Alejandro Estrada reveló su estrategia para que su romance con Dominica funcione: “Manejamos una relación increible”

El actor aseguró que la cocina es importante, por lo que siguen cocinando a pesar de haber terminado el reality - crédito @los40principales/IG

Alejandro Estrada fue uno de los nombres más sonados en las redes sociales después de terminar su relación con Nataly Umaña en televisión nacional.

Luego del escándalo, el actor ingresó a formar parte de los participantes de Masterchef Celebrity, donde logró entablar una relación con Dominica Duque, que recibió comentarios positivos entre sus seguidores.

Al resultar eliminado de la competencia de cocina, surgió la duda entre sus seguidores, quienes se preguntaron cómo seguiría avanzando la relación fuera de las cámaras. En repetidas ocasiones, el actor cucuteño ha dejado clara su posición respecto al noviazgo con Duque, con respuestas con las que frena en seco ante cualquier tipo de especulación, como ocurrió en una entrevista con una reconocida emisora.

La foto con la que Alejandro Estrada celebró el cumpleaños de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/IG

El actor estuvo como invitado en el programa Los impresentables, de la cadena radial Los 40 principales, donde habló sobre diferentes temas que conciernen a su carrera profesional. En medio de la charla, los conductores del formato lo interrogaron sobre cómo avanza su relación con Dominica Duque y Estrada reveló cuál es su estrategia para mantener viva la llama del amor.

En la conversación con el medio de comunicación antes citado, el actor de Tu voz estéreo aseguró que se sienten contentos como pareja, pues “manejamos una relación increíble”. Allí, agregó que parte del proceso de avanzar como pareja, después de haber formado parte del reality de cocina del Canal RCN era seguir estando juntos en la cocina.

“Seguimos cocinando juntos y eso yo creo que va a ayudar a madurar una excelente relación”, agregó a su respuesta, lo que muchos seguidores interpretaron que fue una buena decisión para el actor haber concluido con el matrimonio que sostenía con Nataly Umaña y darse una nueva oportunidad en el amor con la comunicadora.

Alejandro Estrada confesó qué lo que lo atrajo de Dominica Duque - crédito cortesía Canal RCN

Los comentarios de los internautas dejaron opiniones como: “La verdad es que se ven muy bien y todos tienen derecho a encontrar un amor bonito”; “aunque se veían incómodos al principio, han sabido manejar la presión en la relación”; “no se me olvida el beso que le plantó a Dominica en uno de los retos de campo”, entre otros.

Qué sintió cuando terminó su matrimonio con Nataly Umaña

En dos oportunidades el país entero de paralizó al frente de la pantalla chica: el día en que la novela Yo soy Betty, la fea, mostró la transformación de su protagonista llegando a la empresa (Ecomoda) y cuando Estrada ingresó a la casa estudio en La casa de los famosos Colombia para terminar con Nataly Umaña, que tuvo un romance con Miguel Melfi en competencia. Sin embargo, pocas veces el actor cucuteño se refirió a ese episodio de su vida en entrevista con la emisora Tropicana.

Alejandro Estrada se sinceró sobre lo que sintió cuando terminó con Nataly Umaña en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Tropicana Colombia/Youtube

Según contó, trató de no lastimar a su expareja en ese instante que tuvo durante la dinámica de congelados, a pesar de que se vio diferente en televisión. Asimismo, puntualizó que ese era el momento preciso para ponerle frente a la situación que se había hecho pública en diferentes medios, como las redes sociales.

“Me sentí bien, haciéndole frente a lo que venía sucediendo y tratando de no lastimar (…) Se me dio la oportunidad de no solo ir a hablarle a una persona que me dio todo durante muchos años, sino de regalarle una enseñanza al público y a una sociedad que tanto lo necesita”, añadió Alejandro.

Dejó claro además, que trató de manejar todo con la mayor educación como ha sido habitual a lo largo de su carrera, por lo que aseguró que decidió cerrar el ciclo dejando atrás cualquier ápice de cercanía con la actriz ibaguereña.