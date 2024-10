Aún quedan boletas para los conciertos de Shakira: estas son las ciudades que todavía tienen entradas en América Latina

Estas son las ciudades de América Latina en donde todavía puede ver a Shakira - crédito @shakira/Instagram

La barranquillera Shakira ha sido tendencia en los últimos días después de compartir que su tour Las mueres ya no lloran pasará por varias ciudades de América Latina, incluyendo a su natal Barranquilla; sin embargo, después de varias jornadas de venta, los fanáticos han logrado agotar las boletas en varios países.

Debido a esto, los seguidores de la cantante le han pedido a su equipo que publique nuevas fechas en los diferentes estadios, peticiones que han sido escuchadas, pero al parecer no ha sido suficiente debido a la cantidad de personas que se han quedado sin entrada, por lo que han considerado viajar a otros países en donde aún hay boletería para ver a la barranquillera.

Estas son las fechas que aún están disponibles en América Latina - crédita @vicserrano_ / Instagram

A la fecha, hay boletos para ver a la barranquillera el 11 de febrero del 2025 en Río de Janeiro, Brasil, en el estadio Milton Santos; también en São Paulo, el 13 de febrero; en Buenos Aires la barranquillera abrió una nueva fecha para el 8 de marzo, al igual que en México, con dos nuevas fechas para el 17 de marzo en Monterrey y el 23 de marzo en Ciudad de México.

Estas fechas que aún se encuentran disponibles están siendo tenidas en cuenta para los fans latinos que no alcanzaron a comprar las entradas durante las jornadas que el equipo de la barranquillera organizó en los diferentes países, pues de las 17 fechas oficiales de la barranquillera hasta la fecha, 13 estadios están agotados.

Por esta razón, varios internautas se han dado a la tarea de buscar el precio de los pasajes de avión para los destinos en los que se presentará la Colombiana, por ejemplo, un tiquete de Bogotá a Rio de Janeiro durante la semana del concierto oscila entre 1.500.000 pesos colombianos y 1.600.000 colombianos solo ida.

Mientras que en el caso de la fecha en Buenos Aires, Argentina, para la semana del 8 de marzo, los tiquetes de avión tienen un promedio de 2.200.000 pesos colombianos solo ida. En el caso de la presentación programada para el 16 de marzo en Guadalajara, México, los pasajes tienen un costo de 2.700.000 pesos colombianos, mientras que para el 23 del mismo mes, un ticket para Ciudad de México tiene un precio de 1.600.000 pesos.

Los precios de estos tickets pueden cambiar conforme se acerquen las fechas de la presentación de Shakira en estos países.

Las esperanza de nuevas fechas

Después del éxito histórico de la barranquillera en diferentes ciudades de América Latina, y de haber agotado más del 80% de sus estadios en solo un par de horas durante la preventa y venta de los boletos, la cantante de Tortura le dio una nueva esperanza a sus fanáticos latinos después de anunciar que está en diálogos con varios organizadores para poder llegar a más ciudades.

“Estoy haciendo todo lo posible para que la logística me permita llegar a todos los países de mi querida América Latina para esta gira que ustedes ya están haciendo histórica”, dijo la cantante después de que varios de sus fanáticos latinos le pidieran más fechas en la programación de su tour.

Shakira confirmó que trabaja fuertemente para que su gira llegue a más países de Latinoamérica - crédito @shakira/IG

Además, la ganadora de varios premios Grammy aprovechó el mensaje para agradecer el cariño que ha recibido en los últimos días.

“¡13 estadios enteros sold out en los primeros minutos! Me siento tan agradecida con ustedes que están haciendo esta gira tan importante en mi carrera, con su apoyo y cariño que me arropa en los momentos más importantes de mi vida, los quiero con el alma”, añadió.

Fans de Shakira piden más fechas en su tour - crédito @CamiNogales / X

Tras el anuncio de la barranquillera, los millones de fanáticos que tiene no dudaron en reaccionar y pedirle nuevas fechas en cada una de sus ciudades y países. “Porfa ven a Ecuador”, “Barranquilla y Medellín merecen una segunda fecha”, “un nuevo día y todavía no tengo mis boletas para ver a Shakira, lanza otra fecha”, fueron algunas de las reacciones.