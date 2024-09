Procuraduría busca recuperar 70 mil millones perdidos en Centros Poblados con tutela y medidas cautelares

Procuraduría General de la Nación - crédito Procuraduría/Sitio web

Desde Manizales, la procuradora Margarita Cabello Blanco anunció la presentación de una tutela para seguir con las medidas cautelares que tienen como objetivo recuperar los 70 mil millones de pesos perdidos en el escándalo de Centros Poblados. Este monto, originalmente destinado a llevar internet a zonas rurales, se perdió en medio de irregularidades en la licitación del contrato.

Cabello resaltó que la Procuraduría ha sido el único ente que ha emitido sentencias sancionatorias contra los responsables en el Ministerio de las TIC que participaron en el proceso licitatorio.

Además, la funcionaria subrayó que las decisiones de la Procuraduría han sido las únicas que han abordado de manera integral las sanciones correspondientes.

El escándalo de Centros Poblados, que involucra la pérdida millonaria de recursos públicos, ha sido uno de los casos más relevantes en la gestión de la Procuraduría. En ese contexto, Cabello enfatizó que las investigaciones y sanciones hasta ahora dictadas son un paso fundamental para garantizar que los responsables de este desfalco enfrenten las consecuencias legales.

En relación con la exministra Karen Abudinen, quien se vio envuelta en este escándalo, la procuradora mencionó que la sala de la entidad determinó que no hay pruebas que vinculen directamente a Abudinen en la fase licitatoria del contrato. Este aspecto le correspondía a la Secretaría General, y fue la exministra quien, de hecho, dio la alarma sobre las irregularidades en las pólizas del contrato y detuvo el proceso.

El proceso disciplinario contra Abudinen, que había sido iniciado por su posible participación en los hechos, fue archivado por la Procuraduría tras determinar que no estuvo directamente involucrada en la aprobación del contrato. La exministra fue quien ordenó la investigación, lo que evitó presuntamente que se perpetraran más irregularidades.

Cabello reafirmó el compromiso de la Procuraduría con la vigilancia y sanción de todos aquellos que incurran en actos de corrupción, como lo demuestra el caso de Centros Poblados.

Finalmente, la procuradora pidió a la ciudadanía que continúe informando sobre cualquier irregularidad que afecte los recursos públicos, asegurando que la Procuraduría está comprometida en seguir las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

Vargas Lleras criticó a la Procuraduría por el caso de Karen Abudinen

El 24 de septiembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación anunció su decisión de archivar de manera definitiva la investigación en contra de Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por el caso de Centros Poblados, en el que se perdieron $70.000 millones destinados a la conectividad en escuelas rurales en Colombia.

La polémica giraba en torno a si la exfuncionaria tenía conocimiento de que la empresa que adquirió el contrato no estaba en las capacidades de ejecutar el proyecto. Según el Ministerio Público, no se acreditó ninguna conducta irregular y no es “Responsable directamente” del proceso de contratación.

Tras el anuncio, Germán Vargas Lleras, líder del Partido Político Cambio Radical y exvicepresente de la República, cuestionó la decisión del órgano de control, alegando que no se puede dar por finalizada una investigación en la que nunca se supo qué pasó con el dinero y no se recuperaron los recursos.

Según el político, “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría General de la Nación hoy cerró la investigación”, señaló en su cuenta de X.

A su vez, aseguró que no se conoce la identidad de los responsables de robarse la pata del contrato, por lo que, para él, la Procuraduría debería dejar de funcionar para siempre.

“Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales Por eso he sostenido que hay que acabar con esa entidad”, se lee en el trino del exvicepresidente de la República.

Como muestra de su inconformidad, pidió respuestas al órgano de control y al Gobierno nacional por la forma en la que dieron por terminada la investigación “Y entonces, con el cierre de esta investigación, ¿nadie va a responder?”.

De igual manera, aseguró que probablemente culparán a un chivo expiatorio en vez de buscar a los verdaderos artífices del millonario desfalco durante el periodo presidencial de Iván Duque, “¿qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad?”, agregó.