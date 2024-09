Gustavo Petro anunció que decretará el presupuesto que radicó su Gobierno y dijo de cuánto será el monto para 2025

El PGN de 2025 de Gustavo Petro incluye recursos por $12 billones de una nueva reforma tributaria - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El Congreso de la República, definitivamente, negó el monto de $523 billones del proyecto de Ley número 090 de 2024 Cámara y 060 de 2024 Senado, con el que “se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2025″.

Con esto, será el presidente Gustavo Petro, por medio de decreto, el que establezca el monto, algo que pasa por primera vez en la historia de Colombia.

Al respecto, tras la sesión del 24 de septiembre, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó claro que que el monto será de $511 billones porque no se deben incluir los $12 billones de la ley de financiamiento.

“Las normas son claras y se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos, léase los $12 billones de la ley de financiamiento. No se pueden incluir en un decreto”, dijo el congresista.

Sin embargo, Petro reaccionó por medio de X y contradijo al senador Cepeda: “Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, expedirá el PGN de 2025 por decreto - crédito @PetroGustavo/X

Noticia en desarrollo...