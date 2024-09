Daniel Quintero se unió a la tesis de que quieren asesinar al Presidente y le expresó su respaldo: “Hay que cuidar a Petro”

Daniel Quintero expresó su apoyo al presidente Gustavo Petro - crédito @QuinteroCalle/X

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales en Armenia, Quindío, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que sus opositores supuestamente planean su asesinato o su destitución como presidente.

El mandatario aseguró con firmeza, pero sin presentar pruebas, que ya se ha autorizado la orden para llevar a cabo esta acción en los próximos tres meses.

Incluso, figuras políticas como Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, han apoyado la hipótesis. De acuerdo con un mensaje que publicó Quintero, en efecto, habría un plan para eliminar al presidente, como sucedió con anteriores líderes políticos de gran talante como como Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán.

Así defendió Quintero a Gustavo Petro, ante posibles amenazas contra el mandatario - crédito X

“Si Petro sobrevive a Colombia podremos decir que Colombia ha cambiado. A Gaitán y a Galán los mataron por intentar cambios menores. Hay que cuidar a Petro”, dijo, además de publicar un video de total apoyo al presidente: “Más firmes que nunca”, escribió.

Gustavo Petro cree que quieren hacer un golpe de Estado en su contra

En sus declaraciones, el primer dignatario colombiano vinculó el reciente paro de camioneros, ocurrido a principios de septiembre de 2024, con este presunto complot.

Según el presidente, dicho paro fue organizado por actores que se oponen a su mandato, con la intención de repetir lo sucedido en Chile con el derrocamiento del presidente Salvador Allende tras bloquear las carreteras. “Desde el poder organizaron el paro para ver si se podía repetir lo que pasó en Chile”, afirmó Petro en su discurso.

Además de expresar su preocupación por la orden de asesinato, Petro argumentó que estos actos son una burla al voto popular y una amenaza directa a la democracia en Colombia. Indicó que estos intentos buscan “destruir las ilusiones de la paz y de la juventud que desea cambiar este sistema”.

Petro lleva meses afirmando un posible plan para matarlo por parte de opositores - crédito Joel González/Presidencia de la República

Petro también se refirió a las recientes acciones en su contra, criticando las decisiones del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE). El presidente tachó de arbitraria la formulación de cargos por parte del CNE, que lo investiga por presuntamente haber superado los topes de financiación durante su campaña presidencial en 2022. Según Petro, estas entidades han llevado a cabo un golpe de estado “a la colombiana” al retirarle su fuero constitucional que lo protegía de tales investigaciones.

Además, mencionó específicamente al magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien acusó de estar alineado con el uribismo y de haber manipulado el proceso para perjudicarlo. “Eso no es un error, eso no es inocente, está predeterminado”, dijo, y subrayó que las acciones de Prada y otros investigadores del CNE han contribuido a una narrativa que persigue su destitución.

La prensa estaría en contra del presidente, según Gustavo Petro

El presidente Petro también aseguró que la prensa no ha recogido su versión de los hechos y únicamente difunde información que lo perjudica. “Eso no lo recoge la prensa, lo silencia, solo coge la versión que perjudica al presidente porque quiere instalar en la mente de los colombianos que el presidente violó la ley y no la violó para producir un proceso político de destitución del presidente”, afirmó enérgicamente.

Esta tensa situación política en Colombia continúa atrayendo la atención tanto nacional como internacional, mientras Petro sigue denunciando lo que considera un ataque directo a su mandato y a la estabilidad democrática del país.

Juan Camilo Restrepo se fue en contra del presidente Gustavo Petro por hablar de un golpe de estado - crédito @RestrepoJCamilo

En un contexto más amplio, el presidente desde abril del 2024 comenzó a denunciar posibles intentos de asesinato. De acuerdo con un recuento que realizó La Silla Vacía, también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó a principios de agosto que la administración había recibido informes de un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro el 20 de julio.

No obstante, este caso está en proceso de investigación, aunque se han planteado dudas seriamente por posibles denuncias falsas e incongruencias en los testimonios.

Este contexto explica, en parte, las reiteradas menciones de Petro sobre la posibilidad de un magnicidio. Sin embargo, las autoridades están aún revisando la veracidad de los informes recibidos y de los testimonios compilados, con el fin de aclarar cualquier intento real de atentar contra la vida del mandatario.