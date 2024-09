⁠Epa Colombia está arrendando un local de tres pisos en Bogotá: dónde queda y cuánto cuesta

La empresaria reveló su local ubicado en el barrio Bochica, en Bogotá, está en arriendo - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, se especializa en productos capilares, particularmente keratinas para el alisado del cabello.

La empresa inicialmente fue fundada como una manera de monetizar en redes sociales debido a que la influencer no podía trabajar haciendo publicidad, por impedimentos legales en 2019, por cometer actos de vandalismo durante las protestas del paro nacional.

Sin embargo, con el pasar de los años su emprendimiento ha experimentado un notable crecimiento, y se ha convertido en un referente en el mercado de productos de cuidado capilar en el país.

La popular marca de productos capilares de la influencer abrirá un nuevo y más grande local comercial en la capital del país - crédito @epa_kera100k/Instagram

En la actualidad, la influencer bogotana reveló que estrenará una nueva sede de su peluquería y arrendará la que tenía en funcionamiento en el barrio Bochica, en Bogotá.

“El primer piso se lo renté al señor de la pañalera, que por cierto le va muy bien en Bochica, y estoy arrendando el segundo, tercero y cuarto piso, los tres pisos por seis millones de pesos, amiga, para una empresa como de ontología, amiga, no sé si un Oxxo o Dólar City, bueno, quien quiera coger allí es súper súper lindo y la da un montón, ya coloqué el aviso para que vayas”, dijo a través de una dinámica de preguntas y respuestas en la red social Instagram.

Asimismo, confesó las razones por las que se mudará de lugar: “Cerré la sede de Bochica porque estoy a veinte días de montar la sede más grande de Bogotá y mis clientas tienen que ir a la inauguración porque va a haber DJ, va a haber cocteles, amiga, entonces, espero que vayan porque todas saben que inicié desde una terraza con una carpa en unas sillas blancas y lograr todo lo que he logrado hasta el día de hoy es gracias a ustedes. Amiga, nos vemos en veinte días”, añadió la bogotana.

Después de cerrar su sede principal en el barrio Bochica, la empresaria abrirá un establecimiento más grande prometiendo una inauguración por todo lo alto - crédito @epa_kera100k/Instagram

En otro momento, la influencer se mostró sentimental de arrendar la sede de Bochica debido a que ahí inició sus peluquerías: “Yo amo mucho esa sede porque ahí fue donde inicié, ese lugar me dio todo lo que he logrado. Yo vivo de los arriendos y todo ello, pero me duele mucho que no presten un buen servicio al cliente (...) Me duele mucho Bochica, demasiado”, expresó en sus redes sociales.

La línea de productos capilares de Epa Colombia incluye keratinas, champús, mascarillas y otros tratamientos que prometen fortalecer y mejorar la apariencia del cabello. Sus precios oscilan entre $25.000 hasta combos de $420.000. Los productos se comercializan principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que ha permitido a Barrera llegar a todo el país, pero también cuenta con peluquerías especializadas.

La empresaria ha destacado por su enfoque en la calidad y la efectividad de sus productos, lo que le ha valido una gran base de clientes leales. A pesar de las controversias en las que ha estado envuelta, su habilidad para conectarse con su audiencia ha sido clave para el éxito de su emprendimiento.

La bogotana creó una marca de productos capilares - crédito @epa_kera100k/Instagram

“Mi empresa inició hace cinco años cuando decidí sacar a mi familia adelante, emprender y decir: ‘voy a montar empresa y me voy a superar porque tengo muchos sueños (...) Me la pasaba mucho con los gays y me la pasaba mucho con los trans y ellos traen una keratina con formol de Venezuela, que cera fría, y yo veía que les iba muy bien. Yo dije: ‘tengo que sacar una keratina espectacular, pero que no tenga formol’ (...) nunca desistan (...) todos los días se levanten con una mente positiva de que lo van a lograr y que van a pegar un maravilloso producto como yo que hoy en día soy la reina de las keratinas, la número uno y he sacado miles de familias adelante”, reveló la creadora de contenido a través de un video.