Juliana Velásquez reveló que participará en una de las películas más esperadas en el mundo

Juliana Velázquez será la única colombiana en participar en la película Moana 2 - crédito @cinecolorcol/Instagram

La cantante y compositora Juliana Velásquez, nominada a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en la 25.ª edición de los Latin Grammy, tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única en los estudios de Walt Disney Animation Studios en Burbank, California, Estados Unidos, por el esperado lanzamiento de Moana 2, según dejó ver en sus redes sociales donde compartió un adelanto.

La talentosa actriz fue la única celebridad colombiana en asistir al evento y convertir ese sueño en realidad, destacando por su álbum y libro Mar Adentro, un testimonio de su pasión por la música, la escritura y su compromiso con la conciencia social.

“El mar es sin duda uno de los grandes amores de mi vida. Hace parte de las memorias más especiales de mi infancia y además, siempre me ha servido de musa y fuente de inspiración al momento de escribir mi música. No por nada, mi primer libro se titula Mar Adentro, para el cual Moana, y todas las películas de mujeres valientes que he crecido viendo en Disney, han sido claves para el desarrollo de mi carrera como compositora y escritora, pero también como mujer”, dijo la artista.

Juliana Velázquez estará presente en la película Moana 2 - crédito @cinecolorcol/Instagram

La cinta, dirigida por David Derrick Jr, Jason Hand y Dana Ledoux Miller, y producida por Christina Chen e Yvett Merino, se estrena el 28 de noviembre en las salas de cine. Moana 2 reúne a Moana y Maui tres años después en un nuevo y extenso viaje junto a una tripulación de inusuales marineros. Tras recibir una inesperada llamada de sus ancestros, Moana deberá viajar por los lejanos mares de Oceanía y hacia aguas peligrosas, olvidadas durante mucho tiempo, para vivir una aventura sin precedentes.

Juliana Velázquez reveló cómo la televisión le marcó su vida personal

Mientras la cantautora bogotana sigue dando pasos agigantados en la industria musical, habló de las secuelas que dejó en su vida haber participado en varias producciones televisivas en los canales nacionales.

Con tan solo siete años de edad, la artista debutó en Club 10, como la dulce compañera de Aurelio Cheveroni, acostumbrándose a la exposición mediática desde muy pequeña. El público la acompañó en esa transición de niña a adolescente, mientras se consolidaba en uno de los shows infantiles de la época.

La artista empezó su carrera siendo una niña en el programa Club 10 - crédito @julianavelasquez / Instagram

Aun cuando su carrera artística iba por buen camino, en esta etapa de su vida, Juliana fue blanco de muchas críticas por su peso, lo que la condujo a un trastorno alimenticio, permaneciendo presa de la bulimia por algunos años. Sin embargo, logró superar la situación con ayuda profesional.

Precisamente, la artista expresó su sentir en las canciones A la medida y Cóseme, esta última en homenaje a la memoria de una amiga que partió a causa de la depresión. Estas experiencias la impulsaron a poner sobre la mesa y hablar sin tabúes sobre la salud mental y conectar con las historias de sus seguidores.

La artista confesó que ser actriz le dio buenas y malas experiencias que marcaron su vida - crédito @famososunivision / TikTok

La joven de 25 años también ha participado en varias producciones audiovisuales para plataformas de streaming y canales de televisión como RCN y Caracol, demostrando su versatilidad en las artes escénicas. En el pódcast de las influencers Calle y Poche, Juliana reconoció que muchas cosas “dolieron en su momento”, pero nada se compara con el amor que recibe.

Convencida de que si tuviera que volver a vivir esa parte de su historia lo haría, dijo que gracias a esos momentos dolorosos, es la persona que es hoy en día. “No tengo miedo a que alguien se muestre vulnerable conmigo o yo mostrarme así, siento que eso es un superpoder”. A través de su música y letras profundas, Juliana continúa siendo un referente en América Latina.