue vigente en redes sociales y en las calles, aunque cada vez más personas parecen coincidir en que ambas urbes tienen mucho que ofrecer. “Se pelean por quién es mejor y las dos ciudades son una chimba”, afirmó otro usuario de TikTok.