El comediante colombiano Franko Bonilla sorprende con duras declaraciones sobre Cony Camelo: “Rayó en la grosería”

Franko Bonilla es el décimo eliminado de la sexta temporada de 'MasterChef Celebrity'

Franko Bonilla, el reciente eliminado de Masterchef Celebrity Colombia, ha generado polémica con sus declaraciones sobre su experiencia en el programa y, en particular, sobre la relación con su compañera Cony Camelo.

En una entrevista con la revista Vea, Bonilla no se contuvo al expresar su opinión sobre la actriz, empleando términos que algunos podrían considerar rayan en la grosería.

Bonilla comenzó su relato abordando su participación en el reality culinario, destacando el aprecio que desarrolló por la mayoría de sus compañeros.

“Debo decir que con la única persona que no hubo la oportunidad de poder iniciar una relación mínimamente fue con Cony Camelo. De resto, solo puedo hablar bellezas y me siento un privilegiado de la vida de haber compartido con Víctor Mallarino, Catherine Ibargüen, Jacko (Jacques Toukhmanian), Marcela Gallardo, Ilenia. Todos.”

El comediante dejó claro que, aunque no estableció un vínculo fuerte con todos, guarda buenos recuerdos de la mayoría de los concursantes.

La fricción con Cony Camelo

Al ser consultado sobre su percepción de Cony Camelo, Franko Bonilla no dudó en expresar su frustración. “Voy a decir algo que me entristece, pero de darse ese encuentro es inevitable que yo llegue como con miedo y susto de la intransigencia de esta mujer, así como de su carácter, de un carácter que yo creo que ya no se puede llamar ‘fuerte’, porque Colombia fue testigo de que rayó en la grosería y en la mala educación, tras referirse a un compañero como ‘petardo’ o gritarme en los retos”.

Cony Camelo se mostró aliviada después de la eliminación de Franko Bonilla en 'MasterChef Celebrity'

Sus palabras dejaron claro el conflicto que vivió con Camelo durante el programa, describiendo varias situaciones que contribuyeron a una tensión palpable entre ellos.

A pesar de sus críticas, Bonilla también expresó su disposición a reconciliarse con Camelo. “Yo estoy abierto a poder hablar con ella y, como lo he dicho en otros medios, tengo cierta impotencia porque Cony Camelo no se dio la oportunidad de conocerme ni diez minutos, como para tener algunos elementos de juicio y decir ‘definitivamente ese man es un petardo’. Eso me parece 100% injusto.”

En sus declaraciones, Bonilla refleja un deseo de aclarar malentendidos y de establecer una comunicación honesta con Camelo, buscando una oportunidad para entender las razones detrás de su comportamiento.

En su despedida del 'reality', Franko Bonilla envió un mensaje a Cony Camelo, con quien tuvo una relación tensa

¿Un Futuro Encuentro entre la actriz y el comediante?

Al ser preguntado sobre si le gustaría reencontrarse con Cony Camelo, Bonilla fue contundente. “Quisiera que eso se dé, por supuesto que quiero. Perfectamente, podría sentarme a tomar un café y le haría las preguntas necesarias: ¿por qué esa actitud conmigo?, ¿por qué le caí tan mal? Yo guardo la esperanza de que, en el fondo, haya una Cony muy bacana a quien, tal vez, le afectó la intensidad de los juegos y el rigor que los retos de cocina suponían, y que por eso se haya comportado así. Me cuesta y me niego a creer que haya una persona tan mala, porque siento que es una mala persona tratar de esa forma a alguien. Tengo esperanza de que esa conversación se dé en algún momento.”

Franko Bonilla se llevó el codiciado "cachete" de Jorge Rausch

Con estas palabras, Bonilla dejó claro que aún mantiene la esperanza de esclarecer lo sucedido y de amigarse con Camelo, buscando entender las razones detrás de su actitud en el programa.

Las declaraciones de Bonilla no pasaron desapercibidas. Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra del comediante y de la actriz. Algunos seguidores de MasterChef Celebrity Colombia lamentaron la falta de armonía entre los participantes, mientras otros defendieron el derecho de Bonilla a expresar su sentir.

Las declaraciones de Franko Bonilla sobre Cony Camelo han abierto un debate acerca de las tensiones que pueden surgir en un reality show y de cómo las personalidades pueden chocar en contextos de alta presión. Mientras Bonilla busca una reconciliación, queda por ver si Camelo estará dispuesta a dar ese paso y aclarar los malentendidos que surgieron durante la competencia.