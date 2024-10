Paola Peña, mujer atacada a disparos en motel de Bogotá por uniformado de la Policía, alcanzó a enviarle mensaje a su hijo mientras luchaba por su vida

La mujer que fue victima de un intento de feminicidio revelo detalles del momento del ataque hasta ahora desconocidos - crédito captura de pantalla Mas allá del silencio

Paola Carreño fue una de las víctimas de intento de feminicidio, luego de que un uniformado de la Policía y su ex pareja sentimental, le disparó el pasado 8 de septiembre a la salida de un motel en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Tras un mes del ataque en el que también resultó herido el acompañante con el que se encontraba en el lugar, la mujer relató cómo se vivieron esos momentos de angustia, en conversación con Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, donde reveló información hasta ahora desconocida de esa noche.

Luego de que el hombre le propinó varios disparos con arma de fuego en su cara, y uno a su acompañante en el hombreo, el agresor, Jhon Jairo Acuña, se quitó la vida en el lugar.

Mientras la pareja estaba tendida en el piso su primera reacción fue intentar comunicarse con uno de sus hijos para pedir ayuda y encargarlos a su otro pequeño y a su madre, información que hasta ahora era desconocida.

“Yo no podía ni reaccionar, solo pensaba en mis hijos. Quise mandarle un mensaje a mi hijo mayor. Cogí el teléfono, ya ahogada cuando estaba con los ojos abiertos. Busqué rápido, porque yo a mi hijo lo tengo con corazones, fue rápido ver porque yo veía todo negro. Le quise mandar un audio, quería decirle que cuidara a su hermano, a mi mamá, pero no pude. Solo le dije: ‘hijo, ven’ y no más, no pude seguir hablando”, contó Peña.

Con el pasar de los días son varias las versiones que han circulado sobre este caso, Paola se mantiene firme en su posición de que la relación con el uniformado ya había terminado y estaba soltera, dispuesta a darse una oportunidad con hombre que había conocido, mientras que la madre del agresor ratifica que existen pruebas que comprobarían que aun la pareja seguía junta.

Días atrás María Salazar, madre del miembro de la fuerza pública, en un episodio del podcast en Youtube Conducta delictiva aseguró que la mujer le era infiel a su hijo. Sin embargo, en el momento en que ella se enteró que el hombre la había encontrado y sabía de sus intenciones por encontrarlos, intentó avisarle para que escapara.

“Me dijo: ‘Mamá, yo me voy. Encontré a Paola en un motel al que íbamos los dos, con otro man. La voy a ir a grabar para boletearla en el spa’ (negocio que tenía Paola). Esas fueron las palabras de él cuando salió de acá de la casa (…), siempre pensé que iba a hacer el video, porque él no tenía esa mentalidad”, dijo María.

Acto seguido procedió a intentar ubicar a Paola: “Yo la llamé muchas veces a ella por teléfono y nunca me contestó. Yo llamaba para ver si me contestaba para decirle: ‘Jhon Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola, sálgase de allá’. Y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas en el teléfono, yo tengo las mías cuando la llamé (…) Yo no sabía mi hijo qué iba a hacer, yo no sabía nada”.