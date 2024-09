Natalia París anunció que prepara una sorpresa junto con Boyacomán: sería para televisión

Boyacomán acompañóa a Natalia París al colegio en el que estudió para la que podría ser una nota especial para televisión - crédito @nataliaparisartist y @boyacoman/Instagram

Si algo define a Natalia París es su capacidad para reinventarse. Aunque lleva desde los años 90 en el mundo del entretenimiento, la antioqueña fue capaz de ir más allá de su faceta como modelo que la hizo reconocida por todos los colombianos en primer lugar. Sus facetas como empresaria y DJ le permitieron conectar con las generaciones más recientes, al punto de convertirse en una figura de amplio seguimiento en redes sociales. Su cuenta de Instagram actualmente tiene 1,7 millones de seguidores, que ratifican su estatus.

Aunque no faltaron controversias en su vida, como su relación con el narcotraficante conocido bajo el alias de Julio Fierro, asesinado en 2001 y del que nació su hija Mariana, o sus comentarios en los que relacionaba el consumo de pollo con la homosexualidad; lo cierto es que la paisa se hizo con un lugar como un icono de la farandula en la historia nacional.

Por eso no es sorpresa que haya quienes deseen indagar más en distintos hechos y situaciones de su vida. Eso parece que estuvo haciendo Boyacomán en las últimas horas, pues el boyacense apareció junto a Natalia en el colegio en el que ella estudió, hecho que difundió ella misma en sus historias de Instagram. “Miren yo con quién estoy por aquí”, exclamó el comediante que no dudó en destacar su felicidad por compartir tiempo con la modelo.

La modelo y el comediante se dejaron ver en el centro educativo en el que estudió la antioqueña junto a la rectora de la institución mientras hacían un brindis con jugo de mango, e interactuando con algunas de las pequeñas que actualmente estudian ahí. Por último, agradeció al boyacense por hacerle “una entrevista toda linda”.

Cabe recordar que, el boyacense actualmente tiene un espacio de entrevistas en La Red, de Caracol Televisión, en la que acompaña a distintas figuras de la farándula colombiana para repasar su niñez y sus orígenes antes de alcanzar la fama. De ahí que todo indique que esa sería la razón por la que ambas celebridades compartieron un rato en el colegio en el que estudió Natalia París.

La modelo agradeció al comediante por la entrevista en sus redes sociales - crédito @boyacoman/Instagram

Juan ‘el Gato’ Baptista reveló cómo se la lleva con su expareja Natalia París

Otro de los aspectos que suele tener seguimiento en la vida de la modelo son sus exparejas. Una de las más recordadas fue Juan ‘el Gato’ Baptista, con quien mantuvo una relación entre 2006 y 2010, momento en el que ella terminó la relación al percatarse de que el actor venezolano le fue infiel con la actriz Stephanie Cayo, tal y como lo reveló en el programa Diva Rebeca, presentado por Ómar Vásquez.

“El Gato estaba haciendo una novela con una actriz muy bonita (...) Fue Stephanie Cayo, con ella me cachonearon. Me tocó hacer terapia, ir a hacer esas terapias de perdonar, bendecir y agradecer lo que estaba viviendo (...) los rumores empezaron en las revistas, decían cositas y él me lo negaba, cuando las cosas están pasando es muy fácil uno darse cuenta. Y, ¿sabes qué hice?, cogí y le tiré las cosas por el balcón y le rompí las cuatro llantas del carro”, expresó en esa oportunidad.

A 14 años del final de dicha relación (que ambos procuraron mantener en secreto), El Gato habló del tema en la emisora Tropicana. Cuando le preguntaron cómo fue su relación, no dudó en destacar las cualidades de la colombiana. “Duramos 7 años de romance y muchos más de amistad (...) Había mucha pasión. Aparte era muy sensual, muy inteligente”, afirmó.

El actor, además, aprovechó para asegurar que con varias de sus exparejas se mantenía en buenos términos. “Con Gaby Espino también (...) el otro día tuve la oportunidad, cosas de la vida que las cuales no estoy aquí tirándome de nada, estuve con mi exesposa (María Fernanda Barreto), que también es una gran mujer y buena onda, y con mi exnovia y estábamos de fiesta y me decían: ‘oye, qué crack’. Antes ni eran amigas, pasó el tiempo y ahora están contra mí (...) se juntó el ganado, pero ya lo pasado, pasado”, contó el actor entre risas.