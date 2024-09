Rodrigo Londoño aseguró que el Gobierno no debió suspender los diálogos con el ELN y arremetió contra la guerrilla

El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño, aseguró que la ciudadanía debe hacer caer en cuenta al ELN de la importancia de los diálogos de paz - crédito Iván Valencia/AP

El atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Puerto Jordán (Arauca) el 17 de septiembre, que dejó 24 militares heridos y otros 3 muertos, llevó a la suspensión de los diálogos de paz que se estaban llevando a cabo con el Gobierno nacional. De acuerdo con la delegación del Gobierno en las conversaciones, actualmente no es viable continuar con el proceso, debido al violento ataque que efectuó la organización guerrillera.

“Durante estos meses el Gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogos queda suspendido. Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”, precisó la delegación en redes sociales.

Varios políticos de la oposición celebraron la decisión de la delegación, confirmada por el presidente Gustavo Petro, al considerar que el ELN jamás tuvo voluntad de paz, por lo que insistieron, en repetidas ocasiones, que el Gobierno se levantara de la mesa. No obstante, hay quienes cuestionan la suspensión de los diálogos, a pesar del atentado perpetrado por el grupo armado y las víctimas mortales que dejó.

Los diálogos de paz con el ELN fueron suspendidos por el atentado perpetrado en Arauca - crédito @Natalia__Gar/X

El presidente del partido Comunes y excomandante de las extintas Farc-EP, Rodrigo Londoño, es uno de los que criticó el congelamiento de las conversaciones de paz. En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, explicó que, desde su punto de vista, la decisión es problemática porque se elimina cualquier esperanza de alcanzar la paz con la guerrilla.

“Me parece que están desfasados, me parece que no entienden el momento, la oportunidad histórica que ha tenido Colombia”, aseveró el exguerrillero en la entrevista.

Aseguró que el presidente de la República nunca debió “cortar” las conversaciones de paz con el ELN, puesto que la experiencia muestra que es importante mantener los diálogos, porque así se garantiza que por lo menos hay una posibilidad para hallar una solución al conflicto armado. De lo contrario, dicha oportunidad se desdibuja. “Ahí lo que se necesita es que la sociedad colombiana le haga entender al ELN que el camino es este”, precisó el líder de Comunes.

El atentado que terminó con los diálogos con el ELN

Fabio Andrés Zúñiga Burbano, Bayron Correa Vargas y Julián Patiño Arango son los tres militares que murieron en el ataque del ELN en Arauca. Otros 24 soldados resultaron heridos - crédito @COMANDANTE_EJC/X

Desde una volqueta fueron lanzados varios cilindros que contenían potentes explosivos hacia una base militar de Puerto Jordán (Arauca). Un total de 24 militares resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que tres uniformados fueron asesinados: los soldados profesionales Bayron Andrés Correa Vargas y Julián Patiño Arango y el sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano.

Este último militar falleció en la UCI del Hospital San Vicente, en Arauca. “Agradezco profundamente al personal médico que luchó incansablemente por salvar la vida de estos héroes de la patria. Mantenemos nuestra atención en la evolución de los compañeros que continúan recibiendo atención médica, y no escatimaremos esfuerzos para asegurar su pronta recuperación”, expresó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo.

Este fue el comunicado oficial de la guerrilla - crédito @DelegacionEln

Estos hechos generaron una ola de críticas en contra de la guerrilla, que terminó aceptando en un comunicado que, en efecto, fue la responsable del acto terrorista. Sin embargo, en la comunicación justificó sus acciones violentas alegando que, presuntamente, los uniformados de la base militar estarían protegiendo a un criminal.

“La Fuerza de Tarea Quirón que ha estado al mando del Brigadier General, Javier Hernando Africano López; dedicado a custodiar y proteger a la banda de alias Pescao, a quien usan para su plan mercenario como paramilitares, refugiado ahora en las cercanías de este Cantón, en la vereda Palestina situada a 9 kilómetros de distancia. Nuestro accionar contra este plan paramilitar es legítimo, somos una organización con principios políticos, como guerrilla insurgente, con más de 60 años de lucha, combate y resistencia”, indicó el grupo armado en el texto.