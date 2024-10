El drama de una familia colombiana para repatriar a su hija asesinada en Estados Unidos: la habría matado su amigo

La policía identificó a un sospechoso basado en evidencia balística pero aún no hay cargos - crédito iStock

Stephanie López Ramírez, una adolescente de nacionalidad colombiana, de 17 años, fue encontrada muerta en un apartamento de Humboldt Park, Chicago, en Estado Unidos, el martes 1 de octubre. De acuerdo con el informe del médico forense, la joven recibió un disparo en el brazo izquierdo que alcanzó su pecho, lo que provocó su fallecimiento en el lugar de los hechos.

La policía de Chicago descubrió el cuerpo en una residencia ubicada en el bloque 700 al norte de la avenida Avers. Las autoridades llegaron al lugar alrededor de las 12:30 del mediodía, y la adolescente fue declarada muerta en la escena. El médico forense confirmó que la causa de la muerte fue un homicidio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vecinos del área, como José Leal, según el medio internacional Univisión, relataron el impacto del hallazgo. Leal mencionó que la presencia policial fue intensa desde el mediodía hasta la tarde, cuando finalmente retiraron el cuerpo de la joven: “Entre las 12 y la 1 la policía llegaba como locos y eso duró hasta las 4:55 de la tarde, tipo 5 sacaron el cuerpo de una chica”.

Stephanie López Ramírez fue hallada sin vida en un apartamento de Chicago el 1 de octubre - crédito iStock

Otro residente del edificio, Jorge Luis Silva, comentó a Univisión Chicago que conocía a los ocupantes del apartamento, pero que nunca había visto a Stephanie en el lugar: “A esa niña no la habíamos visto por acá nunca, ni sé ni quién es no sé si vivía ahí o no vivía ahí”. Silva también observó que la policía arrestó a un vecino en la recepción del edificio, lo cual fue confirmado posteriormente por las autoridades.

La policía de Chicago identificó a una persona de interés en el caso, aunque aún no se han presentado cargos criminales y no está claro si esta persona tiene alguna relación con la víctima. Con base en información proporcionada por la familia, Stephanie había salido a reunirse con amigos cuando recibieron la noticia de su asesinato a través de un detective. El informe balístico señala que un compañero de la joven es el presunto autor del crimen, ya que sus huellas dactilares lo vinculan directamente con el caso.

La madre de la víctima comentó a Noticias RCN que el sospechoso habría aceptado su responsabilidad, aunque alegando que se trató de un accidente. La mujer igualmente expresó su deseo de ver a su hija por última vez y la necesidad de repatriar su cuerpo a Colombia, pero carecen de los recursos necesarios para hacerlo. Este suceso genera preocupación adicional debido a la posibilidad de que el presunto responsable del crimen quede en libertad.

La joven murió tras recibir un disparo que ingresó por su brazo e impactó su pecho - crédito iStock

Las autoridades estadounidenses están llevando a cabo la investigación correspondiente y ya se realizó la primera audiencia contra el acusado. Mientras tanto, la familia de Stephanie busca apoyo para poder trasladar su cuerpo a Colombia y darle el último adiós. “Yo quiero ver a mi hija por última vez, yo quiero ver a mi hija completa por última vez. Como madre, quiero ver a mi hija”, expresó Deisy Ramírez en declaraciones a Noticias RCN.

De hecho, se inició una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos funerarios de Stephanie. Alicia Soto, quien se identifica como conocida del padre de la adolescente, Armando López, organizó la recaudación de fondos. Soto explicó que Armando había llegado “recientemente a los Estados Unidos en busca de una vida mejor para él y su familia” y ahora desea enviar los restos de su hija de regreso a Colombia para que sea enterrada en compañía de sus seres queridos.

“Es desgarrador anunciar el fallecimiento de Stephanie López, de 17 años ,quien fue trágicamente arrebatada de su familia en un acto de violencia con armas de fuego sin sentido. Era una niña dulce que trajo tanto amor y luz a este mundo”, comentó Soto a Univisión. Cabe añadir finalmente, este caso sigue bajo investigación, y se espera que las autoridades proporcionen más detalles en el futuro.