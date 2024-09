El cantante vallenato Silvestre Dangond y otros cantantes despidieron a Luis Egurrola en redes sociales

Silvestre Dangond y otros cantantes de vallenato despidieron a Luis Egurrola con emotivos mensajes - crédito @silvestredangond/Instagram

El mundo del vallenato está de luto tras el reciente fallecimiento de Luis Egurrola, un nombre que ha dejado una marca en la historia de la música colombiana.

Conocido cariñosamente como ‘el poeta del género’ por sus contribuciones literarias al vallenato, Egurrola fue el artífice de una prolífica obra que se convirtió en el corazón y el alma de muchas canciones interpretadas por destacados artistas, como Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Jorge Celedón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de pesar en el ámbito musical y entre los seguidores del vallenato, quienes recuerdan su legado con profunda admiración.

Su impacto en el género fue tal que, tras conocerse su deceso, numerosos colegas y amigos del mundo vallenato se dieron a la tarea de rendirle tributo a través de emotivos mensajes en redes sociales y en diferentes medios de comunicación.

Luis Egurrola fue el compositor de varias e importantes canciones del vallenato - crédito @luisegurrolah / Instagram

Uno de los primeros en expresar su dolor fue Silvestre Dangond, uno de los artistas más prominentes de la actualidad. Dangond utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías y videos en los que aparece junto a Egurrola, acompañados de un mensaje cargado de emoción y tristeza.

“¡El hombre que revolucionó la poesía! ¿Qué está pasando? No sé, ¿para dónde va esto? No sé. ¡Esto no tiene explicación alguna! Maestro Luis, gracias por todo lo que nos diste”, escribió el músico guajiro, reflejando el profundo impacto que tuvo la noticia en él.

El mensaje, que ha sido ampliamente comentado y compartido, también recibió respuestas de los hijos de Egurrola, quienes agradecieron el gesto y el apoyo de los seguidores del compositor.

“Me embarga la tristeza y mis sentimientos reclaman el porqué de esta partida que no esperábamos ni en 100 años. Luis Egurrola agranda el vacío que ya teníamos por Omar Geles ¡No sabes cuánto te quería y te admiraba! Vuela alto hermano, mi Dios te reciba en su santo reino, tus canciones quedan como tatuaje en nuestros corazones”, expresó el cantautor - crédito @fabiancorralesoficial/Instagram

Fabián Corrales, otro reconocido cantautor vallenato, también se unió al luto y compartió su dolor a través de un mensaje en redes sociales. Corrales expresó su tristeza y recordó el reciente fallecimiento de Omar Geles, otro ícono del vallenato. “Me embarga la tristeza y mis sentimientos reclaman el porqué de esta partida que no esperábamos ni en 100 años. Luis Egurrola agranda el vacío que ya teníamos por Omar Geles.

¡No sabes cuánto te quería y te admiraba! Vuela alto hermano, mi Dios te reciba en su santo reino, tus canciones quedan como tatuaje en nuestros corazones”, manifestó Corrales, mostrando la pérdida que representa para el género y para quienes tuvieron el honor de conocer y trabajar con Egurrola.

El artista Rafa Pérez, quien también se mostró conmovido, compartió una captura de pantalla de una de las últimas conversaciones que tuvo con Egurrola, como un homenaje personal a su amigo y mentor. De igual manera, el compositor Gustavo Gutiérrez ofreció un sentido homenaje, recordando la influencia de Egurrola en su propia carrera y en el desarrollo del vallenato.

También le dedicaron emotivos mensajes el artista Rafa Pérez, quien publicó la captura de pantalla de una de las últimas conversaciones que sostuvieron; así como el compositor Gustavo Gutiérrez - crédito @rafaperezlaevolucion/Instagram

En cuanto a los actos fúnebres, los familiares de Luis Egurrola han confirmado que el homenaje póstumo se llevará a cabo en la Institución de Educación Superior del nivel Técnico Profesional en San Juan del Cesar, La Guajira. El evento está programado para comenzar a las 2 de la tarde del 17 de septiembre. La velación del compositor se realiza en la casa familiar, situada en la misma localidad, y el sepelio se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre en el cementerio municipal de San Juan del Cesar.

La muerte de Luis Egurrola representa una gran pérdida para el vallenato y la música en general. Su legado, compuesto por letras que han marcado el ritmo y el sentir de generaciones enteras, perdurará en el corazón de sus admiradores y en la historia de este género tan representativo de la cultura colombiana.

La comunidad vallenata y todos aquellos que apreciaron su arte se unirán para rendirle un último homenaje y celebrar la vida y la obra de ‘el poeta del género’, cuya influencia seguirá resonando en cada acorde y en cada verso de la música vallenata.