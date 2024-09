Shakira entregó un nuevo abrebocas del himno para celebrar la soltería: “Tengo derecho de portarme mal”

La barranquillera reveló la letra de su nuevo sencillo - crédito @shakira/Instagram

Sin lugar a duda, Shakira es una de las artistas del momento, pues mientras sus seguidores están a la espera del inicio de su gira Las mujeres ya no lloran, la barranquillera prepara un nuevo hit musical. En redes sociales se viralizaron videos de la colombiana ingresando a la discoteca Liv en Miami, acompañada de varias figuras reconocidas del modelaje, la música y las redes sociales.

La intérprete de Moscas en la casa, La fuerte y TQG junto a Karol G, sorprendió a los asistentes a esta exclusiva discoteca en la Capital del Sol, al ingresar acompañada de Danna, Lele Pons, Anitta y la modelo Winnie Harlow. La mujer que convenció al mundo que “en Barranquilla se baila así” y encantó con su movimiento de caderas, lo hizo de nuevo eclipsando a cientos con sus sensuales movimientos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Shakira fue vista grabando un nuevo video en compañía de otras celebridades - crédito @shakiralmynlWT / X

Aunque vivió momentos de tensión arriba de la barra del lugar, cuando un hombre intentó grabar debajo de su vestido y se retiró molesta, esto no fue impedimento para disfrutar una noche de música latina, baile y de la compañía de sus amigas. Además, Shakira sorprendió con un adelanto de lo que escucharán sus millones de seguidores en el mundo con el lanzamiento de Soltera, el nuevo sencillo que demuestra que las mujeres solteras también se divierten después de la tormenta.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la colombiana dejó ver un nuevo adelanto de cómo suena el nuevo sencillo. En el clip, la artista aparece en un pequeño espacio junto a la cantante mexicana Danna, la influencer venezolana Lele Pons, la brasileña Anitta y la modelo jamaiquina Winnie Harlow bailando al ritmo del tema que pondrá a más de un soltero a “pasarla rico” como dice parte de la letra.

Shakira compartió fotos con los que serían detalles de su siguiente gira y emocionó al público - crédito @shakira/IG

Los comentarios en la publicación de la cantante no tardaron en aparecer, por lo que sus seguidores mostraron sentirse ansiosos por el estreno de la canción con mensajes como: “El glow up de Shakira después de terminar con Piqué y mudarse a Miami, no deja de sorprender”; “qué tal el parchecito de estas mujeres”; “me encanta, desde ya alborotando el avispero”; “háblenme de este junte de diosas, que salga yaaa”, entre otros.

Esta sería la letra de <i>Soltera:</i>

“Salí pa’ despejarme

y ya cansada de estar apagada decidí prenderme,

cambié de amigos

porque los que estaban solo hablaban

a las malas me tocó que no tengo nada que perder

y como ellos también.

Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal

pa’ pasarla bien, ya estoy suelta

y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico, soltera,

tengo derecho de portarme mal

pa’ pasarla bien, ya estoy suelta

y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico, soltera.

Un seguidor trató de grabarla por debajo del vestido que llevaba mientras ella bailaba - crédito @taykirahaze/X

Con vista al mar se ve el hotel,

ya me prendí con un solo coctel,

me puse poca ropa pa mostrar la piel,

la abeja reina está botando miel,

que tiene de malo si eso es para usarlo

y mi cuerpo está diciendo.

Muchos son los que me tiran,

pero pocos son lo que me dan,

yo soy selectiva, poca trayectoria,

por razones obvias, al amor le cogí fobia,

perro que me escriba pantallazo pa’ su novia,

nadie va a decirme como me debo comportar”.

Así las cosas, el video promete tener el sabor latino que ha caracterizado a la colombiana desde sus inicios y esperan que suene en sus conciertos. Por otro lado, también están a la espera de conocerse las fechas por Latinoamérica, incluyendo Colombia en su natal Barranquilla y pasando por Medellín o Bogotá.