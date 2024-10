Los angustiantes momentos de un conductor que quedó atrapado en arroyo en Barranquilla: “Si se me suelta el pie se me puede ir el carro”

Momento en el que bomberos rescataros a conductor del bus Sobusa - crédito @Laucamkilla/X

El domingo 6 de octubre de 2024, los habitantes de Barranquilla vivieron una situación que parece repetirse con cada fuerte aguacero: el incremento repentino del nivel de los arroyos, que una vez más dejó a varios vehículos atrapados y expuso la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos naturales que, para muchos residentes, ya deberían estar controlados.

Entre las víctimas de la emergencia estuvo Reinaldo Arrieta, conductor de un bus 045 de la empresa Sobusa, que quedó atrapado en medio del arroyo de la calle 85, uno de los más conocidos y peligrosos de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Arrieta, que confesó apenas empezaba a familiarizarse con las complejidades del transporte urbano de la capital del Atlántico, compartió con El Heraldo su angustiosa experiencia durante la creciente: “Ese arroyo dobló hasta la lata del carro, entonces es un arroyo demasiado fuerte”.

Según el relato del joven conductor, la fuerza del agua superó sus expectativas, que inicialmente creyó que el peso del bus le permitiría atravesar el caudal sin mayores problemas; sin embargo, la situación cambió drásticamente, pues visiblemente afectado por el momento de peligro que vivió, explicó que había calculado erróneamente las capacidades del vehículo frente a la fuerza del agua.

El joven conductor confesó que era la primera vez que se enfrentaba a un arroyo en Barranquilla - crédito @Laucamkilla/X

“Uno piensa que como el carro es pesado y uno tiene la posibilidad de pasar, pero uno a veces se engaña, uno puede que calcule todo mentalmente, pero a veces las cosas no pasan como uno piensa”, relató Arrieta que durante cerca de 50 minutos tuvo que permanecer en el bus inmovilizado por la fuerza del agua mientras luchaba por mantener el control y evitar que el vehículo fuese arrastrado por la corriente.

Por tal motivo y ante la desesperación, Arrieta tuvo que solicitar la ayuda de los bomberos: “Yo tenía la puerta cerrada con el pie en el muro, al yo soltar ya el pie se me estaba encalambrando y yo dije: ‘Si se me suelta el pie se me puede ir el carro’”.

El conductor también reveló que esta fue su primera experiencia conduciendo en Barranquilla y no esperaba la fuerza de los arroyos: “Primera vez que me pasa esto, porque es la primera vez que manejo servicio urbano, primera vez que manejo aquí en Barranquilla. Como tal, no tenía el conocimiento de los arroyos y no pensé que fuera de esa manera porque es un carro que pesa toneladas”.

Críticas a la Alcaldía y debate en redes sociales

El caso de Arrieta es solo uno de muchos que han encendido nuevamente las críticas hacia la Alcaldía de Barranquilla y, en particular, hacia el alcalde Alejandro Char, pues en redes sociales los ciudadanos expresaron su frustración y cuestionaron la falta de políticas públicas efectivas para mitigar el problema recurrente de los arroyos.

Críticas en redes sociales a la Alcaldía de Barranquilla por el problema de los Arroyos - crédito @Laucamkilla/X

Algunas de las críticas apuntaron directamente a la administración actual y a lo que muchos consideran una falta de acción real para solucionar el problema. Un usuario comentó: “En Barranquilla cae un aguacero y muchas partes de la ciudad se paralizan por los fuertes arroyos. Pero los publirreportajes de Gustavo Gómez en Caracol y Roberto Pombo de W no te van a decir todo. Solo vienen a lavarle la cara al alcalde Alex Char, sinvergüenzas desvergonzados”.

Algunos internautas defendieron al alcalde Char - crédito Colprensa

Otro usuario criticó la gestión pública afirmando: “Pero pagan con dineros públicos para ocultar los problemas y decir que Barranquilla es el mejor vividero del mundo y que no pasa nada grave en la ciudad”; sin embargo, no todas las opiniones en redes fueron en contra del alcalde, dado que algunos destacaron los avances logrados y señalaron a la ciudadanía como parte del problema: “Gracias a Char el problema no es peor. No es honesto echarle la culpa de que la gente siga botando basura y taponando las canalizaciones”.