Petro habló de movilizaciones luego de que el CNE formulara cargos en su contra: “Llegó el momento de moverse”

El presidente Gustavo Petro anunció movilizaciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera acoger la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que se insta a la formulación de cargos en su contra y en contra de su ex gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.

En el acto público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por caso de la vereda La Esperanza, llevado a cabo en el Carmen de Viboral, Antioquia, el 8 de octubre de 2024, el jefe de Estado reiteró, sin mencionar el caso en concreto, que se está gestando un golpe de Estado en su contra y aseguró que el pueblo se movilizará.

“Van al golpe de Estado, no somos bobos para no saberlo. (...) Va a haber movilización del pueblo, claro que sí, inmensa, porque este pueblo se cansó de la injusticia”, afirmó el primer mandatario en el evento.

Sus palabras surgieron luego de recordar su paso por la Alcaldía de Bogotá. En 2014, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó, pero, posteriormente, el Consejo de Estado anuló la sanción, al considerar que esta no puede ser adoptada por un organismo de tipo administrativo. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó a Colombia, mediante una sentencia, por la violación de los derechos políticos del hoy presidente de la República.

Desde su punto de vista, la sentencia en cuestión ha sido burlada, puesto que, en la Convención Americana que se cita en ella, específicamente, en el artículo 23, se indica que ningún ciudadano puede perder sus derechos políticos, excepto, si cometió un crimen. “¿Qué crimen había cometido el alcalde de Bogotá? Ninguno”, aseguró.

“¿Y ahora qué están haciendo? Les importó un bledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, 11 millones y medio de personas, ni más ni menos, y el derecho político a Petro, porque es diferente, porque no se calla, porque dice verdades, así me equivoque muchas veces”, aseguró Gustavo Petro.

Aseguró que sus derechos políticos están siendo vulnerados porque, entre sus objetivos como primer mandatario, está el hacer justicia y lograr que las personas de escasos recursos económicos tengan “un lugar” y, a la par, que los jóvenes puedan formarse en una universidad. “No les gusta, como no les gustaba Gaitán”, precisó.

Así las cosas, el jefe de Estado aseguró que su permanencia en el cargo está determinada por sus votantes y no por decisiones externas. Por eso, insistió en que es el momento de “moverse” para, justamente, defender el voto popular que lo llevó a la Presidencia.

“El presidente llegará hasta donde el pueblo diga. No importa mi vida. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia, llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron, se creen con el derecho de burlarse del voto popular, y aquí no hay un pueblo arrodillado”.

¿Qué pasó con la campaña de Petro?

De acuerdo con el CNE, el presidente violó los topes de financiación de su campaña presidencial en 2022; sobrepasó los límites en $3.709.361.342, que corresponden a la primera vuelta, y en 1.646.386.777, atribuidos a la segunda vuelta. Esto, mediante aportes de organizaciones y personas que no fueron reportadas.

Entre los ingresos que tuvo la campaña que, presuntamente, fueron ocultados, están $500 millones del Polo Democrático, otros $500 millones de la Federación Nacional de Educadores (Fecode), y $931 millones utilizados para el pago de testigos electorales, entre otros. Por eso, el CNE acogió la ponencia de los magistrados.

“Ha comenzado el golpe de Estado”, indicó Gustavo Petro, en respuesta.

