La viralización de un video en el que Karol G aparece bailando en un yate ha generado una intensa discusión en redes sociales. El clip, que muestra a la cantante disfrutando de su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido, provocó una ola de críticas hacia un usuario identificado como @sivori en la plataforma X, quien calificó a la artista y sus amigos de “gente tonta”. Este comentario desató una fuerte reacción de rechazo entre los seguidores de la cantante, quienes defendieron su derecho a disfrutar de su vida sin ser objeto de críticas.

El comentario de @sivori fue rápidamente repudiado por los fanáticos de Karol G, quienes argumentaron que no hay razón para criticar la felicidad ajena. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su apoyo a la cantante, destacando la libertad y alegría que transmite. “La envidia nunca ha sido buena”, se leía en varias publicaciones, reflejando el sentir de aquellos que respaldan a la artista colombiana.

En respuesta a las críticas, @sivori aclaró su postura en un hilo de publicaciones, afirmando que nunca calificó a las personas del video como tontas, sino que su intención era señalar que las personas que viven el momento sin pensar en las consecuencias a largo plazo tienden a disfrutar más. “Pensar significa no disfrutar el momento”, explicó, sugiriendo que las reacciones emocionales a su comentario eran innecesarias.

“Una de las ironías de la vida es que las personas tontas se divierten más. Ser ‘inteligente’ implica en gran medida pensar a más largo plazo. Esa no es una receta para disfrutar las cosas en el momento. La persona tonta, la persona que piensa sólo en el corto plazo, disfrutará más de la vida, pero puede arrinconarse debido a las consecuencias a largo plazo. Pero si alguna vez has hecho cosas como esta, al menos para mí, mientras lo disfruto y me divierto”, escribió el usuario.

Sivori continuó explicando su punto de vista en el hilo: “Después de un tiempo, me siento realmente estúpido. La parte de mi mente que tiende a desprenderse del momento se rebela. Simplemente no hay suficiente en este momento. Es un poco tonto. Puedo estar bailando y pasando un rato emocionante y luego llegaré a un punto en el que mi interés en eso simplemente se agota. La experiencia de los sentidos es, en última instancia, plana sin la contribución de la mente. La mente debe procesar los momentos hasta convertirlos en algún significado o producto. Pero la inteligencia puede verse como una forma de distanciarse de la experiencia misma. Cuando estás en el momento, la mente retrocede como una ola que regresa al mar”.

Este incidente pone de relieve cómo la figura de la cantante de Mañana será bonito sigue siendo un punto de admiración y controversia. La conversación en redes sociales continúa activa, mostrando la pasión y el compromiso que su música y estilo de vida inspiran en sus seguidores. La cantante, originaria de Antioquia, ha sabido ganarse un lugar destacado en la industria musical, y sus momentos de disfrute personal también capturan la atención del público.

Finalmente, es de añadir que en su perfil en la plataforma social X, Sivori» se define así: “Purveyor of half-baked ideas. Father of four. Head moron @planslolapp”, que en su traducción a español significa: “Proveedor de ideas a medias. Padre de cuatro. «Imbécil» @planslolapp”.

La cantante se ha caracterizado por mantenerse alejada de las polémica, motivo por el cuál no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, sus seguidores a nivel mundial buscan defenderla en cada controversia que aparece.

