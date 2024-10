Yina Calderón anuncia posible retiro de las redes sociales disfrazada de Amy Winehouse: “Esto es un adiós”

La influencer, en medio de varias controversias, ha creado expectativa sobre su futuro digital. Un desafiante evento de Halloween ha desatado varias hipótesis - crédito fajasyinacalderonoficial / Instagram

Yina Calderón, conocida por su presencia en las redes sociales y su participación en el programa Protagonistas de Nuestra Tele, generó revuelo al anunciar su posible despedida de estas plataformas. La influenciadora, que ha sido objeto de controversias en el ámbito digital, apareció recientemente disfrazada de la fallecida cantante británica Amy Winehouse, lo que ha despertado especulaciones sobre su retiro.

Es de mencionar que la empresaria de fajas ha enfrentado dificultades con sus cuentas de Instagram, habiendo perdido su perfil por octava vez. Según el contenido compartido por la DJ, su última cuenta fue cerrada sin explicación clara, lo que la ha dejado desanimada. Sin embargo, decidió crear un nuevo perfil con la esperanza de recuperar el apoyo de sus seguidores de siempre.

El video en el que aparece disfrazada de Winehouse fue publicado como parte de la celebración de Halloween, pero sus palabras han dejado entrever un posible adiós a las redes. “Quise personificar a la reina del jazz para este Halloween... No olviden ser reales siempre, pase lo que pase. Los quiero”, escribió Calderón, lo que ha sido interpretado por algunos como una despedida.

En otro video previo, la creadora de contenido opita mencionó que “cuando uno se despide, lo hace de la mejor manera”, lo que refuerza la idea de que podría estar considerando un retiro de las plataformas sociales. Se espera que realice una transmisión en vivo el domingo 6 de octubre, donde podría aclarar sus intenciones y compartir más detalles sobre su decisión. Es de añadir que al final del clip, la famosa escribió: “Esto es un adiós y al mismo tiempo un gracias por tantos años de apoyo. Los Quiero. Yina Calderón”.

La elección de disfrazarse de Amy Winehouse ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos le han pedido respeto hacia la figura de la cantante, otros la han alentado a seguir adelante a pesar de las adversidades que enfrenta en el mundo digital.

“Amy de Temu,”; Debe estar Amy Winehouse revolcándose en su tumba”; “🙌 Nano la dio toda”; “Es increíble ver cómo los comentarios más negativos vienen de otra mujer”; “Desde un principio dice que es un disfraz para Halloween, la gente no sabe cómo criticar y destruir a las personas”, son algunos de los comentarios que se leen.

Yina Calderón denunció que le cerraron por octava vez su cuenta de Instagram: “Ya es una persecución”

Según lo compartido por la propia Calderón a través de las redes sociales de su empresa de fajas, esta situación la ha llevado a considerar seriamente su permanencia en la red social, ya que siente que es víctima de una “persecución”. La creadora de contenido expresó su frustración y tristeza ante sus seguidores, mencionando que cada vez le resulta más difícil recuperar su presencia en Instagram. “Me he levantado 7 veces en Instagram, pero una 8 no sé si tenga las fuerzas”, escribió Calderón, quien también ha intentado cumplir con las normas comunitarias de la plataforma para evitar sanciones adicionales.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y mientras algunos usuarios apoyan a Calderón, otros critican su comportamiento en línea. Algunos especulan que el cierre de su cuenta podría estar relacionado con los comentarios que ella y su amiga Epa Colombia hacen sobre otras personalidades del entretenimiento. La huilense, sin embargo, ha insinuado que un “enemigo” podría estar detrás de la eliminación de sus perfiles, aunque no ha identificado públicamente a esta persona o entidad.

En una ocasión anterior, Calderón mencionó que no recibió una explicación específica de Meta, la empresa matriz de Instagram, sobre la desactivación de su cuenta. “Volvieron a inhabilitar mi cuenta de Instagram, no me dieron un motivo”, declaró, reafirmando su intención de seguir adelante a pesar de los obstáculos en ese momento.