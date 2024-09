Melissa Martínez se despachó contra Temu por problemática que enfrenta con su marca

La también empresaria aseguró que están copiando los diseños de sus vestidos - crédito @matianaarias4/Instagram

Melissa Martínez es una destacada presentadora y periodista que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el ámbito de los medios de comunicación. Inició su trayectoria demostrando sus habilidades y pasión por el periodismo deportivo, especialmente en el campo futbolero.

Su paso por el Canal RCN la catapultó como presentadora del programa deportivo Fuera de Lugar y como reportera en la sección de deportes del noticiero. Su desempeño le permitió cubrir importantes eventos deportivos, consolidando su reputación como una periodista comprometida y conocedora del deporte. Por otro lado, la soledeña es muy activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida profesional y personal, ganándose el cariño y la admiración de sus seguidores.

Fuera de la pantalla, Melissa Martínez es una ferviente defensora de la igualdad de género y ha participado en diversas campañas que promueven el empoderamiento femenino, tanto en el ámbito deportivo como en otros sectores. Otro de los aspectos de la vida de la comunicadora que destaca, es el emprendimiento con su marca de ropa y accesorios para los cuales también ha servido de modelo.

Aunque su marca goza de reconocimiento en diferentes partes del país, Martínez estaría enfrentando una problemática que involucra a una reconocida marca de comercialización de productos por internet. Se trata de Temu, empresa que enfrenta graves acusaciones de explotación laboral, así como denuncias por copiar los diseños de prestigiosas casas de moda como de pequeños emprendimientos como el de la comunicadora.

Así lo dio a conocer Melissa en una publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram, en la que acusó al gigante chino de copiar los diseños de sus vestidos. La atlanticense se despachó en contra de la reconocida empresa, acusándolos de querer perjudicarla tanto a ella como a pequeños negocios que viven de la comercialización de ropa en redes sociales.

“Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, fueron las declaraciones que ofreció ante el interrogante de sus seguidores por la aparición de varios de los vestidos de la periodista en la página web.

Por otro lado, Melissa Martínez aseguró que parecería “increíble” pensar que le estén copiando sus vestidos, por lo que se pronunció a través de sus redes sociales: “Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar”, continuó explicando la periodista.

Según sus palabras, cogen un diseño en el que ella ha trabajado con su equipo eligiendo las telas, haciendo las modificaciones pertinentes, confección y, además de “plagiar” los vestidos, estarían “promocionándolos con mi cara”. Finalmente, concluyó su intervención asegurando que tomó acciones legales para impedir que esto siga ocurriendo.

“Entonces yo, así de diminuta, empecé el camino jurídico para enfrentarme a un gigante como Temu. No me voy a quedar callada porque tengo las herramientas para decirles que están copiando”, afirmó la presentadora, bastante molesta por la situación.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas atacaron nuevamente a la comunicadora asegurando que ella compra sus vestidos en China y aquí simplemente les pone una marquilla con su nombre: “Muchas falsificaciones de hoy en día se realizan en las mismas fábricas donde se producen los originales. Triste realidad”; “se les cayó la estantería, porque ahora todo aparece en Temu y vienen a decir que son de ellos”; “será que en China no tienen ideas nuevas para producir los vestidos y tienen que copiar a medio mundo”, entre otros.