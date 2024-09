El presidente Petro volvió a responderle a Alejandro Char por tarifas de energía: “Buscaré el camino de modificar los precios”

Gustavo Petro corrigió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char sobre las instrucciones que le dio al interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X

Luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) anunciara una nueva normativa para ajustar las tarifas del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, se generó una controversia.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, criticó que medios de comunicación le estaban dando el crédito de la medida al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Pero el reclamo del presidente no terminó en ese mensaje. En una publicación posterior el primer mandatario colombiano le respondió a otro mensaje de celebración de Char. “Buscaré el camino de modificar los precios”, dijo Petro.

La replica del presidente se da por una publicación en la que el alcalde barranquillero comentó que a partir de octubre, los residentes de Barranquilla y el Atlántico gozarán de una reducción en los costos del servicio de entre un 20% y 25% por kilovatio hora consumido.

Esta disminución de tarifas responde a los reclamos ciudadanos por los precios elevados que se venían pagando, considerados excesivos en comparación con otras zonas del país.

Asimismo, Alejandro Char destacó que en una reunión con Carlos Diago, interventor delegado de Superservicios, se acordó suspender la opción tarifaria.

“Barranquilleros, gran noticia: a partir del mes de octubre el servicio de energía se reducirá entre un 20% y 25% el costo del kilovatio. En una reunión que sostuve con Carlos Diago, interventor delegado de @Superservicios, se acordó la suspensión de la opción tarifaria. Una medida que beneficiará a todos los sectores y estratos del Atlántico, Magdalena y La Guajira”, comentó.

Ante esta publicación de Álex Char, el jefe de Estado aseguró que sus instrucciones al interventor “son más profundas”.

“Con el debido respeto alcalde: Las indicaciones que le he dado al interventor son más profundas que suspender la opción tarifaría que lamentablemente la mayoría de usuarios ya pagaron”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

En su mensaje también anunció la implementación de medidas para modificar los precios de compra de la generación eléctrica para la Air-e y eliminar la cláusula contractual que transfiere las pérdidas por falta de pago a los usuarios que sí cumplen con sus pagos. Además, indicó que se promoverán programas para instalar paneles solares en techos, barrios y municipios, beneficiando a los usuarios de bajos recursos en la zona.

“Buscaré el camino de modificar los precios de compra de la generación eléctrica para Aires y terminaré la claúsula contractual que traslada las pérdidas por falta de pago de usuarios a los usuarios que pagan. A los usuarios pobres de la región de Aires queremos pasarlos a programas de techos, barrios y municipios de paneles solares”, comentó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro también se refirió a la opción tarifaria, una deuda impuesta a los usuarios por el congelamiento de energía durante la época del Covid-19, y al traspaso de pérdidas a los pagos de usuarios, calificándolo como un acto ilegal. Estas medidas, según Petro, constituyen “esperpentos de Duque” en contra de la gente del Caribe y deben ser eliminadas.

“Tanto la opción tarifaría, que es una deuda establecida a los usuarios por congelamiento de energía en la época del Covid, como el traspaso, en mi opinión ilegal, de pérdidas a pagos de usuarios, son esperpentos de Duque contra la gente del Caribe que hay que quitar”, aseveró el mandatario.

Y es que, anteriormente, el presidente ya se había quejado de algunos titulares en los que según él, se le daba crédito al alcalde de Barranquilla por la gestión del Gobierno nacional. “No entiendo estos titulares. El gobierno hace la intervención de Aires para buscar bajar las tarifas y reducir el riesgo de apagón y resulta que la prensa dice que es el alcalde que no tiene nada que ver con la intervención? Vaya. Vaya”, dijo en aquella oportunidad.

Ese mensaje fue contestado por el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo quien le contestó que: “Presidente, aún no hay gestión del gobierno, opción tarifaria se dejaba de cobrar en noviembre, la pagamos todita. Queda pendiente eliminar tarifa diferencial (que demandamos) y valorización de una vía financiada con plata de nuestros peajes, no de la nación. Además, la empresa se llama Air-e, no Airess”.

