“No piensen que ya cumplieron el sueño americano”: el golpe de realidad con el que migrante colombiano aconsejó a sus compatriotas en EE. UU.

Giraldo explicó que no basta con llegar a los Estados Unidos para alcanzar el sueño americano

Tras haber completado sus primeros años en los Estados Unidos, el creador de contenido y migrante colombiano Juan Giraldo compartió una serie de consejos que, en su experiencia, no deberían desatenderse en caso de haberse mudado al norte del continente o tener intenciones de hacerlo.

“No crean que por venir a Estados Unidos a vivir o que, por estar trabajando en los Estados Unidos, ustedes van a cumplir el sueño americano. La gente piensa que uno cuando está en Estados Unidos se vuelve inmediatamente millonario y es totalmente falso. Este país lo único que te brinda es una oportunidad y si eso fuera así, de verdad, todo el mundo sería rico”, explicó.

Y es que, a pesar de entrar al país de las oportunidades que, en el 2023, registró 2.542.074 encuentros de migrantes en la frontera suroeste, el éxito financiero y la estabilidad económica no están asegurados.

De ahí que su recomendación, al conseguir un trabajo, es la de empezar a “tener una vida crediticia acá en los Estados Unidos. Tener un crédito en los Estados Unidos puede abrir puertas. El poder adquisitivo en este país es muy grande y un pelado juicioso, con 23 o 25 años, ya puede comprar una casa, le sueltan el crédito para una casa”.

Llegar es solo el primer escalón para alcanzar el sueño americano

Pero para encontrar buenas oportunidades de empleo, es indispensable lograr una buena comunicación con los locales. Algo que solo es posible de lograr dominando el idioma o, al menos, “defendiéndose”: “Antes de venirse, aprendan, así sea lo básico, en inglés. Este es uno de los concejos que me hubiera gustado tomar. A mí me lo dijeron, pero pensé que, viniendo, aprendería acá, y hasta el sol de hoy todavía me arrepiento”.

Superadas las barreras laborales, Giraldo se encontró con las personales. Y es que, fuera del trabajo, dejó de contar con quienes lo vieron crecer y se encontró en una soledad abrumadora a la que se vio obligado a acostumbrarse.

“Aprendan a vivir con la soledad. Yo no he aprendido todavía y es un poco triste porque, por ejemplo, yo, que vengo de una cultura colombiana en la que todo el mundo es feliz y todo el mundo es como familia, me tocó venirme para acá y acostumbrarme a estar siempre solo. Nada va a ser igual que en mi país, es algo difícil, pero poco a poco me he ido acostumbrando”.

Superar los choques culturales y barreras propias de la migración no fue tarea fácil, pero, con el tiempo, logró aclimatarse y es ese el éxito de su búsqueda por alcanzar el sueño americano, pues “de todo en la vida se tiene que aprender, a veces a las buenas y a veces a las malas, pero siempre se aprende”.

Giraldo reveló qué cambiaría de Estados Unidos al compararlo con Colombia:

El creador de contenido y migrante colombiano en Estados Unidos, Juan Giraldo, compartió con sus seguidores en Facebook lo que cambiaría del país donde reside, comparándolo con su lugar de origen, Medellín. Uno de los aspectos que destacó fue la notable diferencia en el uso de motocicletas entre ambos países.

“Lo primero que cambiaría de los Estados Unidos es que acá casi no se ven motos. En Colombia salía y eran motos por todos lados”, expresó Giraldo, añadiendo que extraña la presencia de este tipo de vehículos en las calles estadounidenses.

El parque automotor de los estados Unidos, a pesar de ser el más grande en el mundo, cuenta con una cantidad reducida de motos en comparación con los carros o camionetas

En Colombia, las motocicletas tienen una presencia significativa. Para 2022, se reportaron 11,052,441 motocicletas en circulación, casi el doble de los automóviles, que alcanzaban los 6,827,834. En cambio, en Estados Unidos, a pesar de haber más de 255 millones de vehículos, las motocicletas son usadas principalmente para ocio y no como un medio cotidiano de transporte.

Giraldo también señaló las diferencias en la calidad de los vehículos entre ambos países. “En Colombia montaba en puro colectivo... Acá los carros más feos pueden ser los Tesla, Subaru, Land Rover, TXL”, afirmó, mencionando que no cambiaría la calidad de los autos en Estados Unidos y que desearía ver ese nivel en su país natal.

Giraldo admitió que extraña las motos y le gustaría verlas más seguido en el país

El transporte público en Estados Unidos, según Giraldo, es limitado a áreas urbanas densamente pobladas, y una de las mayores diferencias que ha notado en las carreteras es la escasa presencia de motocicletas, incluso en vías principales con múltiples carriles.