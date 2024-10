Influenciadora imagen de la FCF y Millonarios genera polémica por videos “machistas”: “Ya dejó de ser chistoso”

Valentina Muñoz ha respondido a los señalamientos que ha recibido - crédito @murilloflow01/Instagram

Con la conformación de la selección Colombia de creadores de contenido se han generado múltiples polémicas tras la derrota en Villavicencio contra los influenciadores de México, principalmente porque en redes sociales afirmaron que los personajes seleccionados no eran los que tenían mejor nivel deportivo en el país.

Es por ello que para el partido contra Panamá, que se llevó a cabo en el país centroamericano, se llevaron a cabo pruebas de competencia para seleccionar a los representantes del país cafetero que participaron de la victoria contra los canaleros; siendo la influenciadora Valentina Muñoz, la única representante femenina en el equipo nacional.

Debido a que los compromisos fueron a nivel masculino, Muñoz, que ha sido imagen de la Federación Colombiana de Fútbol, de Cerveza Andina y también de Millonarios, tuvo un rol afuera de las canchas, participando de varios videos junto con los demás miembros del plantel; sin embargo, uno de ellos generó debate en redes sociales.

Se trató de una publicación en la que la creadora de contenido estaba recepcionando un balón y en ese momento Everth Murillo, influenciador vallecaucano, le propinó un empujón a la bogotana, que en la siguiente escena aparece tomando una tabla de planchar y comienza a hacer oficio.

“Está más que claro que las mujeres podemos estar y destacar en cualquier lugar u oficio (no solo en la casa). Esto es humor”, fue el comentario que publicó Muñoz luego de que recibiera críticas por el contenido “machista” en el que participó con Murillo.

Nueva publicación hizo que las críticas contra Muñoz reaparecieran

La creadora de contenido afirmó que solo se trata de humor - crédito @murilloflow01/Instagram

Durante varios días, Muñoz y Murillo dejaron de publicar contenido en sus redes sociales tras la polémica; sin embargo, en la mañana del 12 de octubre un nuevo video que fue subido desde la cuenta del vallecaucano hizo que la polémica volviera a reactivarse.

En el audiovisual, nuevamente Muñoz está a punto de recibir un balón cuando recibe un empujón del creador de contenido y en esta ocasión, la siguiente escena es con la bogotana en un baño, alguien más le pasa un limpión y ella comienza a hacer oficio en este lugar.

“Lo siento, pero todo lo que esté dentro de la cancha es objetivo futbolístico”, fue la descripción con la que el vallecaucano acompañó el video que hasta el momento cuenta con más de 5.000 reacciones y que nuevamente ha hecho que ambos influenciadores reciban comentarios agresivos contra ellos.

“Recuerda hijo que naciste de una mujer, ojo con la clase de contenido que creas, quizás no es el mensaje que quieres dar”, “Que lastima que ahora este es tu contenido, me pregunto si los niños que educabas también aprenderán esto” o “Y si ponen a limpiar baño alguno por su color de piel, como se sentiría Murillo”, fueron algunos de los comentarios en contra del vallecaucano.

Valentina Muñoz y Everth Murillo son los protagonistas de estos videos - crédito @murilloflow01/Instagram

Además, la mayoría de críticas estaban enfocadas contra la bogotana, principalmente porque es una de las pocas figuras femeninas que han destacado en el contenido sobre fútbol en el país y este tipo de publicaciones hicieron que usuarios afirmaran que no estaba ayudando a su género permitiendo que la denigraran de esa forma.

“Ya dejo de ser chistoso esto, no ayudas a representar a las mujeres que nos gusta el deporte”, “Fuera de chiste, da tristeza que se preste para ese tipo de cosas”, “Millonarios, ella no es la que ha presentado la camisa del equipo, no es el tipo de influenciadores que representan al club ni a su hinchada”, comentaron algunos usuarios al respecto.

Hasta el momento, Everth Murillo ni Valentina Muñoz se han pronunciado sobre la publicación que se ha hecho viral de manera negativa en redes sociales.