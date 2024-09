Vicky Berrio se quejó por la actitud que tomaron los chefs en la ausencia de Claudia Bahamon: “Se están aprovechando”

Vicky Berrio, se desahogó en 'Masterchef Celebrity' con Claudia Bahamón - crédito cortesía Canal RCN

Vicky Berrio dejó al descubierto el cambio de actitud y de comportamiento que notó en los jueces de Masterchef Celebrity Colombia 2024 cuando Claudia Bahamón se ausenta del programa.

En cuanto pudo, la comediante nacida en Anorí, Antioquia, rompió su silencio y llamó a la presentadora para echar al agua a los tres chefs: Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiria, a los que acusó de aprovecharse de los participantes mientras que conductora no está.

Fue en medio del más reciente reto culinario que ayudó a definir el Top 10 de esta temporada 2024 que la participante sorprendió a los televidentes al confesar que había tenido una conversación con Claudia para quejarse acerca de la actitud que tomaron los jurados en su ausencia.

Vicky Berrio no soportó duras críticas en 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

“Siento que ustedes sí se están aprovechando de que Claudia no está. O sea, están haciendo con nosotros lo que se les da la gana. Qué pena y lo digo de frente. Y yo le escribí a Claudia y le puse la queja, usted se demora unos días más y no encuentra a nadie acá”, comentó la humorista, que se quejó de que tampoco habían realizado reto de salvación, una razón más por la que se contactó con Bahamón que no ha estado presente en los últimos retos de campo.

Ante la manifestación de la comediante, los chefs no dudaron en reaccionar, al asegurarle que Claudia aún no se encontraba en el set de grabación por lo que podían continuar tomando sus propias decisiones. “Bueno, y si sigues quejándote, podemos tomar decisiones”, compartió Adria entre risas.

Jorge Rausch tampoco se quedó callado, añadiendo un castigo adicional para la participante por sus quejas: “Vicky tiene 18 minutos menos hoy”, mientras que Nicolás de Zubiría agregó “y un minuto menos en la despensa”.

Este es el ritual con el que ritual de Vicky Berrio evita ser eliminada

La competencia en el reality de cocina entre famosos está cada vez más reñida y ante la amenaza de quedarse fuera del Top 10, la comediante decidió implementar cambios en su estrategia de juego, puesto que los nervios le estaban ganando en los retos de eliminación. Hecho que la llevó a tomar medidas.

Vicky Berrio empezó a realizar ritual para salvarse en 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Luego de que los chefs explicaran en qué consistiría el reto de eliminación de esta ocasión, Vicky Berrio corrió a la despensa por los ingredientes necesarios para su creación, que en esta oportunidad debía ser un crepe. No obstante, antes de iniciar con su preparación decidió realizar un curioso ritual en el que le pidió a Pachama un poco de su sabiduría para guiarla en este camino.

“Los nervios pasados no me ayudaron como mucho, y de verdad uno disfruta y uno sufre mucho. Entonces por eso dije: ay, no, voy a cambiar de actitud. Tenía una actitud muy maluca entonces la cambié”, relató la humorista.

De igual manera, Vicky decidió realizar el pequeño baile en medio de su estación en donde levantó sus brazos, pies y cabeza de arriba abajo mientras le pedía a la Pachamama por su suerte. “¡Pachamama!, ¡Pachamama! (…) Es para que la Pachamama me ayude”, afirmó.

Vicky Berrio implementó estrategia para evitar ser eliminada de 'Masterchef Celebrity' - crédito @masterchefcelebrityco/Tiktok

El nombre del próximo eliminado de Masterchef Celebrity y que no entrará a la semifinal se revelará el lunes 30 de septiembre. En donde además se definirán los nombre de las celebridades que completarán el Top 10, una importante etapa de la competencia culinaria que tiene a los colombianos al borde del asiento desde hace varias semanas, ya que ellos serán los que porten los tan codiciados mandiles, en adelante.

En el episodio número 80, los participantes dejaron las cocinas del estudio de grabación para enfrentarse a un reto en los llanos colombianos, donde las condiciones climáticas adversas y la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón añadieron dificultad al desafío. Los equipos liderados por Martina ‘La Peligrosa’, Carolina Cuervo y Juan Pablo Llano compitieron por sumar puntos y asegurar su lugar en el Top 10.

Por ahora los famosos que han logrado entrar al Top 10 son:

Paola Rey, la más reciente salvada.

Jacques Toukhmanian, conocido como ‘Jacko’.

Nina Caicedo.

Carolina Cuervo.

Martina ‘La Peligrosa’, primera en asegurar su cupo.

Cony Camelo.