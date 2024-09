María Fernanda Cabal le responde a Margarita Rosa de Francisco: “La izquierda no es sinónimo de progreso ni solución”

María Fernanda Cabal, defiende a la derecha colombiana de comentario de Margarita Rosa de Francisco - crédito Colprensa - redes sociales

La actriz Margarita Rosa de Francisco, por medio de su cuenta de X, dijo cuál era el mejor argumento que podría usarse en contra de la derecha colombiana. Para la artista, el hecho de que, en su opinión, este espectro de la política del territorio nacional haya gobernado “desde siempre” resta importancia a sus discursos queriendo “salvar al país”.

Estas palabras de Margarita Rosa de Francisco fueron respondidas por María Fernanda Cabal, quien es una de las figuras políticas más conocidas de la derecha colombiana. En su réplica a la actriz simpatizante del gobierno que lidera el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Cabal dijo que “la izquierda no es sinónimo de progreso ni solución”.

Margarita Rosa de Francisco expresó en su publicación sus dudas sobre aquellos que prometen salvar al país de los problemas que ellos provocaron en su momento, de acuerdo con la actriz. Señaló que ni diez años serían suficientes para devolverle la dignidad a quienes han sido sistemáticamente despojados de ella.

Enfatizó que solo un cambio en la mentalidad colectiva permitiría elegir en el Congreso y la Presidencia a personas realmente comprometidas con continuar el proceso de transformación, haciendo referencia al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

“El mejor argumento contra la “causa” de la derecha es que su régimen ha gobernado desde siempre. ¿Por qué habría que creer que vendrán a salvar el país de los horrores que ellos mismos han provocado? Dos años no alcanzan, ni cuatro, ni diez, para devolverle la dignidad a los que han sido despojados sistemáticamente de ella. Pero solo el cambio en nuestra mentalidad logrará elegir en el Congreso y la Presidencia personas que quieran de corazón continuar el proceso de transformación. ¡Que los de antes no pasen!”, comentó en su cuenta de X de Francisco.

Margarita Rosa de Francisco se fue en contra de la derecha colombiana - crédito @Margaritarosadf

La senadora María Fernanda Cabal respondió a Margarita Rosa de Francisco afirmando que la izquierda no es sinónimo de progreso ni solución, citando como ejemplos a Cuba y Venezuela. Diciendo que la historia demuestra que las ideas de la izquierda a menudo resultan en mayor inequidad y estancamiento.

“Margarita, la izquierda no es sinónimo de progreso ni solución, ejemplos Cuba o Venezuela. La historia muestra que sus ideas a menudo resultan en más iniquidad y estancamiento. La verdadera regeneración política proviene de propuestas concretas y responsables, no de ideologías obsoletas y resentidas”, contestó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

María Fernanda Cabal crítica a la izquierda por mensaje de Margarita Rosa de Francisco - crédito @MariaFdaCabal

Esta no es la primera ocasión en la que ambas mujeres tienen una diferencia de ideas en el último mes, pues, a principios del mes de septiembre del año 2024, María Fernanda Cabal respondió a un mensaje en el que de Francisco la mencionó a ella y a la periodista Vicky Dávila.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada”, comentó en su cuenta de X la actriz.

Asimismo, afirmó que tanto la senadora de la oposición como la periodista, que han mostrado su desacuerdo con varias políticas del gobierno de Petro, se expresan desde la descalificación y desde una postura patriarcal. “Es una lástima”, dijo con respecto a lo anterior.

En ese contexto, subrayó que sería positivo para el país que los ciudadanos eligieran a una mujer como presidenta de Colombia, lo cual marcaría un hito histórico. Sin embargo, enfatizó que la mandataria elegida no debería perpetuar el modelo patriarcal, ya que finalmente perjudica a la población más vulnerable.

Frente a esto María Fernanda Cabal le contestó que: “Estimada Margarita, gracias por tus generosas palabras cuando hablas del carácter, la astucia y la capacidad, pero no deberías lanzar adjetivos cuando no conoces nuestro trabajo por Colombia. Te invito a ser parte de la comunidad #SoyCabal. Aquí: https://mariafernandacabal.com/comunidad-cabal/”.

La senadora María Fernanda Cabal invitó a Margarita Rosa de Francisco a unirse a la comunidad Soy Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X