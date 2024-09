María Cecilia Botero reveló detalles de las situaciones que la hicieron creer en la reencarnación: “Morí dos veces”

La famosa sorprendió con sus declaraciones sobre su cercanía con la muerte - crédito Colprensa

María Cecilia Botero es recordada como una de las actrices y presentadoras más icónicas de la televisión colombiana, pues ha tenido una larga y exitosa carrera. Pese a que recientemente no se le ha visto en las grandes producciones, su historia de vida sigue llamando la atención para los colombianos.

Recientemente, fue invitada al pódcast de las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Menopáusicas ¡y qué!, en el que contó detalles de su historia y sorprendió con dos experiencias cercanas a la muerte.

Una de estas narraciones estuvo relacionada con el inicio de la relación con su esposo David Stivelberg, que padeció un cáncer que le arrebató la vida en 1992, pero fue el gran amor de su vida, según lo ha dicho en diferentes entrevistas.

Su primera experiencia cercana a la muerte ocurrió a sus 25 años, cuando le detectaron un quiste: “Yo alcanzo a acordarme de que llegó una enfermera que se acercó y dijeron ‘esa es la niña de la televisión’, empezaron a gritar y hasta ahí me acuerdo. Entraron, no sé cuánto me hicieron, y a los tres días me despierto conectada a un montón de aparatos”, declaró.

Del mismo modo, aseguró que después de varios días volvió a despertar y vio toda la habitación en la que ella estaba acostada y sentía que alguien estaba a su lado, aunque no vio a ninguna persona, pero sí relató que sintió una presencia que le hablaba.

“Me decía: ‘date la vuelta y vámonos’, pero yo le decía ‘no, porque allá atrás está la luz, si veo la luz me voy y yo no me quiero ir, a mí me falta tener a mi hijo”, aunque llama la atención que, en ese momento, ella no pensaba siquiera en ser madre.

En medio de esa situación vio a una enfermera que le dijo a su familia: ”No hay nada que hacer, ella no pasa la noche”, pero se aferró tanto a la idea de estar viva, que se despertó, lo que fue calificado como un “milagro” para aquellos que atendieron su caso.

Pese a lo impactante de esta situación, María Cecilia Botero dio a conocer en el pódcast que no fue la única vez que estuvo cerca a la muerte, pues dijo: “Morí dos veces”. La siguiente ocasión estuvo relacionada con una experiencia de regresión a vidas pasadas.

En medio de la sesión, la famosa actriz y presentadora declaró que logró descubrir que en una vida anterior fue un hombre que tuvo que pasar por todo tipo de horrores en los campos de concentración en Rusia, por lo que firmemente cree en la reencarnación.

“A mí no me da miedo morir, me da miedo es el dolor y el sufrimiento de todos”, declaró en medio del diálogo con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, que no ocultaron su sorpresa por las situaciones que ha tenido que atravesar Botero.

Anteriormente, en otras entrevistas, la famosa ya había dado detalles de sus acercamientos a la muerte. En medio de la segunda temporada de Vida después de la muerte declaró que, un año después del fallecimiento de su pareja, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una oclusión intestinal.

En ese momento, volvió a sentir algo similar a su primera experiencia a los 25 años: “Estaba mirándome ahí, yo veía la gente en los pasillos, escuché a alguien, amigo que no sabía que estaba hospitalizado en esa misma clínica, que dijo ‘ahí va María C ella tiene lo mismo que yo, pero lo que pasa es que yo sí me voy a morir’”.