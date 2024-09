Así lo logró la “Gorda Fabiola” cambiar la industria de la moda y empoderar a las mujeres

Fabiola Posada falleció el 19 de septiembre a los 61 años en Bogotá - crédito Colprensa

El 19 de septiembre de 2024, Fabiola Posada, conocida cariñosamente en el mundo del entretenimiento, como la ”Gorda Fabiola”, murió a los 61 años en la ciudad de Bogotá, tras varias afectaciones de salud.

La comediante comenzó su carrera en la televisión colombiana en el programa Sábados Felices, dejando una huella imborrable en el corazón de todos sus seguidores por su gran sentido del humor y su capacidad para conectar con el público.

Durante sus más de 30 años de carrera haciendo reír y disfrutar a los colombianos en la pantalla chica, la comediante se convirtió en uno de los iconos para las mujeres que tenían sobrepeso o que no tenían un cuerpo similar a los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

La ”Gorda Fabiola” utilizó su voz e influencia para abogar por el empoderamiento femenino y ayudar a miles de mujeres que desarrollan inseguridades por su aspecto físico. Así las cosas, se dio cuenta de que, en varios sectores de la sociedad, como el de la industria textil, ignoraban por completo las necesidades de las mujeres con sobrepeso, que por la falta de oferta tenían que buscar otras opciones para vestirse.

La Gorda Fabiola ayudó a la creación de marcas de ropa para mujeres curvy- crédito @gorditafabiola/X

La falta de ropa para mujeres de tallas grandes impulsó a la “Gorda Fabiola” a crear By La Gorda Fabiola, un emprendimiento enfocado a crear ropa para mujeres curvy. Fue así como a lo largo de los años lanzó varias colecciones llenas de variedad y elegancia para mujeres que, como ella, necesitaban tallas grandes que no estaban disponibles en el mercado.

Su marca también diseñó una guía práctica para que las mujeres supieran cuál es su talla en pantalones y camisas, dependiendo de las medidas de la cadera, la cintura y el busto, convirtiéndose en una pionera en la producción de tallas grandes para mujeres.

La empresa fue fundamental para fomentar la creación de más marcas y almacenes que se dedicaran únicamente a la producción de prendas de tallas grandes, plus y curvy. Con esta iniciativa, la humorista samaria logró el reconocimiento de “todas las mujeres de tallas plus, que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas, que para todos los gustos hay y que no tiene que sentir ningún complejo”, manifestó en una entrevista con Tropicana.

Su carrera comenzó en 1985 en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión - crédito @bgf_bylagordafabiola/Instagram

En ese momento, la ”Gorda Fabiola” aprovechó el espacio para enviar un mensaje de aliento a las mujeres que a lo largo de su vida han recibido ataques y matoneo por sus cuerpos. “Busquen fortalezas y saquen provecho de ellas, llévense el mundo por delante, que para nosotras también hay espacio”, añadió.

Con su carisma propio, invitó a todas las mujeres a utilizar la risa y la alegría como herramienta para afrontar los problemas que da la vida. “Hay que reír pese a la adversidad, reír llorando es lo más bello que puede pasar”.

Polilla y la Gorda Fabiola estuvieron casados por más de 20 años - crédito @gorditafabiola/IG

Ese mantra lo aplicó a lo largo de su vida, a tal punto que la ayudó a encontrar al amor de su vida, Nelson Polanía, más conocido como “Polilla” que es diez años menor que ella.

La pareja se conoció en los lugares de grabación del programa de humor Sábados Felices y fue amor a primera vista, explicó el comediante. A propósito, dijo que su humor y su honestidad fueron las cosas que lo enamoraron cuando hablaron por primera vez.

Desde ese momento, comenzó una bonita amistad que entre salidas a almorzar, caminar, repasar los guiones y otras actividades se fue transformando en un amor que los volvió inseparables. Durante sus años de matrimonio vivieron experiencias únicas, desde el nacimiento de su hijo hasta sus tres bodas, en las que reafirmaron el amor que los unió.