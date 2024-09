Yeison Jiménez reveló que tuvo problemas con la Dian: “No quiero esta persecución”

El cantante de música popular admitió que pasó problemas para cumplir con sus obligaciones con la DIAN - crédito @yeisonjimenez/Instagram

Dentro del auge que vive la música popular colombiana en el exterior, uno de los nombres que siempre se menciona para referirse a esa proyección de la que goza el género en la actualidad es el de Yeison Jiménez. El caldense se mantiene de gira por el país y en el exterior, viendo uno de los puntos álgidos de su gira en 2024 con sus tres presentaciones con lleno total en el Movistar Arena de Bogotá.

Pese a que no han faltado las controversias a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria musical y su matrimonio tambaleó en más de una oportunidad, el artista parece gozar de un momento de estabilidad en todos los frentes mientras sigue diversificando sus actividades. Una de las más recientes es el lanzamiento de su propio pódcast Camino al éxito, en el que entrevista diversas figuras del entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, fue la más reciente invitada al formato. Allí habló de distintos momentos de su vida y trayectoria, incluido el ataque con arma de fuego que estuvo cerca de dejarla cuadrapléjica (que le dejó secuelas con las que lidia hasta hoy), o su actual relación con Ignacio Baladán.

Es usual que debido al estatus de celebridad de Jimenez, este aproveche las entrevistas para revelar algunos detalles adicionales de su vida. Prueba de ello se vio en ese episodio, pues hubo un punto en el que se abordó el tema del valor que dan a las compras. El cantante comentó que no es alguien que guste de vestir de marcas costosas, pero lo hace a la larga por recomendación de su equipo, por cuestiones de imagen. Añadió que en la actualidad no juzga sus necesidades con base en su precio, y que en ese sentido su prioridad máxima es su familia.

El cantante y la creadora de contenido admitieron que procuraban ser cuidadosos con el pago de sus impuestos, por problemas en el pasado con la DIAN - crédito Camino al éxito/Spotify/Captura de pantalla

Uno de los momentos que llamó la atención se dio cuando Yeison y la Segura coincidieron en que el mejor consejo que podían dar a los oyentes era ser ordenado con los pagos de sus impuestos a la Dian, puesto que ambos reconocieron pasar “dolores de cabeza” con la entidad por esa razón.

“Yo lo confieso, cogí un equipo gigante y organicé todo y dije: ‘paguen lo que toque que pagar. No quiero más esta persecución’. Me sentía como un delincuente y gracias a Dios hoy lo puedo decir con orgullo, nunca he pagado una multa, Gloria a Dios, pero si tuvimos meses de mucho estrés”, remarcó el cantante.

Mesees atrás, Yeison Jiménez reconoció que pagaba más de 2.000 millones de pesos en impuestos - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Cabe recordar que meses atrás, en abril, Yeison se refirió al tema durante su paso por Desnúdate con Eva, revelando la cantidad que pagaba cada año por cuenta de sus obligaciones impositivas. “Yo tengo ocho empresas. Vengo de estar organizando los impuestos de mayo. Un hombre como Yeison Jiménez ahora tiene que pagar casi 500 millones de pesos, pero ojo, no es de todas las empresas, estamos hablando de dos declaraciones de renta”, dijo, revelando que puede pagar hasta más de $2.000 millones de pesos.

En esa oportunidad Jimenez afirmó que no tiene problema en cumplir con dichas obligaciones, más allá de que el destino del dinero le genera suspicacia. “No me duele pagar un impuesto porque yo quisiera que mi país cambiara. No estoy diciendo que me alegra... Duele consignar a una cuenta en un banco que no le va a llegar el dinero a los niños más pobres del país, pero a uno dentro su responsabilidad como ciudadano le compite llevar la platica y entregársela. De ahí para allá no podemos hacer nada, de ahí para allá están las élites mandando hacer lo que se les da la gana”, concluyó.