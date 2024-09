Sara Uribe contó cómo enfrentó las propuestas indecentes que recibió durante un duro momento de su vida: “Vendía de todo”

Sara Uribe confesó que le robó 'parabólica' a un vecino - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe no para de sorprender a sus seguidores con los testimonios de vida que comparte en sus redes sociales, los cuales son cada vez más reveladores. En esta ocasión, la presentadora habló de lo duro que fue su pasado y las crisis económicas por las que atravesó, confesando que incluso llegó a tener que robarle ‘parabólica’ a un vecino.

Pese a las dificultades, la presentadora, que inició su actividad laboral desde muy joven como vendedora de pulseras, camisetas y tortas, no se dejó tentar por las propuestas indecentes que recibía con frecuencia. “Yo vendía de todo, pero siempre preferí trabajar porque no faltaba el que llevaba a tentar”, reveló.

En el más reciente video que compartió Sara Uribe en su cuenta de Instagram en que la suma los siete millones de seguidores, dio espacio para hablar del pasado. La modelo paisa recordó cuando tuvo que pasar necesidades, ya que tenia que trabajar duro para recolectar $ 280.000 correspondientes al arriendo. Adicional a esto, tenía otras preocupaciones, puesto que no solamente se hacía cargo de su vida, sino también de la de su mamá y su hermano.

En medio de su relato desveló que en ese entonces en el que no contaba con los recursos suficientes para cubrir sus gastos ni para darse algunos gustos también le llegaron algunas propuestas “para ganar más, haciendo menos”, pero prefirió no aceptarlas y salir adelante si este tipo de ayudas.

“No faltaron esas propuestas en las que yo podía ganar más con menos claro, pero no, yo seguía insistiendo en que lo que se trabaja es más satisfactorio”, aseguró Sara.

Otra de las grandes revelaciones que sacó a la luz la presentadora en el video, mostró su lado más humano, ya que se sinceró sobre ciertas acciones indebidas que cometió para poder acceder a ciertos cosas en su época llegaron a ser lujos para su familia. “Me cortaron los servicios, le robé parabólica al vecino”, además de saber que muchas veces tuvo que poner de prioridad el comprar una pipeta de gas y no poder invertir en productos de belleza para su cuidado, pues que su sueño siempre ser famosa.

“Recordé muchos momentos duros por los que me tocó pasar. Mi primer trabajo fue vendiendo pulseras, después vendí tortas, esmaltes, ropa, mejor dicho, niñas, yo vendía todo lo que se me atravesaba porque a mí siempre me ha gustado ganar mi propio dinero”, relató la modelo paisa que agregó.

La razón por la que Sara Uribe se salió de la televisión

A empresaria de 33 años de edad, la vida le sonrío en 2012 cuando ingresó al reality Protagonistas de Nuestra Tele en el que conquistó al público y logró darse a conocer en Colombia, además, de que a partir de su destacada participación se le abrieron las puertas del Canal RCN en donde inició su carrera como presentadora, no obstante y pese al éxito alcanzado, la también empresaria y modelo paisa se dio cuenta de que el mundo de la televisión la convirtió en algo que ella no quería ser. “Me volví el molde y el trofeo”.

Darse un espacio para emprender la acercó a su ser interior y abrir los ojos frente a las personas que la rodeaban, ya que gracias a su rol de empresaria empezó a descubrir los verdaderos interés de personas que se lucraron con su imagen al tiempo que la llevaron a la quiebra.

“Gracias a ustedes y a la actitud positiva que tenía, logré alcanzar lo que quería y pude ‘encajar’ dentro de un mundo de ‘perfección’”, mencionó.

En la actualidad, Sara quiere ser vista por sus seguidores como un ejemplo de superación y resiliencia, motivo por el cuál cuenta abiertamente las caídas que ha sufrido y los oscuros momentos que ha atravesado.

“El momento más turbulento de mi vida para muchos, fue para mí el símbolo de mi independencia y de volar a ser yo”, comentó la presentadora sobre su decisión de alejarse de las pantallas.